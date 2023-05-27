مريم حسين بروب الاستحمام وسط الشموع ورقصة خاصة لرواد الفندق! (فيديو)

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وطن– لم تفوّت الفنانة المغربية مريم حسين، عطلة نهاية الأسبوع التي تعتمدها الإمارات يومي السبت والأحد، وقامت بتوثيق أجوائها الجريئة مع متابعيها.

شموع في كل مكان

ونشرت مريم حسين فيديوهات من الفندق الذي قررت قضاء عطلتها فيه، وظهرت بأحد المقاطع وهي توثق الأجواء الهادئة في غرفتها.

وظهرت الفنانة المغربية أمام المرآة بروب الاستحمام فقط، والذي غطى القليل من صدرها، وكانت محاطة بالشموع في أجواء رومانسية.

ثم شاركت مريم حسين في سهرة ليلة بذات الفندق ووثقت الأجواء، قبل أن تظهر وهي ترقص بين الشموع بنفسها.

وعلقت مريم على جميع المقاطع: “أجواء يوم الأحد”.

فستان برتقالي

وسبق أن تعدّت مريم حسين حدود الجرأة بفستان برتقالي كشف أردافها خلال حفلة صاخبة.

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وتميز فستان مريم حسين بكونه بكم واحد، بينما كان بلا كم من جهة أخرى، عدا عن الفتحة الجانبية الكبيرة التي كشفت أردافها في أثناء جلوسها على الأريكة.

وظهرت في صورة أخرى تستمع بأجواء الحفل مع أصدقائها بكل جرأة.

بكيني فاضح

ويوم الخميس، ظهرت مريم حسين في فيديو بمظهر جريء جداً، مرتدية بكيني قطعتين بلون أسود، محاوِلةً مدارته بآخر من الصوف. إلا أن اتساع حبكة البكيني الصوف كشف ما تحته، وفشلت الفنانة المغربية في مداراة نفسها.

وفي مقطع آخر، شاركت مريم حسين متابعيها جلستها على حمام السباحة، مكتفية بعرض سيقانها العارية حتى أفخاذها في أثناء استراحة قصيرة لها بعد خروجها من حمام السباحة.

ومؤخراً، خاضت مريم حسين، مغامرة القيادة في صحراء دبي، برفقة أحد المشاهير في دبي.

مغامرة الصحراء

لكن سيارة الفنانة خذلتها، وعلقت في رمال الصحراء، لتنزل وتحاول أن تدفعها بيدها.

وسارع المشهور الذي يدعى ابراهيم أسعد، إلى محاولة إنقاذ مريم حسين، باستخدام سيارة ضخمة مخصصة للصحراء.

وقام ابراهيم أسعد بربط سيارته بسيارة مريم حسين، وخلّصها من الأزمة، وسط سعادة الأخيرة واحتفائها.

View this post on Instagram A post shared by Ibrahim Assad (@ibrahim_assad)

ونشر ابراهيم لحظة إنقاذه لمريم حسين، مرفقاً المقطع بتعليق ساخر قال فيه: “حين تذهب النساء إلى الصحراء”.

وتعرضت مريم حسين لتعليقات ساخرة أيضاً من الجمهور الذي انتقد حذاءها الضخم، وملابسها الجريئة.

حيث ارتدت الفنانة المغربية بنطالاً عسكرياً مع توب أسود مكشوف الصدر بلا أكمام.