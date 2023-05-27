ملابس أحمد سعد في السعودية تستفز نقابة الموسيقيين وهذا ما قررته! (شاهد)

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وطن– لم تقف نقابة المهن الموسيقية في مصر، مكتوفة الأيدي أمام الجدل الذي أثاره الفنان المصري أحمد سعد، بسبب ملابسه الغريبة في حفله الأخير بالسعودية.

قرار عاجل

وكشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، أن النقابة سوف تدرس وضع قواعد لحسم الإطلالات الجريئة على المسرح خلال الفترة المقبلة.

وتابع علاء عامر في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “موضوع ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح. سوف يطرح أمام مجلس النقابة في أول اجتماع ليبدي فيه رأيًا. والنقابة مسؤولة عن أعضائها داخل وخارج مصر”.

وأطلّ الفنان المصري أحمد سعد بـ “لوك” جريء نوعاً ما باللون الأسود، اعتمد فيه على جيليه دون أكمام مع ارتداء الشبك تحتها، وبنطلون يعتبر Over Size وحذاء رياضي.

سمية الخشاب تسخر

وانتقد الكثيرون إطلالة أحمد سعد واصفين إياها بالغير لائقة والمخالفة للذوق العام ولتقاليد المجتمع السعودي. في حين دافع آخرون عن حرية الفنان في اختيار ملابسه وأسلوبه.

كما انضمت طليقته الفنانة سمية الخشاب للسخرية منه، عبر تغريدة غامضة عبر حسابها على “تويتر“.

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وكتبت سمية الخشاب في تغريدتها “وأنا أقول لبسي راح فين”.

وانا اقول لبسي راح فين — Somaya Elkhashab 💋 (@somayaelkhashab) May 26, 2023

وقالت في تغريدة أخرى: “الحمدلله الذي نجانا”، مع إيموجي ضاحك.

حفل أحمد سعد في السعودية

وكان أحمد سعد قد أحيى حفلا غنائيا برفقة الفنان محمد فؤاد وشقيقه عمرو سعد. وقدم باقة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور.

وشارك الفنان عمرو سعد شقيقه أحمد سعد في الحفل. حيث استقبله الجمهور بالتصفيق عند صعوده على المسرح، وقدم الثنائي أغنية جديدة تحمل اسم «شكلك عامل عملة»، وتفاعل معها الجمهور.

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وتباينت المعلومات حول سعر إطلالة أحمد سعد، فذكرت بعض المصادر أن سعر الاطلالة كاملة وصلت إلى 2000 دولار. بينما سعر التيشرت المشبك على موقع dsquared2 وصل الى حوالي 9800 دولار.

زوجة أحمد سعد وابنته

وقبل أسابيع احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته علياء التي أكملت عامها الأول.

ونشر أحمد سعد مجموعة من الصور والفيديوهات لأجواء عيد ميلاد ابنته التي أسماها على اسم زوجته “علياء بسيوني”، لاعتباره الأخيرة تميمة حظّه.

وظهر الفنان المصري وهو يغني لابنته: “يا نجمة في السما عاليا يا علياء، يا حبيبة أبوكي يا غالية”.

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وحضر حفل الميلاد كلٌّ من شقيقه الممثل عمرو سعد. والملحن إيهاب عبد الواحد، والشاعر أحمد طارق يحيى، والمنتج هاني محروس وغيرهم من الأصدقاء والمقربين.