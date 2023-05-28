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بعد الفوز.. أردوغان يؤكد: “لا ندعم المثلية الجنسية وسنكسر يد هؤلاء”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في مناسبات عديدة على موقفه الرافض للمثلية الجنسية وتشديده في المقابل على مؤسسة العائلة بوصفها الداعم الرئيسي لمجتمع صلب ومتّزن

كتب فهمي الورغمي
رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان
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وطن- شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال كلمته أمام أنصاره في إسطنبول بعد فوزه بالجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على موقفه “الرافض للمثلية الجنسية والداعم في المقابل لـ “كيان العائلة” التي أكد أنها “من المقدسات” بالنسبة له.

أردوغان يؤكد: “لا ندعم المثلية”

وقال أردوغان: “هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.. لا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد..سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها”.

وشدّد الرئيس التركي: “لا ندعم المثلية، وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا”، مشيرا إلى أن “العائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها”.

وجاءت كلمة الرئيس التركي بعد ساعة من إعلان فوزه، اليوم الأحد، بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

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رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان

كلمة أردوغان أمام أنصاره بعد إعلان فوزه

أمام عشرات الآلاف من أنصاره في منطقة إسكودار بمدينة إسطنبول، صدح أردوغان قائلاً: “نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر”.

وتابع الرئيس التركي: “أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات مقبلة”.

واعتبر أردوغان الذي سيُصبح رئيسا لتركيا في سنواتها الخمس القادمة، أن الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات. ودعا للاستمرار في العمل من أجل ضمان الفوز بالانتخابات المحلية المقبلة.

وانتقد أردوغان منافسه كليجدار أوغلو بعد خسارته في جولة الحسم، مُتوجهاً له بعبارة “باي باي كمال“، مرددا إياها مع الحشود عدة مرات.

وقال الرئيس التركي: “أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيئ في الانتخابات“.

وختم أردوغان كلمته أمام أنصاره، مؤكدا لهم أنه سيتوجه إلى أنقرة لإلقاء كلمته المقبلة من شرفة القصر الرئاسي، وقال إنها ستكون موجهة للعالم بأسره.

وبعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، سيُصبح أردوغان أكثر زعماء وسياسي تركيا الحديثة بقاءً في السلطة مُتجاوزاً بذلك حتى الرئيس المؤسس للجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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