انتخابات تركيا ترفع مؤشر الكراهية ضد الأجانب.. والسوريون الضحية الأكبر (أرقام)

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وطن – نشرت منصة إيكاد المتخصصة في التحقيقات، معلومات مهمة تخص ما رصدته من زيادة ملحوظة وارتفاع ضخم في خطابات الكراهية ضد الأجانب خاصة السوريين في تركيا، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وقالت المنصة، في تحقيقها، إنّ عدد الخطابات المناهضة للأجانب في تركيا وصل إلى نحو 50 ألف منشور يوميًا خلال الفترة من 23 أبريل إلى 15 مايو، وأخذت موجة تصاعدية حتى وصلت ذروتها في 22 مايو، كاسرة حاجز الـ172 ألف تغريدة.

🔻 وصلت أعداد الخطابات المناهضة للأجانب في تركيا إلى نحو 50 ألف منشور يوميًا خلال الفترة من 23 أبريل إلى 15 مايو، وأخذت موجة تصاعدية حتى وصلت ذروتها في 22 مايو، كاسرة حاجز الـ172 ألف تغريدة. pic.twitter.com/PP3pdsE99A — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

الخطاب المعادي للأجانب بدأ بالارتفاع بعد ظهور مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض “كمال كليجدار أوغلو” بمقطع فيديو يوم 17 مايو، زعم فيه إيواء تركيا لنحو 10 ملايين لاجئ.

🔻 لاحظنا أن الخطاب بدأ بالارتفاع بعد ظهور مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال كليجدار أوغلو" بمقطع فيديو يوم 17 مايو، زعم فيه إيواء تركيا لنحو 10 ملايين لاجئ. pic.twitter.com/4hNdPtImhD — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

في 20 مايو، ومع بداية تصويت الأتراك في الخارج، زاد الزخم تزامنًا مع انتشار مقطع لرجل عربي كبير لدى وصوله مطار إسطنبول لتأدية حقه الانتخابي.

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ولم يتمكن الرجل من الإجابة بالتركية على المُذيعة التي صادفته، ما أدى لانتشار وسم Türkçe -أي اللغة التركية- الذي وصل التفاعل عليه إلى نحو 225 ألف تغريدة.

🔻 في20مايو ومع بداية تصويت الأتراك في الخارج،ازداد الزخم تزامنًا مع انتشار مقطع لرجل عربي كبير لدى وصوله مطار إسطنبول لتأدية حقه الانتخابي،لم يتمكن من الإجابة بالتركية على المُذيعة التي صادفته،ما أدى لانتشار وسم Türkçe-أي اللغة التركية-الذي وصل التفاعل عليه إلى نحو 225ألف تغريدة pic.twitter.com/gDr60kmUoG — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

حلّلت المنصة، التغريدات التي كُتبت على تويتر خلال الفترة من 23 أبريل إلى 22 مايو، التي ضمت الكلمات والجمل “عرب – سوريون – أفغان – لاجئ- هارب – أجانب”، واقتصرت على الكلمات التي وردت ضمن خطاب عنصري مثل: التعصب العرقي – إذهبوا – هنا تركيا – لاجئ – هارب – التجنيس – بيع الوطن – سيذهب / سيذهبون.

🔻 حللنا التغريدات التي كُتبت على تويتر خلال الفترة من 23 أبريل إلى 22 مايو، والتي ضمت الكلمات والجمل التالية: عرب – سوريون – أفغان – لاجئ- هارب – أجانب، واقتصرنا على التي وردت ضمن خطاب عنصري مثل: التعصب العرقي – إذهبوا – هنا تركيا – لاجئ – هارب – التجنيس – بيع الوطن – سيذهب/ون. pic.twitter.com/LznYPK6MEW — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

ووصل عدد التغريدات إلى 1.1 مليون تغريدة، كتبها 452 ألفا 745 مشاركا، محققةً معدل وصول اقترب من حاجز الـ4 مليار، وما كان لافتًا للنظر هو عدد الحسابات المشاركة الذي كان قليلًا مقارنةً بعدد التغريدات.

🔻 وصل عدد التغريدات إلى 1.127.280 تغريدة، كتبها 452.745 مشاركًا، محققةً معدل وصول اقترب من حاجز الـ4 مليار، وما كان لافتًا للنظر هو عدد الحسابات المشاركة الذي كان قليلًا مقارنةً بعدد التغريدات. pic.twitter.com/7N3y2ibrVe — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

احتوت التغريدات، كلمات ذات دلالة عنصرية وعدائية تجاه الأجانب، خاصة العرب، مثل Düşman التي تعني عدو، وكلمة Bela التي تعني بلاء، وكلمة Cahil التي يرادفها في العربية جاهل، إضافة إلى جملة Avantajlı ucuz işçi التي تعني “فرصة اليد العاملة الرخيصة”.

