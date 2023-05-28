الاتحاد يتوج بلقب الدوري السعودي على حساب النصر للمرة ال9 في تاريخه (صور)

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وطن- بعد غياب لنحو 14 عاماً، نجح فريق اتحاد جدة بالتتويج بلقب الدوري السعودي (روشن)، بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة ال29 قبل الأخيرة على ختام منافسات الموسم الحالي.

ولم ينجح فريق النصر في تأجيل حسم صراع المنافسة على اللقب للجولة الأخيرة القادمة، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي الممتاز

وتمكن فريق الاتحاد من التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمرة ال9 في تاريخ مسيرته، بعد حفاظه على صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن الوصيف النصر.

وسجل ثلاثية أهداف اتحاد جدة (العميد)، داخل مرمى شباك الفيحاء، اللاعب أحمد شراحيلي في الدقيقة ال3، ورومارينيو هدفين في الدقيقة ال45+1 و85.

الاتـحـاد بطلاً لدوري روشن للمحترفين 2023 – 2022 🏆✨#الدوري_الاستثنائي_العالمي pic.twitter.com/bnSiXo2dIF — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 27, 2023

وتفوق فريق الفيحاء رغم الخسارة على منافسه الاتحاد المتوج بلقب الدوري لهذا الموسم على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 8 تسديدات فقط طيلة مجريات دقائق المباراة.

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كما وجاء استحواذ الفيحاء على الكرة بنسبة 52%، على عكس اتحاد جدة الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة ب48%.

🐅 والبطل يمشي كدا كدا.. 🤌📽️⏳ pic.twitter.com/WootunVdpI — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 27, 2023

فشل رونالدو مع النصر السعودي

ولم ينجح رونالدو وزملائه في النصر السعودي، من استمرار منافسة الصراع على لقب الدوري السعودي الممتاز (روشن)، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي في الجولة ما قبل الأخيرة أمام الاتفاق بهدف لكلا الفريقين.

وأحرز هدف الاتفاق داخل شباك النصر اللاعب يوسف نياكاتي في الدقيقة ال43. فيما أدرك النصر هدف التعادل عن طريق اللاعب لويس غوستافو عند الدقيقة ال56.

كما وكان النصر الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة. أمام منافسه الاتفاق، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 30 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 74%.

على عكس الفريق المنافس الاتفاق الذي وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 26% في المباراة.

وسيلتقي فريق النصر في الجولة الختامية لمنافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن). أمام الفتح، بينما سيواجه الاتحاد نظيره الطائي، الأربعاء.