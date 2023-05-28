الطفلة السورية روجينا قرنفل توجه رسالة جديدة لكليجدار أوغلو (فيديو مؤثر)

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وطن – وجّهت الطفلة السورية روجينا قرنفل، رسالة جديدة إلى كمال كليجدار أوغلو الذي يخوض منافسة حامية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صوب كرسي الرئاسة، علما بأن زعيم المعارضة له موقف معادٍ تجاه اللاجئين وتحديدا السوريين.

وقالت الطفلة في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، إن هناك الكثير من السوريين الذين يتعرضون للتهديد بالترحيل من تركيا وأنهم غير مرغوب بهم في تركيا.

بعدما وجهت رسالة قوية إلى المرشح الرئاسي التركي كليجدار أوغلو.. الطفلة السورية "روجينا قرنفل" توجه رسالة جديدة إلى المطالبين بترحيل السوريين من تركيا pic.twitter.com/RLrmimvD1l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 28, 2023

وأضافت روجينا قرنفل أنّ السوريين ذهبوا إلى تركيا لسبب لا يزال قائما (في إشارة إلى الحرب وتداعياتها ومطاردة النظام لهم)، وتابعت: “كيف يعيش السوريون وهم يتعرضون للتهديد في بلدهم وخارج بلدهم عندما يعيشون كلاجئين”.

وتابعت: “خلوا السوريين يعيشون زي بقية الناس.. حرام اللي بيحصل معانا.. أنا عايشة في أمان وسلام الآن ولا أتعرض للتهديد”.

ووجهت رسالة للداعين لترحيل السوريين: “اعتبروا إنكم كنتم في سوريا وطلعتوا من سوريا على تركيا وبتتعرضوا للتهديد وبيتكم مهدود وولادكم ماتوا”.

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وعبرت الطفلة عن أمنيتها قائلة: “أتمنى نكون كلنا واحد ونساعد حالنا مع بعض لإن اللي بيحصل حرام كتير”.

وأضافت روجينا قرنفل: “تخيل سيد كليجدار أوغلو أنك تعيش في دولة أخرى وتتعرض للتهديد بالترحيل في كل لحظة وحين، بعدما قضيت في ذلك البلد 10 سنوات كاملة”.

وتابعت موجهة كلامها إلى القوى السياسية التركية التي ترفع شعار إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم: “أين كنتم منذ 10 سنوات عندما كان الأطفال والأمهات في سوريا يُضربون بشتى أنواع الصواريخ والطائرات؟”.

فيديو سابق للطفلة روجينا

وكانت الطفلة السورية وسفيرة الطفولة والسلام قد بثت عبر مواقع التواصل فيديو تضمّن رسائل عدة إلى مرشح المعارضة التركية، دعته فيها إلى مراجعة موقفه المتشدد من اللاجئين، قائلة: “لديك أبناء، فماذا لو كنا أبناءك؟”.

كليجدار أوغلو يتعهد بطرد اللاجئين

يُشار إلى أن كليجدار أوغلو كان قد تعهد في وقت سابق بإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب إلى سوريا.

وقال كليجدار أوغلو وهو أيضا رئيس حزب الشعب الجمهوري، في لقاء جماهيري أمام أنصاره في مدينة إسكي بوسط الأناضول: “سنرسل أشقاءنا وشقيقاتنا السوريين إلى بلادهم خلال سنتين على أقصى تقدير”.