🔻 حوت التغريدات كلمات ذات دلالة عنصرية وعدائية تجاه الأجانب، خاصة العرب، مثل Düşman التي تعني عدو، وكلمة Bela التي تعني بلاء، وكلمة Cahil التي يرادفها في العربية جاهل، إضافة إلى جملة Avantajlı ucuz işçi التي تعني "فرصة اليد العاملة الرخيصة". pic.twitter.com/W1XTZaioWD — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

وأشار التحقيق، إلى المقولات التي تمحور حولها النقاش بأن الأجانب يشاركون في تقرير مصير تركيا، وإن ارتفاع الأسعار والتضخم سببه اللاجئون، بجانب أن الحكومة تصرف أموالًا طائلة عليهم،واعتراض البعض على سياسة التجنيس، إضافة لقول البعض إن الفتيات التركيات لا يشعرن بالأمان بسبب اللاجئين المنحرفين.

🔻 من المقولات التي تمحور حولها النقاش إن الأجانب يشاركون في تقرير مصير تركيا،وإن ارتفاع الأسعار والتضخم سببه اللاجئون،بجانب أن الحكومة تصرف أموالًا طائلة عليهم،واعتراض البعض على سياسة التجنيس،إضافةً لقول البعض إن الفتيات التركيات لا يشعرن بالأمان بسبب اللاجئين المنحرفين. pic.twitter.com/Wn6ZtdFATa — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

وشارك في تلك الخطابات المناهضة للعرب عديد من الشخصيات التركية الشهيرة، على رأسهم “كمال كليجدار أوغلو” رئيس حزب الشعب الجمهوري ومنافس “أردوغان” على الرئاسة، الذي نشر فيديوهات عادى فيها اللاجئين العرب.

🔻 شارك في تلك الخطابات المناهضة للعرب عديد من الشخصيات التركية الشهيرة، على رأسهم "كمال كليجدار أوغلو" رئيس حزب الشعب الجمهوري ومنافس "أردوغان" على الرئاسة، الذي نشر فيديوهات عادى فيها اللاجئين العرب. pic.twitter.com/G3lPpR6rCC — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

ومن ضمن الشخصيات البارزة التي شاركت بالحملة “أوميت أوزداغ”، و”تانجو أوزجان” رئيس بلدية بولو وعضو حزب الشعب الجمهوري، الذي تفاخر بإلغاء عديد من تراخيص العمل الخاصة بالأجانب، وخفض عدد اللاجئين في ولايته.

🔻 من ضمن الشخصيات البارزة التي شاركت بالحملة "أوميت أوزداغ"، و"تانجو أوزجان" رئيس بلدية بولو وعضو حزب الشعب الجمهوري، الذي تفاخر بإلغاء عديد من تراخيص العمل الخاصة بالأجانب، وخفض عدد اللاجئين في ولايته. pic.twitter.com/kcPO3T1oOZ — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

وقال التحقيق: “ما أثار الريبة لدى إيكاد هي الحسابات الأكثر تفاعلًا في تلك الحملات، التي كان معظمها حسابات وهمية، وذات أسماء معرفات غير حقيقية، ولديها معدل تغريد يومي عالٍ بصورة كبيرة”.

🔻 ما أثار الريبة لدى إيكاد هي الحسابات الأكثر تفاعلًا في تلك الحملات، التي كان معظمها حسابات وهمية، وذات أسماء معرفات غير حقيقية، ولديها معدل تغريد يومي عالٍ بصورة كبيرة. pic.twitter.com/lYM0r1gn2C — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

وأبرز تلك الحسابات كان İldeniz، المُنشأ في فبراير 2023، ويقوم بنشر 5800 تغريدة أسبوعيًا، ما يُعد رقمًا كبيرًا، ويضع صورة حزب الظفر المعادي للاجئين.

🔻 أبرز تلك الحسابات كان İldeniz، المُنشأ في فبراير 2023، ويقوم بنشر 5800 تغريدة أسبوعيًا، ما يُعد رقمًا كبيرًا، ويضع صورة حزب الظفر المعادي للاجئين. pic.twitter.com/lasTxvMSMk — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

كما ضمت القائمة كذلك حساب NurhanAksoy10 الذي تم إنشاؤه في يوليو الماضي، وينشر 4500 تغريدة أسبوعيًا، بنسبة إعادة تغريد بلغت 91%.

