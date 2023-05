بعد الفوز.. أردوغان يؤكد: “لا ندعم المثلية الجنسية وسنكسر يد هؤلاء”

- Advertisement -

وطن- شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال كلمته أمام أنصاره في إسطنبول بعد فوزه بالجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على موقفه “الرافض للمثلية الجنسية والداعم في المقابل لـ “كيان العائلة” التي أكد أنها “من المقدسات” بالنسبة له.

وقال أردوغان: “هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.. لا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد..سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها”.

Turkish President Erdogan claims victory in historic runoff election, securing another five years of rule.

Addressing supporters in Istanbul, he expresses gratitude and promises to live up to their trust

