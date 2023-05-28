الأحد, مايو 28, 2023
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الساركوبينيا أو شيخوخة العضلات: الاستهلاك المفرط للكحول يزيد من المخاطر

"تؤكّد هذه الدراسة مدى أهمية تجنب شرب الكحول، لاسيما في منتصف وأوائل مرحلة البلوغ".

كتب معالي بن عمر
شيخوخة العضلات واستهلا الكحول watanserb.com
شيخوخة العضلات واستهلا الكحول
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وطن-يمكن للأشخاص الذين يشربون الكثير من الكحول أن يعرضوا أنفسهم لخطر الإصابة بشيخوخة العضلات أو ما يُعرف باسم الساركوبينيا في سن متقدّمة.

وحسبما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، نقلاً عن المعهد الوطني الطبي-Inserm، يُعرف مرض الساركوبينا بالفقدان التدريجي لكتلة العضلات وتدهور وظيفتها ابتداءً من سن الخمسين، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 30 ٪ في كتلة العضلات الأولية.

وهذا الاضطراب يرتبط بزيادة مخاطر السقوط والكسور وعدم الثبات وطول فترة الاستشفاء وأمراض المعدة وانعدام قدرة البالغين المصابين بهذا المرض على الاعتماد عن النفس .

الساركوبينيا
استهلاك الكحول

“استهلاك الكحول قد يؤثر على صحة العضلات والعظام في أثناء الشيخوخة”

في الآونة الأخيرة، توصّل علماء من جامعة إيست أنجليا (إنجلترا) إلى أن هناك صلة بين ساركوبينيا واستهلاك المشروبات الكحولية. وكتبوا في دراسة نشرت في مجلة Calcified Tissue International، أن “استهلاك الكحول قد يضر بصحة الجهاز العضلي الهيكلي أثناء الشيخوخة، لكن هذه العلاقة لم يتم استكشافها بشكل كافٍ”.

وكجزء من العمل، نظر الباحثون في بيانات من بنك Biobank البريطاني، وهي قاعدة بيانات تحتوي على معلومات مجهولة المصدر حول نمط حياة وصحة نصف مليون شخص في المملكة المتحدة. وفي المجموع، تمت دراسة معلومات ما يقارب من 200000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عامًا، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وفي هذا السياق، أوضحت جين سكينر، مؤلفة العمل في بيان صحفي: “درسنا كمية الكحول التي يستهلكها الأشخاص وقارنوها بكمية العضلات التي يمتلكونها بناءً على طولهم. كما أخذنا بعض الأمور في الاعتبار، مثل: تناول البروتين ومستوى النشاط البدني والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على صحة العضلات والعظام”.

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Sarcopenia: يشرب البالغون المصابون بشيخوخة العضلات حوالي زجاجة نبيذ يوميًا

وفقًا للنتائج، كان مستهلكو الكحول بكميات كبيرة معرضين لخطر المعاناة من شيخوخة العضلات. وباستخدام النمذجة الإحصائية، وجد المؤلفون أن المشاركين الذيت يعانون من الساركوبينيا شربوا حوالي زجاجة نبيذ أو أربعة أو خمسة في اليوم.

وقالت المؤلفة المشاركة في البحث إيلسا ويلش: “نعلم أن فقدان كتلة العضلات مع تقدم العمر يؤدي إلى مشاكل الضعف؛ وهو ما يؤكّد مدى أهمية تجنب شرب الكحول، لاسيما في منتصف وأوائل مرحلة البلوغ”.

الصلة بين تقدم العمر وشيخوخة العضلات واستهلاك الكحول
مخاطر شرب الكحول
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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