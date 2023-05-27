السبت, مايو 27, 2023
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مسجد شنودة يثير غضب وسخرية المصريين ووزارة الاوقاف تبرر (شاهد)

مصدر بوزارة الاوقاف برر التسمية بأنها جاءت على اسم القرية

كتب وطن
مسجد شنودة يثير غضب وسخرية المصريين ووزارة الاوقاف تبرر (شاهد) watanserb.com
مسجد شنودة يثير غضب وسخرية المصريين ووزارة الاوقاف تبرر (شاهد) watanserb.com
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غاضب ممزوجة بالسخرية عقب افتتاح مسجد في محافظة البحيرة يحمل اسم “شنودة”، وهو اسم مسيحي شهير في مصر.

وتم افتتاح المسجد الذي بلغت مساحته 145 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليون ومئتي ألف جنيه، في مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة بحضور رسمي من قبل وزارة الأوقف المصرية.

سخرية وغضب مواقع التواصل بسبب تسمية المسجد باسم شنودة

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل صور افتتاح المسجد بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين تسمية المسجد باسم “شنودة” الذي يعني وفقا للمعتقدات المسيحية “ابن الله”، في حين أبدى الكثير استيائهم من الحالة التي وصلت لها مصر في عهد “السيسي“.

وفي هذا السياق، هاجم اليوتيوبر المصري الشهير عبدالله الشريف افتتاح المسجد بهذا الاسم قائلا:” “شنودة” يعني “ابن الله” يا شوية بقر”.

 

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وقال مغرد آخر مستعجبا من حال مصر حاليا:” افتتاح مسجد شنودة ف البحيرة مصر اصبحت تدار بالعبث مفيش مسؤولين كله ماشى بالدهلكة والحب ،اى حد عايز يعمل حاجة يعملها ،بكرة نشوف كنيسه محمد او كاتدائيه عبدالله ،وهنا تحضرنى مقولة السيسي الخالدة ولسه ياما هتشوفوا العجب العجاب بس اصبروا”.

وسخر مغرد آخر من افتتاح المسجد بهذا الاسم قائلا:”مصر هى الدولة الوحيدة بالعالم التى بها مسجد شنودة !!! ..وده بيأذنوا فيه ولا بيدقوا جرس ؟؟”.

 

وواصل مغرد آخر السخرية بالقول:” بيقولك تم افتتاح مسجد شنودة بدمنهور!! أوقاف بقا وكدا بس الخبر عادي يعني اقرا اللافتة كويس كدة . الخبر مش اغرب ان سيسي يكون رئيس و مختار جمعة وزير الاوقاف وفيفي عبده ام مثالية والهام شاهين تقود حملة تصحيح الخطاب الديني عاوز حد يقولى هو منين بيودى فين”.

 

كما سخرت المغردة “الشيماء” مما حدث بالقول:”أبانا الذي فى السموات أهدنا في من هديت ..على فكرة مش مبرر أن القرية اسمها شنودة يبقى تسموا المسجد على اسمها” مسجد شنودة” زي ما مينفعش كنيسة تتسمى بأسماء مسلمين ودى مش طائفية ده المنطق هو اللي بيقول كده بس إحنا فى عصر مفهوش منطق”.

 

وزارة الاوقاف المصرية تكشف سبب تسمية المسجد باسم شنودة

ومع تصدر الخبر مواقع التواصل الاجتماعي واستنكار المغردين، برر مصدر بوزارة الأوقاف المصرية سبب تسمية المسجد بهذا الاسم.

وقال المصدر في تصريحات لموقع “القاهرة24” الإخباري، إن تسمية المسجد باسم شنودة جاء لأن القرية المتواجد بها تسمى قرية شنودة.

وأضاف المصدر: تم تسمية المسجد باسم شنودة ليس لمجرد إطلاق اسم شنودة عليه، ولكن تم تسمية المسجد على اسم القرية المتواجد بها، وحسب رغبة الأهالي تميزًا له.

 

وطن
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