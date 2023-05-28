النتائج الأولية لـ انتخابات تركيا.. أردوغان يكتسح بعد فرز هذه النسبة

- Advertisement -

وطن- أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية بعد فرز 27.02٪ من مجموع الصناديق المفتوحة، تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على نظيره مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

النتائج الأولية لـ انتخابات الرئاسة التركية

كشفت وسائل إعلام تركية عن النتائج الأولية من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية في 28 مايو 2023، وتحصل فيها رجب طيب أردوغان على نسبة 59.43٪، فيما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على نسبة 40.57٪ من الأصوات في الصناديق المفتوحة حدّ الآن.

#الانتخابات_التركية 🗳 : نتائج نسبة صناديق الاقتراع التي تم فتحها 27.02٪ الطيب #أردوغان : 59.43٪

كليجدار أوغلو : 40.57٪ pic.twitter.com/ZAfod2Jhw0 — الدول التركية 🐺 (@Turkscountries) May 28, 2023

وتم الانتهاء من التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من الساعة 17.00 في جميع أنحاء تركيا.

ومعلوم أنه نظرًا لعدم تمكن المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو/أيار الماضي، توجهت تركيا إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى لتحديد الرئيس الجديد.

انتهى التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت لأول مرة في التاريخ السياسي التركي، الساعة 17.00.

- Advertisement -

مع نهاية الانتخابات، ينتظر الأتراك بفارغ الصبر نتائج الانتخابات بتساؤلات حارقة لعل أبرزها: متى وفي أي وقت تعلن نتائج الانتخابات؟ متى ستعلن نتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة؟

من سيكون الرئيس الجديد لتركيا؟

هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي تحتاج فيها الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، وهو ما يعكس حدة المنافسة والانقسام بين القوى السياسية في البلاد.

وقد شهدت الحملة الانتخابية تبادلا للاتهامات والانتقادات بين المرشحين، وسط تدهور اقتصادي وأزمات إقليمية ودولية.

في خطاباته التي تلت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، شدد أردوغان على أنه يثق في دعم شعبه لمشروعه التنموي والديمقراطي.

وأضاف أن تحالفه فاز بالأغلبية في البرلمان، وأنه سيواصل جهوده لإصلاح الدستور وتعزيز سيادة القانون.

من جانبه، قال كليجدار أوغلو في تصريحات عديدة إنه متفائل بالفوز في جولة الإعادة، وأنه يمثل رغبة التغيير في المجتمع التركي.

وأكد مرشح المعارضة أن تحالفه سيراقب عملية فرز الأصوات بشكل دقيق، وأنه سيرفض أي تلاعب أو تزوير.