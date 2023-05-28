جورجينا تستعرض أنوثتها الصارخة في كان وسعر عقدها الماسي سيعقد لسانك! (شاهد)

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وطن- استحوذت جورجينا رودريغيز مرة أخرى على إعجاب الجميع بمظهرها المذهل في مهرجان كان السينمائي.

الفستان الأول

عرضت جورجينا رودريغيز مجموعة ساحرة ورائعة من الفساتين والمجوهرات لفتت أنظار وانتباه جميع الحاضرين.

ارتدت صديقة كريستيانو رونالدو، فستاناً ذهبياً على طراز شبكة صيد السمك مع قصّة حورية البحر ، تم تزيينه بأحجار ذات ألوان ذهبية مختلفة. مما يبرز جورجينا بشكل جميل في هذا الحدث المرموق الذي أقيم في فرنسا.

ضمنت رقبة الفستان المربعة ، والمثبتة بأشرطة متقاطعة في الخلف ، أن تسرق جورجينا رودريغيز الأضواء.

تسريحة ذيل الحصان

إن تصميم الفستان المحكم ، المعزز بوميض الكاميرات والإضاءة الطبيعية لهذه المناسبة ، جعل جورجينا رودريغيز تبرز بين الحاضرين في مهرجان كان السينمائي.

لتكملة مظهرها المذهل ، اختارت العارضة تسريحة شعر ذيل حصان منخفضة بخصلات شعرها المفرودة التي لا تشوبها شائبة ، متناسقة مع مكياجها ، لإبراز عينيها.

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تزينت جورجينا نفسها بالمجوهرات ، بما في ذلك خاتم وأساور متعددة وأقراط من الأحجار الكريمة بظلال فضية وذهبية.

بالإضافة إلى مظهرها الرائع ، كانت جورجينا تنضح بالأنوثة والدفء والود ، مما سمح للمصورين بالتقاط صور مثالية لها.

عقد الماس

وبعد ظهورها المبهر على السجادة الحمراء لمدينة كان ، ظهرت رودريغيز بشكل مذهل آخر في حفل أمفار.

بالنسبة لهذا الحدث ، اختارت جورجينا فستانًا رائعًا أسود مطرز بالترتر تم تصميمه بدقة في غضون 24 ساعة من قبل المصمم علي القروي.

ومع ذلك ، لم يكن الفستان هو الذي حصل على الأضواء الساطعة للكاميرات. بدلا من ذلك ، كان عقد الماس الذي يلفت الانتباه هو الذي جذب انتباه المتفرجين.

كانت العارضة الأرجنتينية الحسناء ترتدي عقدًا كبيرًا من الألماس يتوسطه حجر كريم كبير.

أكثر من مليون دولار!

ووفقًا لموقع Allkpop الإلكتروني ، فقد ارتدت المطربة الكورية كارينا القلادة نفسها في الليلة السابقة. ومن المثير للاهتمام ، أنها تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار.

لم يكن هذا هو الزي الوحيد الباهظ الثمن الذي ارتدته ، حيث ارتدت جورجينا مؤخرًا ساعة باهظة الثمن جدًا ، وذلك أيضًا من خلال تجاهل العلامة التجارية التي يرعاها شريكها والتي تبلغ قيمتها مليون دولار.

تمامًا مثل رونالدو ، تتمتع رودريغيز أيضًا بذوق فاخر في الساعات.

في منشور حديث على موقع إنستغرام ، عرضت جورجينا البالغ من العمر 29 عامًا ساعة رائعة ، ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا الحصرية المصنوعة من الذهب الأصفر. مع سعر باهظ يبلغ 85 ألف دولار.