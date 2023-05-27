السبت, مايو 27, 2023
الرئيسيةحياتناملابس أحمد سعد في السعودية تستفز نقابة الموسيقيين وهذا ما قررته! (شاهد)
حياتنا

ملابس أحمد سعد في السعودية تستفز نقابة الموسيقيين وهذا ما قررته! (شاهد)

انضمت طليقة أحمد سعد، الفنانة سمية الخشاب للسخرية منه عبر تغريدة غامضة عبر حسابها على "تويتر"

كتب رفيف عبدالله
ملابس أحمد سعد في السعودية تستفز نقابة الموسيقيين وهذا ما قررته! (شاهد) watanserb.com
أحمد سعد
- Advertisement -

وطن– لم تقف نقابة المهن الموسيقية في مصر، مكتوفة الأيدي أمام الجدل الذي أثاره الفنان المصري أحمد سعد، بسبب ملابسه الغريبة في حفله الأخير بالسعودية.

قرار عاجل

وكشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، أن النقابة سوف تدرس وضع قواعد لحسم الإطلالات الجريئة على المسرح خلال الفترة المقبلة.

وتابع علاء عامر في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “موضوع  ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح. سوف يطرح أمام مجلس النقابة في أول اجتماع ليبدي فيه رأيًا. والنقابة مسؤولة عن أعضائها داخل وخارج مصر”.

أحمد سعد في السعودية
ارتدى الفنان حلق أيضا في أذنه
أحمد سعد في السعودية
إطلالة أحمد سعد سعرها 2000 دولار

وأطلّ الفنان المصري أحمد سعد بـ “لوك” جريء نوعاً ما باللون الأسود، اعتمد فيه على جيليه دون أكمام مع ارتداء الشبك تحتها، وبنطلون يعتبر Over Size وحذاء رياضي.

سمية الخشاب تسخر

وانتقد الكثيرون إطلالة أحمد سعد واصفين إياها بالغير لائقة والمخالفة للذوق العام ولتقاليد المجتمع السعودي. في حين دافع آخرون عن حرية الفنان في اختيار ملابسه وأسلوبه.

كما انضمت طليقته الفنانة سمية الخشاب للسخرية منه، عبر تغريدة غامضة عبر حسابها على “تويتر“.

- Advertisement -

وكتبت سمية الخشاب في تغريدتها “وأنا أقول لبسي راح فين”.

وقالت في تغريدة أخرى: “الحمدلله الذي نجانا”، مع إيموجي ضاحك.

حفل أحمد سعد في السعودية

وكان أحمد سعد قد أحيى حفلا غنائيا برفقة الفنان محمد فؤاد وشقيقه عمرو سعد. وقدم باقة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور.

وشارك الفنان عمرو سعد شقيقه أحمد سعد في الحفل. حيث استقبله الجمهور بالتصفيق عند صعوده على المسرح، وقدم الثنائي أغنية جديدة تحمل اسم «شكلك عامل عملة»، وتفاعل معها الجمهور.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)

وتباينت المعلومات حول سعر إطلالة أحمد سعد، فذكرت بعض المصادر أن سعر الاطلالة كاملة وصلت إلى 2000 دولار. بينما سعر التيشرت المشبك على موقع dsquared2 وصل الى حوالي 9800 دولار.

زوجة أحمد سعد وابنته

وقبل أسابيع احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته علياء التي أكملت عامها الأول.

ونشر أحمد سعد مجموعة من الصور والفيديوهات لأجواء عيد ميلاد ابنته التي أسماها على اسم زوجته “علياء بسيوني”، لاعتباره الأخيرة تميمة حظّه.

وظهر الفنان المصري وهو يغني لابنته: “يا نجمة في السما عاليا يا علياء، يا حبيبة أبوكي يا غالية”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Photographer 📸 (@cairokids)

وحضر حفل الميلاد كلٌّ من شقيقه الممثل عمرو سعد. والملحن إيهاب عبد الواحد، والشاعر أحمد طارق يحيى، والمنتج هاني محروس وغيرهم من الأصدقاء والمقربين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

الهدهد

الفوضى السياسية في باكستان.. كيف تُضرب الاقتصاد السعودي والإماراتي في مقتل؟

حياتنا

“أعظم ناس على الأرض”.. محمد فؤاد يُغازل السعوديين ويُبهر الجمهور بأدائه في فعاليات جدة

تقارير

بلومبيرغ لـ عبدالعزيز بن سلمان.. معركتك خاسرة ولا تنسى نفسك!

حياتنا

إطلالة جريئة بسعر خيالي.. أحمد سعد يقلب المسرح في جدة السعودية (شاهد)

الهدهد

فيديو انتصار الشريف.. سعودية ظهرت في موضع غير لائق بين ابنتيها

تقارير

السعودية تبرّئ إسرائيل من حرق المسجد الأقصى وحرب 1967 وتحدث انقلاباً في مناهجها

تقارير

صحيفة إمارتية تكذب سامح شكري.. سلطان عُمان هيثم بن طارق يقوم بهذه المهمة.. تفاصيل!

حياتنا

زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز.. أنباء متضاربة تفجر موجة جدل

الهدهد

ترامب لم يشبع من “أرز” السعودية: محمد بن سلمان صديقي وأحبه (فيديو)

الهدهد

السعودية تعتقل مواطنة كويتية مريضة بالسرطان في ظروف غامضة

حياتنا

هند القحطاني تكشف صدرها وتعد متابعيها بتعلم الرقص الشرقي (فيديو)

الهدهد

أجنبي سقط من سفينة في مياه قطر.. عملية إنقاذ معقدة تنتهي نهاية سعيدة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

والدة بيكيه غاضبة من كلارا شيا بعد انتشار صورها الفاضحة في غياب ابنها (شاهد)

مراحيض القدس.. معلومات مذهلة في البراز القديم يكشفها العلماء

كيف يمكنك مساعدة الطفل الخجول؟

الفوضى السياسية في باكستان.. كيف تُضرب الاقتصاد السعودي والإماراتي في مقتل؟

الليرة تهدد عرش أردوغان في جولة الانتخابات الحاسمة.. ما القصة؟

تشكيلة منتخب العراق ضد إنجلترا والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

عاد لينتقم.. حوت قاتل يهاجم يختاً وينهشه بأسنانه وأوشك أن يغرقه (شاهد)

ما سبب ارتداء ستيف جوبز أو باراك أوباما نفس الملابس دائمًا؟

أم الأزمات.. كيف يؤثر التخلف الأمريكي عن سداد الديون على كل اقتصادات العالم؟

سامي زين مصارع “WWE” يُؤدي مناسك العمرة في السعودية (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC