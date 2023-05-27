هدم بيوت “تندحة”.. ضرب سعوديات وكسر أرجلهن يفجر الغضب (فيديو)

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وطن- شرعت السلطات السعودية في حملة هدم عشوائية جديدة في بلدة “تندحة” التابعة لمحافظة خميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وسط موجة غضب وانتقادات حادة لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان في هذا الشأن.

وشهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة حالات إزالة مساكن بالقوة الجبرية والتهجير القسري، تحت مسمّيات “إزالة التعديات” و”التطور العمراني”، وهي مسميات لا تمد لواقع وهدف تلك العمليات.

هدم منازل السعوديين في تندحة

ويقول نشطاء سعوديون إن هذه االحملات تأتي بتحريض ودعم من التجار الذين ينوون تسوية هذه المناطق وإنشاء مبان تجارية مكانها بغرض المكاسب الهائلة وراءها.

شاهدوا التفاصيل:

السلطات السعودية هدمت بيوت المواطنين في منطقة تندحة شرق خميس مشيط وهاجمت النساء وكسرت أرجلهن..😭#الراتب #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/VPib3bE1gp — سعيد العنزي (@saed_anzy) May 27, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو حالة غضب واسعة في “تندحة” البلدة الريفية وسط اتهامات بقيام القوى الأمنية وطواقم البلدية بمهاجمة النساء وتكسير أرجلهن بشكل مروع، ما استدعى لتدخل الطواقم الطبية للقيام بإسعافات أولية.

وأظهر مقطع فيديو عدداً من النسوة وهن يرتدين البراقع، وبدت إحداهن وهي منفجرة في الغضب وتقول: “تكفى يا محمد بن سلمان عقّر –آذى- النسوان”، ودخلت عناصر الأمن ـ كما تقول ـ على عجوز عمياء وحطموا محتويات منزلها وكسروا رجلها.

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واستدركت أن هناك من يقول أن هذه الحملة بتحريض من تجار العقارات وتابعت “تكفى يا محمد بن سلمان افزع لنا” ـ أي آزرنا ـ .

وفي فيديو آخر يُسمع صوت أحد الأشخاص وهو يشير إلى امرأة جالسة على الأرض وتضع جبيرة على قدمها وهو يقول: “هاذي كاسرين رجليها – وضاربين محارمنا يكفى يا ولي العهد”.

شاهد الهجوم السافل ضد نساء تندحة من قبل رجال ابن سلمان

هذا الهجوم الشرس اشبه شي بفعل قوات الإحتلال عندما تقوم بهدم أبنية المواطنين الفلسطينيين #البكيري_يثير_التعصب_الرياضي #كلنا_محمد_البكيري pic.twitter.com/TuZgldNrSp — محقق خاص🕵️‍♂️ (@KSA_P_I) May 27, 2023

وأظهر مشهد آخر بعض أهالي تندحة وهم يمشون خلف الجرّافات ويدعون الناس لتصويرها.

“هدد جدة”

وكانت الحكومة السعودية أطلقت منذ سنوات حملة واسعة لهدم مبان تشمل أحياء شعبية بمدينة جدة للبدء بمشروع عقاري ضخم مكانها. وفي ظل منحهم وقتا قصيرا جدا للمغادرة، وعدم تمكينهم من تعويضات مالية، وجد مئات الآلاف من الأشخاص أنفسهم في وضع صعب وبدون قدرة على الاعتراض والشكوى.

شاهد الهجوم السافل ضد نساء تندحة من قبل رجال ابن سلمان

هذا الهجوم الشرس اشبه شي بفعل قوات الإحتلال عندما تقوم بهدم أبنية المواطنين الفلسطينيين #البكيري_يثير_التعصب_الرياضي #كلنا_محمد_البكيري pic.twitter.com/TuZgldNrSp — محقق خاص🕵️‍♂️ (@KSA_P_I) May 27, 2023

وعبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السعودية عن غضبهم واستيائهم من مشاهد إزالة المساكن في “تندحة” والاعتداء على النساء، بالمخالفة للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية.

وعلق حساب يحمل اسم “سماحة الشيخ“:”هدم بيوت منطقة تندحة وضرب نسائها حلقة جديدة من المأساة والمعاناة التي يعيشها الشعب” واستدرك :”مشاريع فاشلة لا تنتج الا الأزمات”.

هدم بيوت منطقة تندحة وضرب نساءها حلقة جديدة من المأساة والمعاناة التي يعيشها الشعب.

مشاريع فاشلة لا تنتج الا الأزمات.#مسجد_شنودة#الراتب pic.twitter.com/DjjAbJSzyO — سماحة الشيخ (@sheikh1932) May 27, 2023

فيما كتبت الناشطة والمعارضة السعودية البارزة “علياء أبوتايه الحويطي” في تغريدة سابقة عن ذات الموضوع”: نظام بن سلمان يهدم البيوت على أصحابها ويهجرهم في إزاله تندحه في خميس مشيط لا يراعي الله فيهم ولا حرمة للشهر المقدس ولا رحمه!”

وأضافت: “من الشمال حيث مشروع نيوم إلى الجنوب نهب أرضهم وشردهم ماذا بقي من وطن وأرض يعيشون لها أو عليها”.

وقال صاحب حساب “محقق خاص” :”شاهد الهجوم السافل ضد نساء تندحة من قبل رجال ابن سلمان”.

وأضاف :”هذا الهجوم الشرس أشبه شي بفعل قوات الاحتلال عندما تقوم بهدم أبنية المواطنين الفلسطينيين”.