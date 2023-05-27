لويس إنريكي وافق على تدريب باريس سان جيرمان بهذا الشرط !

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وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا السابق، وافق على عرض تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الحصول على ضمانات من إدارة النادي مع بداية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن المدرب لويس إنريكي وافق على تدريب النادي الباريسي. بعد أن حصل على ضمانات بأن سيكون الرجل الأول بالنادي ولا يمكن أن يتدخل لأحد في عمله.

لويس إنريكي وافق على تدريب باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، “ لويس إنريكي كان يحلم في العودة إلى برشلونة، لكن بعد فوز تشافي هذا الموسم ببطولتين. انتهى أمل العودة له”.

Le Parisien |

🚨🚨🚨 لويس إنريكي هو الهدف الأول لباريس سان جيرمان

◾️ النادي الفرنسي قد اتصل بالفعل بالمدرب الإسباني ليحل محل جالتير pic.twitter.com/85fmHfZjba — COPE (@COPE_AR) May 25, 2023

وختم التقرير، ” هناك أمل لديّ ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيبقى في باريس بحال لم ينجح برشلونة في ضمه هذا الصيف”.

عودة ميسي إلى برشلونة

وكان البرغوث الأرجنتيني ميسي قد تحدث مع زملائه السابقين في نادي برشلونة. بشأن فكرة عودته من جديد إلى صفوف “البلوغرانا” في الميركاتو الصيفي، بأن النادي لم يتقدم بعرض له حتى يومنا هذا.

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كما ولا يزال نادي برشلونة يتفاوض مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن إبرام صفقات جديدة هذا الصيف. وهو ما أدى به إلى الاستغناء عن خدمات سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وقبلهم جيرار بيكيه دفعة واحدة.

الدوري الفرنسي

وفي ظل تلك التقارير إلا نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، يسعى إلى بقاء البرغوث ميسي لموسم إضافي أخر مع الفريق الفرنسي.

ويقترب نادي باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين لانس الوصيف برصيد 78 نقطة.