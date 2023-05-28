بسمة بوسيل تنتقم من تامر حسني على طريقة شاكيرا.. فضائح بالجُملة في الطريق! (فيديو)

- Advertisement -

وطن- فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بتواجدها داخل الاستديو، في تلميح إلى عودتها للغناء، والذي تركته بأمر من طليقها الفنان المصري تامر حسني.

غناء من جديد؟

وظهرت بسمة بوسيل بفيديو نشرته عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي داخل استديو، برفقة المنتج الموسيقى ومهندس الصوت المصري، مصطفى رؤوف.

وأعادت صفحة معجبو بسمة بوسيل نشر الفيديو، وخمنوا أن الفنانة تخلصت من قيود تامر حسني، وقررت العودة إلى الغناء.

View this post on Instagram A post shared by 👑Smail 👑batma👑 (@smail_batma_official)

كما رجح البعض أن تكون أغنية بسمة بوسيل القادمة، هجوم على تامر حسني، كما فعلت شاكيرا ودنيا بطمة.

ولم تعلق بسمة بوسيل على الأمر، لكن مصطفى رؤوف نشر الفيديو عبر صفحته، معلقاً: “أفضل مفاجأة اليوم في عيد ميلادي.. شكرا بسومة”.

- Advertisement -

بسمة تمارس التسلق وتستعرض مفاتنها!

في سياق آخر، عادت بسمة إلى الجرأة واستعراض مفاتنها في فيديوهات جديدة أثناء مرافقتها أبناءها إلى مدينة الملاهي.

وظهرت بسمة بوسيل وهي ترتدي ليجن أسود، مع توب نصف بطن، وتمارس التسلق برفقة ابنها آدم.

وحرصت طليقة تامر حسني على استعراض مؤخرتها بشكل مباشر أثناء التسلق.

هجوم نضال الأحمدية

في سياق آخر، هاجمت الإعلامية نضال الأحمدية، بسمة بوسيل، وتعاطفت مع تامر حسني.

وقالت نضال الأحمدية في فيديو عبر قناة “الجرس“، أن علاقة صداقة تجمعها بتامر حسني وتعلم الكثير عن حياته الشخصية والخلافات بينه وبين زوجته السابقة.

وعن بسمة بوسيل، قالت نضال: “لو كان فيه حد شاف الموضوع كان سحب حضانة الأطفال.. ليه اللعب بيهم؟ مرعب جداً استغلالهم لقضايا شخصية. فهي استغلت البنات في قضية شخصية”.

وتابعت نضال: “بسمة تعشق المبالغة، وكل الذين يعرفون تامر حسني يعلمون جيدا، حجم حبه لأسرته، ورغبته القوية في تكوين بيت وعائلة”.

وأردفت: “لاسيما أنه عاش كل حياته مع والدته، وذاق طعم غياب الأب.. وأتصور أن سبب الانفصال يعود لبسمة بوسيل، فهي تبالغ في طلباتها”.

غيرة وفضائح

وتابعت: “كثيرا كانت تطلب من تامر الاتصال بالصحفيين، كي يطلب منهم أخبارا عنها.. كما أنها تغار بشدة، ولا يجوز أبدا أن تستخدم أطفالها في خلافها مع تامر”.

وختمت نضال: لا أعرف لماذا تميل المرأة إلى الفضائح والاستفزاز؟ من النادر جدا أن ينشر الرجال الفضائح عند خلافاتهم في محيط الأسرة”.