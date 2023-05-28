الأحد, مايو 28, 2023
الرئيسيةحياتنابسمة بوسيل تنتقم من تامر حسني على طريقة شاكيرا.. فضائح بالجُملة في...
حياتنا

بسمة بوسيل تنتقم من تامر حسني على طريقة شاكيرا.. فضائح بالجُملة في الطريق! (فيديو)

هاجمت الإعلامية نضال الأحمدية بسمة بوسيل وتعاطفت مع تامر حسني وكشفت أسباب طلاقهما

كتب رفيف عبدالله
بسمة بوسيل تنتقم من تامر حسني على طريقة شاكيرا.. فضائح بالجُملة في الطريق! (فيديو) watanserb.com
بسمة بوسيل
- Advertisement -

وطن- فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بتواجدها داخل الاستديو، في تلميح إلى عودتها للغناء، والذي تركته بأمر من طليقها الفنان المصري تامر حسني.

غناء من جديد؟

وظهرت بسمة بوسيل بفيديو نشرته عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي داخل استديو، برفقة المنتج الموسيقى ومهندس الصوت المصري، مصطفى رؤوف.

وأعادت صفحة معجبو بسمة بوسيل نشر الفيديو، وخمنوا أن الفنانة تخلصت من قيود تامر حسني، وقررت العودة إلى الغناء.

كما رجح البعض أن تكون أغنية بسمة بوسيل القادمة، هجوم على تامر حسني، كما فعلت شاكيرا ودنيا بطمة.

ولم تعلق بسمة بوسيل على الأمر، لكن مصطفى رؤوف نشر الفيديو عبر صفحته، معلقاً: “أفضل مفاجأة اليوم في عيد ميلادي.. شكرا بسومة”.

- Advertisement -

بسمة تمارس التسلق وتستعرض مفاتنها!

في سياق آخر، عادت بسمة إلى الجرأة واستعراض مفاتنها في فيديوهات جديدة أثناء مرافقتها أبناءها إلى مدينة الملاهي.

وظهرت بسمة بوسيل وهي ترتدي ليجن أسود، مع توب نصف بطن، وتمارس التسلق برفقة ابنها آدم.

وحرصت طليقة تامر حسني على استعراض مؤخرتها بشكل مباشر أثناء التسلق.

هجوم نضال الأحمدية

في سياق آخر، هاجمت الإعلامية نضال الأحمدية، بسمة بوسيل، وتعاطفت مع تامر حسني.

وقالت نضال الأحمدية في فيديو عبر قناة “الجرس“، أن علاقة صداقة تجمعها بتامر حسني وتعلم الكثير عن حياته الشخصية والخلافات بينه وبين زوجته السابقة.

وعن بسمة بوسيل، قالت نضال: “لو كان فيه حد شاف الموضوع كان سحب حضانة الأطفال.. ليه اللعب بيهم؟ مرعب جداً استغلالهم لقضايا شخصية. فهي استغلت البنات في قضية شخصية”.

وتابعت نضال: “بسمة تعشق المبالغة، وكل الذين يعرفون تامر حسني يعلمون جيدا، حجم حبه لأسرته، ورغبته القوية في تكوين بيت وعائلة”.

وأردفت: “لاسيما أنه عاش كل حياته مع والدته، وذاق طعم غياب الأب.. وأتصور أن سبب الانفصال يعود لبسمة بوسيل، فهي تبالغ في طلباتها”.

غيرة وفضائح

وتابعت: “كثيرا كانت تطلب من تامر الاتصال بالصحفيين، كي يطلب منهم أخبارا عنها.. كما أنها تغار بشدة، ولا يجوز أبدا أن تستخدم أطفالها في خلافها مع تامر”.

وختمت نضال:  لا أعرف لماذا تميل المرأة إلى الفضائح والاستفزاز؟ من النادر جدا أن ينشر الرجال الفضائح عند خلافاتهم في محيط الأسرة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

تامر حسني ويارا السكري.. مفاجآت جديدة حول علاقتهما وحلم الإنجاب الذي فرقهما!

حياتنا

بسمة بوسيل تغيظ تامر حسني بالتعري في الجيم.. ووشم تحت صدرها مباشرة! (فيديو)

حياتنا

يارا السكري وتامر حسني.. صورة انعكاس النظارة الشمسية فضحت علاقتهما (شاهد)

حياتنا

يارا السكري كلمة السر.. هذا هو سبب هجوم بسمة بوسيل على صديقتها هالة عمر يوم زفافها! 

حياتنا

بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها من تامر حسني وتفضح هالة عمر: “حسبي الله فيكي خرابة بيوت”!

حياتنا

من هو حبيب دينا الشربيني السري؟.. صورة خاصة مع تامر حسني تثير جدلا

حياتنا

مروة عبد المنعم تنهار باكية على الهواء مباشرة.. فضحت تامر حسني وكشف سرّ مقتل خادمتها

حياتنا

خطوة مفاجئة من بسمة بوسيل مع تامر حسني رغم طلاقهما! (فيديو)

حياتنا

فيديو إباحي لابنة فنانة عربية مشهورة يغزو مواقع التواصل.. ظهرت عارية مع شاب (شاهد)

حياتنا

بسمة بوسيل في اليونان بملابس مثيرة.. هل صدقت إشاعات ارتباطها بـ أحمد أبو هشيمة؟

حياتنا

وصفت “بخرابة البيوت”.. ما علاقة جليلة المغربية بطلاق تامر حسني وبسمة؟

حياتنا

هل شجع أحمد أبو هشيمة بسمة بوسيل على الطلاق من تامر حسني وما سر تواجده معها في اليونان؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا والفنانة اللبنانية ترد بقبلة وحضن (فيديو)

من بينها مكة المكرمة..5 أماكن في العالم لا تستطيع الطائرات التحليق فوقها

أكثر من نصف القاصرين يزورون المواقع الإباحية كل شهر

الطفلة السورية روجينا قرنفل توجه رسالة جديدة لكليجدار أوغلو (فيديو مؤثر)

نقطة مفصلية.. تفاصيل صفقة البيت الأبيض ومجلس النواب التي قد تخمد فتيل أزمة الديون

خبراء يكشفون..5 أماكن لا يجب عليك استخدام الهاتف فيها

مسؤول مصري سابق يعيد نشر مقاله الذي ضرب خطة السيسي في مقتل

سيناريو ولا في الخيال.. بايرن ميونخ يُتوج بالدوري الألماني للمرة ال11 على التوالي (شاهد)

انتخابات تركيا.. اتفاق كليجدار أوغلو مع الأكراد قد ينقلب ضده

الاتحاد يتوج بلقب الدوري السعودي على حساب النصر للمرة ال9 في تاريخه (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC