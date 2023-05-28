الأحد, مايو 28, 2023
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حياتنا

تحدي الموت.. الخمور تودي بحياة تيك توكر شهير أثناء بث مباشر (شاهد)

تم العثور على المؤثر "Sanqiange" ميتًا بعد ساعات قليلة من بث نفسه للمشاركة في مسابقة مع زميل مؤثر تضمنت شرب Baijiu ، وهي روح صينية بها محتوى كحول نموذجي يتراوح بين 30٪ إلى 60٪

كتب خالد السعدي
وفاة تيك توكر بعد شرب الكحول watanserb.com
وفاة التيك توكر Sanqiange بعد شرب كمية كبيرة من الكحول خلال تحدٍ على تيك توك
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وطن – توفي أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من البث المباشر لنفسه وهو يشرب عدة زجاجات من الكحول القوي على النسخة الصينية من TikTok، وهي وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في البلاد ، في تطور من المرجح أن يجدد الجدل حول كيفية تنظيم هذه الصناعة.

وتم العثور على المؤثر “Sanqiange” (أو “Brother Three Thousand”) ميتًا بعد ساعات قليلة من بث نفسه عبر تطبيق تيك توك للمشاركة في مسابقة مع زميل مؤثر تضمنت شرب Baijiu ، وهي روح صينية بها محتوى كحول نموذجي يتراوح بين 30٪ إلى 60٪ ، بحسب شبكة سي إن إن.

و”Sanqiange ” كان قد شارك في تحدٍ عبر الإنترنت يُعرف باسم “PK” ضد مؤثر آخر في الساعات الأولى من يوم 16 مايو وبث النتائج مباشرة على موقعه.

وتتضمن تحديات “القتل” معارك فردية يتنافس فيها المؤثرون مع بعضهم البعض للفوز بالمكافآت والهدايا من المشاهدين ، وغالبًا ما تتضمن عقوبات على الخاسر – على ما يبدو في هذه الحالة ، شرب بيجيو.

قال صديق للراحل يُعرف باسم Zhao: “لا أعرف الكمية التي استهلكها قبل أن أبدأ الضبط. لكن في الجزء الأخير من الفيديو ، رأيته ينهي ثلاث زجاجات قبل أن يبدأ في زجاجة رابعة”.

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وأضاف: “انتهت ألعاب القتل في حوالي الساعة الواحدة صباحًا وبحلول الساعة الواحدة ظهرًا (عندما عثرت عليه عائلته) كان قد ذهب”.

وصف وانغ بأنه شخص “لائق ومباشر” من قبل Zhao ، وكان له تاريخ في تصوير نفسه وهو يشارك في مسابقات مماثلة تتضمن الكحول ونشرها على التطبيق.

وانتشر مقطع فيديو يظهر مشاركة وانغ في التحدي الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ، لكنه لم يعد متاحًا للعرض.

صناعة رائجة

في السنوات الأخيرة ، أدى مشهد البث المباشر المزدهر في البلاد إلى ظهور صناعة بمليارات الدولارات ، حيث يتنافس المؤثرون بروح ريادة الأعمال لبيع منتجاتهم في الوقت الفعلي على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المرجح أن تضيف وفاة وانغ إلى الجدل الدائر حول تنظيم الصناعة، والذي جذب انتباه السلطات في السنوات الأخيرة بسبب أنماط الحياة المترفة لبعض اللافتات والتحديات الشاذة التي يشاركون فيها.

والعام الماضي ، حظرت سلطات البث في الصين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من إكرامية اللافتات وقيدت وصولهم بعد الساعة 10 مساءً.

كما تحركت الإدارة الوطنية للفيديو والتلفزيون في الصين ووزارة الثقافة والسياحة لحظر “31 سلوكًا سيئًا من قبل مَن يبثون على الهواء”.

من بين هذه السلوكيات الخاطئة “تشجيع المستخدمين على التفاعل بطرق مبتذلة أو تحريض المعجبين على مهاجمة الشائعات” ، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

المصدرسي إن إن + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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