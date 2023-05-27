مسجد شنودة يثير غضب وسخرية المصريين ووزارة الاوقاف تبرر (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غاضب ممزوجة بالسخرية عقب افتتاح مسجد في محافظة البحيرة يحمل اسم “شنودة”، وهو اسم مسيحي شهير في مصر.

وتم افتتاح المسجد الذي بلغت مساحته 145 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليون ومئتي ألف جنيه، في مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة بحضور رسمي من قبل وزارة الأوقف المصرية.

افتتاح مسجد «شنودة» بدمنهور في البحيرة على مساحة 145 مترا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه ما تعليقك؟ pic.twitter.com/CJtD7Jm75K — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 26, 2023

سخرية وغضب مواقع التواصل بسبب تسمية المسجد باسم شنودة

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل صور افتتاح المسجد بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين تسمية المسجد باسم “شنودة” الذي يعني وفقا للمعتقدات المسيحية “ابن الله”، في حين أبدى الكثير استيائهم من الحالة التي وصلت لها مصر في عهد “السيسي“.

وفي هذا السياق، هاجم اليوتيوبر المصري الشهير عبدالله الشريف افتتاح المسجد بهذا الاسم قائلا:” “شنودة” يعني “ابن الله” يا شوية بقر”.

"شنودة" يعني "ابن الله" يا شوية بقر pic.twitter.com/lb11dVwRIh — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) May 26, 2023

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وقال مغرد آخر مستعجبا من حال مصر حاليا:” افتتاح مسجد شنودة ف البحيرة مصر اصبحت تدار بالعبث مفيش مسؤولين كله ماشى بالدهلكة والحب ،اى حد عايز يعمل حاجة يعملها ،بكرة نشوف كنيسه محمد او كاتدائيه عبدالله ،وهنا تحضرنى مقولة السيسي الخالدة ولسه ياما هتشوفوا العجب العجاب بس اصبروا”.

افتتاح مسجد شنودة ف البحيرة مصر اصبحت تدار بالعبث مفيش مسؤولين كله ماشى بالدهلكة والحب ،اى حد عايز يعمل حاجة يعملها ،بكرة نشوف كنيسه محمد او كاتدائيه عبدالله ،وهنا تحضرنى مقولة السيسي الخالدة ولسه ياما هتشوفوا العجب العجاب بس اصبروا #مسجد_شنودة pic.twitter.com/8Z1SFcIeza — المﻻك الحزين (@Lido8080) May 26, 2023

وسخر مغرد آخر من افتتاح المسجد بهذا الاسم قائلا:”مصر هى الدولة الوحيدة بالعالم التى بها مسجد شنودة !!! ..وده بيأذنوا فيه ولا بيدقوا جرس ؟؟”.

#ارض_اللوا

📌 مصر هى الدولة الوحيدة بالعالم التى بها مسجد شنودة !!!

⭕️ وده بيأذنوا فيه ولا بيدقوا جرس ؟؟

🎀ممنوع الضحك🎀 pic.twitter.com/UGK3s6PApk — اسيراسورات (@Aserasorat12) May 26, 2023

وواصل مغرد آخر السخرية بالقول:” بيقولك تم افتتاح مسجد شنودة بدمنهور!! أوقاف بقا وكدا بس الخبر عادي يعني اقرا اللافتة كويس كدة . الخبر مش اغرب ان سيسي يكون رئيس و مختار جمعة وزير الاوقاف وفيفي عبده ام مثالية والهام شاهين تقود حملة تصحيح الخطاب الديني عاوز حد يقولى هو منين بيودى فين”.

بيقولك تم افتتاح #مسجد_شنودة بدمنهور!!

أوقاف بقا وكدا بس الخبر عادي يعني

اقرا اللافتة كويس كدة .

الخبر مش اغرب ان سيسي يكون رئيس و مختار جمعة وزير الاوقاف

وفيفي عبده ام مثالية

والهام شاهين تقود حملة تصحيح الخطاب الديني عاوز حد يقولى هو منين بيودى فين 😂 pic.twitter.com/kk7eB8s2IA — فرفوش2 🗳💥 (@MMDHso8621) May 26, 2023

كما سخرت المغردة “الشيماء” مما حدث بالقول:”أبانا الذي فى السموات أهدنا في من هديت ..على فكرة مش مبرر أن القرية اسمها شنودة يبقى تسموا المسجد على اسمها” مسجد شنودة” زي ما مينفعش كنيسة تتسمى بأسماء مسلمين ودى مش طائفية ده المنطق هو اللي بيقول كده بس إحنا فى عصر مفهوش منطق”.

أبانا الذي فى السموات أهدنا في من هديت 😃

على فكرة مش مبرر أن القرية اسمها شنودة يبقى تسموا المسجد على اسمها" مسجد شنودة"

زي ما مينفعش كنيسة تتسمى بأسماء مسلمين ودى مش طائفية ده المنطق هو اللي بيقول كده بس إحنا فى عصر مفهوش منطق. pic.twitter.com/nY7wG0I6gR — الشيماء (@Shaima55shaima) May 26, 2023

وزارة الاوقاف المصرية تكشف سبب تسمية المسجد باسم شنودة

ومع تصدر الخبر مواقع التواصل الاجتماعي واستنكار المغردين، برر مصدر بوزارة الأوقاف المصرية سبب تسمية المسجد بهذا الاسم.

وقال المصدر في تصريحات لموقع “القاهرة24” الإخباري، إن تسمية المسجد باسم شنودة جاء لأن القرية المتواجد بها تسمى قرية شنودة.

وأضاف المصدر: تم تسمية المسجد باسم شنودة ليس لمجرد إطلاق اسم شنودة عليه، ولكن تم تسمية المسجد على اسم القرية المتواجد بها، وحسب رغبة الأهالي تميزًا له.