والدة بيكيه غاضبة من كلارا شيا بعد انتشار صورها الفاضحة في غياب ابنها (شاهد)

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وطن– أثارت العلاقة بين شاكيرا، ومونسيرات برنابيو ، والدة لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، الجدل دائماً.

والدة بيكيه وكلارا شيا

حيث تسرب في وسائل الإعلام إن والدة بيكيه لم تكن تحترم شاكيرا أو تراعيها، وهو ما كان يثير غضب جماهير النجمة الكولومبية.

ومع ذلك ، فإن الوضع مع كلارا شيا لن يكون مختلفًا تمامًا.

لم تكن لمونسيرات برنابيو أفضل علاقة مع شاكيرا. ويمكن العثور بسهولة على تسريبات السيناريوهات المختلفة التي حاول فيها أصهار شاكيرا السابقون تعقيد الأمور. على المنصات الرقمية وعلى الشبكات الاجتماعية.

طرد شاكيرا

كان الأحدث ، حين طلب جوان بيكيه ، والد الرياضي الكتالوني ، من حبيبة ابنه السابقة مغادرة القصر الذي كانت تعيش فيه في برشلونة مع أطفالها ، لأنه كان سيُطرح للبيع.

كان من شأن ذلك أن يدفع شاكيرا إلى تسريع خططها للانتقال إلى مدينة ميامي.

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دعونا نتذكر أن جوان بيكيه هو المسؤول عن المجمع الحضري الذي تعيش فيه عائلة بيكيه ومبارك.

تلميح ودمية

على الرغم من أن العداء وانفصال العلاقات بين شاكيرا وزوجة ابنه السابقة لم يتم إعلانه رسميًا أبدًا. فقد تسربت مقاطع الفيديو المختلفة على الشبكات الاجتماعية والتلميحات ، أحيانًا بشكل مباشر جدًا.

فقد ذكرت شاكيرا، حماتها السابقة في أغنيتها مع بيزارب.

كما وضعت شاكيرا دمية الساحرة على الشرفة التي تطل على منزل عائلة حبيبها السابق.

وهي أدلة كافية حول كيفية انتهاء هذه العلاقة.

صداقة ثم عداء

كان من الممكن أن تستغل والدة بيكيه، علاقته بكلارا شيا، وتنشأ بينهما صداقة قائمة على كراهية شاكيرا.

ولكن وفقاً لما نقلت صحيفة canalrcn عن مصادر في إسبانيا. فقد تكيفت مونسيرات برنابيو بسرعة كبيرة مع كلارا شيا في البداية.

ولم يكن من الصعب على والدة بيكيه التكيف مع ثقافة كلارا شيا أو خصوصياتها.

ومع ذلك ، مع استمرار العلاقة مع ابنها ، على ما يبدو ، تغير الوضع ولم تعد الأمور جيدة كما كانت في البداية.

فجور ومجون!

اتضح أنه خلال زيارة بيكيه الأخيرة لميامي لزيارة أطفاله ، دخلت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا في الفجور المطلق وكان لديها أفعال لا ترضي مونسيرات برنابيو على الأقل.

بعد الصور التي كانت معروفة والتي شوهدت فيها بعض تجاوزات كلارا شيا عند الاستمتاع بالحفلة ، لم تترك مونسيرات الوضع يمر مرور الكرام. وكانت ستجري مناقشة حادة مع كلارا شيا مارتي.

بخلاف الإفراط في تناول الخمور ، فإن أكثر ما أثار غضب والدة جيرارد بيكيه هو أن شريكة لاعب كرة القدم السابق لم تكن برفقة ابنها.

وفقًا لـ “Gossip No Like” ، “لن تكون السيدة برنابيو سعيدة بتركيز صديقة ابنها الجديدة على الأضواء بطرق فاضحة ، من خلال مقاطع الفيديو.