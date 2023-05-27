السبت, مايو 27, 2023
الرئيسيةرياضةلويس إنريكي وافق على تدريب باريس سان جيرمان بهذا الشرط !
رياضة

لويس إنريكي وافق على تدريب باريس سان جيرمان بهذا الشرط !

إنريكي سيتولى تدريب باريس سان جيرمان مع بداية الموسم المقبل

كتب فارس أبو شيحة
لويس إنريكي watanserb.com
إنريكي يوافق على تدريب باريس سان جيرمان
- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا السابق، وافق على عرض تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الحصول على ضمانات من إدارة النادي مع بداية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن المدرب لويس إنريكي وافق على تدريب النادي الباريسي. بعد أن حصل على ضمانات بأن سيكون الرجل الأول بالنادي ولا يمكن أن يتدخل لأحد في عمله.

لويس إنريكي وافق على تدريب باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، “ لويس إنريكي كان يحلم في العودة إلى برشلونة، لكن بعد فوز تشافي هذا الموسم ببطولتين. انتهى أمل العودة له”.

وختم التقرير، ” هناك أمل لديّ ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيبقى في باريس بحال لم ينجح برشلونة في ضمه هذا الصيف”.

عودة ميسي إلى برشلونة

وكان البرغوث الأرجنتيني ميسي قد تحدث مع زملائه السابقين في نادي برشلونة. بشأن فكرة عودته من جديد إلى صفوف “البلوغرانا” في الميركاتو الصيفي، بأن النادي لم يتقدم بعرض له حتى يومنا هذا.

- Advertisement -
المدرب إنريكي
المدرب إنريكي

كما ولا يزال نادي برشلونة يتفاوض مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن إبرام صفقات جديدة هذا الصيف. وهو ما أدى به إلى الاستغناء عن خدمات سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وقبلهم جيرار بيكيه دفعة واحدة.

الدوري الفرنسي

وفي ظل تلك التقارير إلا نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، يسعى إلى بقاء البرغوث ميسي لموسم إضافي أخر مع الفريق الفرنسي.

إنريكي
إنريكي

ويقترب نادي باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين لانس الوصيف برصيد 78 نقطة.

المصدروطن + ليكيب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

رياضة

مبابي يعود إلى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

رياضة

باريس يُريد التخلص من نيمار هذا الصيف بصفقة تبادلية.. وهذه تفاصيلها

حياتنا

أشرف حكيمي يثير غضب متابعيه بصورة مخجلة شاركها عبر انستغرام

رياضة

ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد اكتساح باريس نظيره أجاكسيو بالخمسة

رياضة

تفاصيل عقد ميسي السري مع باريس سان جيرمان.. ماذا حصل ؟!

حياتنا

اتهمت بوجودها مع أشرف حكيمي في ملهى ليلي.. هكذا ردت جونا سانز زوجة داني ألفيس (شاهد)

حياتنا

حاول التخفي.. حكيمي يقضي ليلة مثيرة مع فتيات ليل وفضيحة جديدة

رياضة

والد ميسي يحسم الجدل ويكذب أنباء “صفقة الهلال”: “إشاعة خبيثة”

رياضة

بعد تصدر وسم “ميسي هلالي”.. صحيفة إسبانية تصدم السعوديين وتنفي

رياضة

ميسي يرد بمقطع فيديو على قرار إيقافه من قبل باريس سان جيرمان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أحمد الطنطاوي يكشف ما فعله نظام السيسي بأصدقاء اقتربوا من مكتبه.. ورسالة تحد جديدة

مسجد شنودة يثير غضب وسخرية المصريين ووزارة الاوقاف تبرر (شاهد)

تعرّف على البلدان الأوروبية الأقل استحمامًا في العالم..

لحظة إخراج المصابين بعد انهيار إحدى الملاهي في مصر والكشف عن المسؤول (فيديو)

صفقة انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد تمت.. وهذه تفاصيلها

شاكيرا تتعرض لخيانة جديدة من صديقها الحميم كارلوس فيفز بسبب بيكيه وكلارا شيا!

السودان: فيديو مثير لقصف قوات الدعم السريع تحت الأشجار (لقطات جوية)

4 أندية عربية تدخل سباق التنافس للتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي

القبض على نائب مغربي بتهمة إدارة وكر للدعارة وإلقائه عاهرة من شرفة فيلته بعد ليلة صاخبة

أسماء الأسد تقطف الورود.. صورة لوكالة الأنباء الفرنسية فجرت عاصفة غضب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC