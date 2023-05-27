السبت, مايو 27, 2023
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هدم بيوت “تندحة”.. ضرب سعوديات وكسر أرجلهن يفجر الغضب (فيديو)

شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة حالات إزالة مساكن بالقوة الجبرية والتهجير القسري تحت مسمّيات "إزالة التعديات والتطور العمراني"

كتب خالد الأحمد
ضرب سعوديات وكسر أرجلهن watanserb.com
ضرب سعوديات وكسر أرجلهن
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وطن- شرعت السلطات السعودية في حملة هدم عشوائية جديدة في بلدة “تندحة” التابعة لمحافظة خميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وسط موجة غضب وانتقادات حادة لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان في هذا الشأن.

وشهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة حالات إزالة مساكن بالقوة الجبرية والتهجير القسري، تحت مسمّيات “إزالة التعديات” و”التطور العمراني”، وهي مسميات لا تمد لواقع وهدف تلك العمليات.

هدم منازل السعوديين في تندحة

ويقول نشطاء سعوديون إن هذه االحملات تأتي بتحريض ودعم من التجار الذين ينوون تسوية هذه المناطق وإنشاء مبان تجارية مكانها بغرض المكاسب الهائلة وراءها.

وأظهرت مقاطع فيديو حالة غضب واسعة في “تندحة” البلدة الريفية وسط اتهامات بقيام القوى الأمنية وطواقم البلدية بمهاجمة النساء وتكسير أرجلهن بشكل مروع، ما استدعى لتدخل الطواقم الطبية للقيام بإسعافات أولية.

وأظهر مقطع فيديو عدداً من النسوة وهن يرتدين البراقع، وبدت إحداهن وهي منفجرة في الغضب وتقول: “تكفى يا محمد بن سلمان عقّر –آذى- النسوان”، ودخلت عناصر الأمن ـ كما تقول ـ على عجوز عمياء وحطموا محتويات منزلها وكسروا رجلها.

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واستدركت أن هناك من يقول أن هذه الحملة بتحريض من تجار العقارات وتابعت “تكفى يا محمد بن سلمان افزع لنا” ـ أي آزرنا ـ .

وفي فيديو آخر يُسمع صوت أحد الأشخاص وهو يشير إلى امرأة جالسة على الأرض وتضع جبيرة على قدمها وهو يقول: “هاذي كاسرين رجليها – وضاربين محارمنا يكفى يا ولي العهد”.

وأظهر مشهد آخر بعض أهالي تندحة وهم يمشون خلف الجرّافات ويدعون الناس لتصويرها.

هدد جدة في السعودية
هدد جدة في السعودية

“هدد جدة”

وكانت الحكومة السعودية أطلقت منذ سنوات حملة واسعة لهدم مبان تشمل أحياء شعبية بمدينة جدة للبدء بمشروع عقاري ضخم مكانها. وفي ظل منحهم وقتا قصيرا جدا للمغادرة، وعدم تمكينهم من تعويضات مالية، وجد مئات الآلاف من الأشخاص أنفسهم في وضع صعب وبدون قدرة على الاعتراض والشكوى.

وعبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السعودية عن غضبهم واستيائهم من مشاهد إزالة المساكن في “تندحة” والاعتداء على النساء، بالمخالفة للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية.

وعلق حساب يحمل اسم “سماحة الشيخ“:”هدم بيوت منطقة تندحة وضرب نسائها حلقة جديدة من المأساة والمعاناة التي يعيشها الشعب” واستدرك :”مشاريع فاشلة لا تنتج الا الأزمات”.

فيما كتبت الناشطة والمعارضة السعودية البارزة “علياء أبوتايه الحويطي” في تغريدة سابقة عن ذات الموضوع”: نظام بن سلمان يهدم البيوت على أصحابها ويهجرهم في إزاله تندحه في خميس مشيط لا يراعي الله فيهم ولا حرمة للشهر المقدس ولا رحمه!”

وأضافت: “من الشمال حيث مشروع نيوم إلى الجنوب نهب أرضهم وشردهم ماذا بقي من وطن وأرض يعيشون لها أو عليها”.

وقال صاحب حساب “محقق خاص” :”شاهد الهجوم السافل ضد نساء تندحة من قبل رجال ابن سلمان”.

وأضاف :”هذا الهجوم الشرس أشبه شي بفعل قوات الاحتلال عندما تقوم بهدم أبنية المواطنين الفلسطينيين”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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