بعد الفوز.. أردوغان يؤكد: “لا ندعم المثلية الجنسية وسنكسر يد هؤلاء”

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وطن- شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال كلمته أمام أنصاره في إسطنبول بعد فوزه بالجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على موقفه “الرافض للمثلية الجنسية والداعم في المقابل لـ “كيان العائلة” التي أكد أنها “من المقدسات” بالنسبة له.

أردوغان يؤكد: “لا ندعم المثلية”

وقال أردوغان: “هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.. لا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد..سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها”.

Turkish President Erdogan claims victory in historic runoff election, securing another five years of rule. Addressing supporters in Istanbul, he expresses gratitude and promises to live up to their trust 🇹🇷 #TurkishElection2023 pic.twitter.com/KgxSM6PLAW — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 28, 2023

وشدّد الرئيس التركي: “لا ندعم المثلية، وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا”، مشيرا إلى أن “العائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها”.

وجاءت كلمة الرئيس التركي بعد ساعة من إعلان فوزه، اليوم الأحد، بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

أردوغان: لا ندعم المثلية، والعائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها pic.twitter.com/MK7l8kosGr — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 28, 2023

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كلمة أردوغان أمام أنصاره بعد إعلان فوزه

أمام عشرات الآلاف من أنصاره في منطقة إسكودار بمدينة إسطنبول، صدح أردوغان قائلاً: “نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر”.

وتابع الرئيس التركي: “أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات مقبلة”.

المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، في هذه الأثناء، بانتظار وصول أردوغان من إسطنبول. pic.twitter.com/JLR5sIorwn — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 28, 2023

واعتبر أردوغان الذي سيُصبح رئيسا لتركيا في سنواتها الخمس القادمة، أن الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات. ودعا للاستمرار في العمل من أجل ضمان الفوز بالانتخابات المحلية المقبلة.

وانتقد أردوغان منافسه كليجدار أوغلو بعد خسارته في جولة الحسم، مُتوجهاً له بعبارة “باي باي كمال“، مرددا إياها مع الحشود عدة مرات.

وقال الرئيس التركي: “أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيئ في الانتخابات“.

Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan has spoken to jubilant supporters in Istanbul, telling them the Turkish nation is the real winner of the election 👇 🔗: https://t.co/1KbVnRuQY5 pic.twitter.com/pnlqAZM6nI — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2023

وختم أردوغان كلمته أمام أنصاره، مؤكدا لهم أنه سيتوجه إلى أنقرة لإلقاء كلمته المقبلة من شرفة القصر الرئاسي، وقال إنها ستكون موجهة للعالم بأسره.

وبعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، سيُصبح أردوغان أكثر زعماء وسياسي تركيا الحديثة بقاءً في السلطة مُتجاوزاً بذلك حتى الرئيس المؤسس للجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.