تحدي الموت.. الخمور تودي بحياة تيك توكر شهير أثناء بث مباشر (شاهد)

وطن – توفي أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من البث المباشر لنفسه وهو يشرب عدة زجاجات من الكحول القوي على النسخة الصينية من TikTok، وهي وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في البلاد ، في تطور من المرجح أن يجدد الجدل حول كيفية تنظيم هذه الصناعة.

وتم العثور على المؤثر “Sanqiange” (أو “Brother Three Thousand”) ميتًا بعد ساعات قليلة من بث نفسه عبر تطبيق تيك توك للمشاركة في مسابقة مع زميل مؤثر تضمنت شرب Baijiu ، وهي روح صينية بها محتوى كحول نموذجي يتراوح بين 30٪ إلى 60٪ ، بحسب شبكة سي إن إن.

و”Sanqiange ” كان قد شارك في تحدٍ عبر الإنترنت يُعرف باسم “PK” ضد مؤثر آخر في الساعات الأولى من يوم 16 مايو وبث النتائج مباشرة على موقعه.

وتتضمن تحديات “القتل” معارك فردية يتنافس فيها المؤثرون مع بعضهم البعض للفوز بالمكافآت والهدايا من المشاهدين ، وغالبًا ما تتضمن عقوبات على الخاسر – على ما يبدو في هذه الحالة ، شرب بيجيو.

قال صديق للراحل يُعرف باسم Zhao: “لا أعرف الكمية التي استهلكها قبل أن أبدأ الضبط. لكن في الجزء الأخير من الفيديو ، رأيته ينهي ثلاث زجاجات قبل أن يبدأ في زجاجة رابعة”.

وأضاف: “انتهت ألعاب القتل في حوالي الساعة الواحدة صباحًا وبحلول الساعة الواحدة ظهرًا (عندما عثرت عليه عائلته) كان قد ذهب”.

