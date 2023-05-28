تشكيلة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليو باترا والموعد في الدوري المصري

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وطن- يلتقي فريق الأهلي أمام منافسه سيراميكا كليو باترا، الاثنين، في منافسات الجولة ال27 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي وسيراميكا كليو باترا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليو باترا

بينما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

تشكيلة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليو باترا

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام سيراميكا كليو باترا، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، علي لطفي.

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دفاع الأهلي: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي ( محمد أشرف إل البكري).

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديينغ، محمد مجدي قفشة (حمدي فتحي).

مركز الهجوم: محمد شريف (كهربا)، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو (أحمد قندوسي).

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليو باترا

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري المصري، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق الرياضي مدحت شلبي أو حاتم بطيشة.

ويستعد الأهلي بعد مباراة سيراميكا في الدوري الممتاز، للمباراة القمة النهائية أمام البطل الوداد الرياضي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، الأحد.

ويعتلي فريق الأهلي (المارد الأحمر) صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة لهذا الموسم.