🔻 القائمة ضمت كذلك حساب NurhanAksoy10 الذي تم إنشاؤه في يوليو الماضي، وينشر 4500 تغريدة أسبوعيًا، بنسبة إعادة تغريد بلغت 91%. pic.twitter.com/2C2z4nS6Hq — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

كما ظهر في القائمة حساب ugur_cakmakoglu، الذي يُغرد من الأرجنتين وينشر أسبوعيًا 3200 تغريدة، إضافة لحساب KurtAslan1919 الذي ينشر 4400 تغريدة أسبوعيًا، جميعها عبارة عن إعادة تغريد، ولا تحوي تغريدة أصلية واحدة.

🔻 كما ظهر في القائمة حساب ugur_cakmakoglu، الذي يُغرد من الأرجنتين وينشر أسبوعيًا 3200 تغريدة، إضافة لحساب KurtAslan1919 الذي ينشر 4400 تغريدة أسبوعيًا، جميعها عبارة عن إعادة تغريد، ولا تحوي تغريدة أصلية واحدة. pic.twitter.com/9gdupVBau0 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

ومن تلك الحسابات كذلك حساب وهمي باسم theLrdLostWorld، الذي ينشر نحو 620 تغريدة أسبوعيًا، وحساب Esra15943158853، الذي يُعد من أعلى الحسابات تفاعلًا، لكنه أُغلق من قِبل تويتر.

🔻 من تلك الحسابات كذلك حساب وهمي باسم theLrdLostWorld، الذي ينشر نحو 620 تغريدة أسبوعيًا، وحساب Esra15943158853، الذي يُعد من أعلى الحسابات تفاعلًا، لكنه أُغلق من قِبل تويتر. pic.twitter.com/m5E9GWxQev — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

بعد تحليل أكثر الحسابات تفاعلًا، يتبيّن أن نحو 20% منهم حسابات جديدة لم يتخطَّ عمرها عامًا، ومعظمها تضع عبارات تعريفية قومية، مثل: أتاتورك – علم تركيا – تركي – مصطفى كمال أتاتورك – حزب – فنربهتشه (نادي رياضي مشجعوه لديهم نزعة عنصرية) – ظفر (حزب الظفر) – الجمهورية – أتاتوركي.

🔻 بعد تحليل أكثر الحسابات تفاعلًا، يتبيّن أن نحو 20% منهم حسابات جديدة لم يتخطَّ عمرها عامًا، ومعظمها تضع عبارات تعريفية قومية، مثل: أتاتورك – علم تركيا – تركي – مصطفى كمال أتاتورك – حزب – فنربهتشه (نادي رياضي مشجعوه لديهم نزعة عنصرية) – ظفر (حزب الظفر) – الجمهورية – أتاتوركي. pic.twitter.com/Sken7zV6X8 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

وخلص التحليل، إلى أنّ الخطاب العنصري ضد الأجانب شنه سياسيون ومعارضون على رأسهم المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو، وأنه مع كل فيديو أو تغريدة للمعارضة كان الخطاب العنصري يزداد بشكل مهول على تويتر.

وتبين أن لجانا إلكترونية قامت بتضخيم التفاعل، واتضح أيضا أن كثير ا من الحسابات لا تمتلك هوية واضحة وتتخذ طابعاً قوميا متشددا.

🔻 خلاصة التحليل:

– الخطاب العنصري ضد الأجانب شنه سياسيون ومعارضون على رأسهم المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو. – مع كل فيديو أو تغريدة للمعارضة كان الخطاب العنصري يزداد بشكل مهول على تويتر. — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) May 28, 2023

وبدأ الأتراك في الداخل، صباح اليوم، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

أردوغان وكليجدار أوغلو يصوتان

وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصوته في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية في مدينة إسطنبول، رفقة عقيلته أمينة أردوغان.

وشارك الرئيس التركي في الانتخابات بمدرسة “صفت تشيبي بمنطقة أوسكودار على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، حيث كان في استقباله عدد من المواطنين قبيل الانتقال للإدلاء بصوته.

كما أدلى مرشح “تحالف الأمة ” للرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو، بصوته في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في العاصمة أنقرة.

وأدلى زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بصوته في مدرسة الأرجنتين بالعاصمة رفقة عقيلته سلوى قليجدار أوغلو.