لعنة فيديو كيم كارداشيان الإباحي تلاحقها.. طليقها كاني ويست يعاقبها بطريقة غريبة!

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وطن- بدأ الموسم الثالث من مسلسل The Kardashians هذا الأسبوع ولم تترك الحلقة الأولى أحدًا غير مبالٍ بما مر بها.

توتر وصدفية

تعرف الأخوات في العائلة كيف يجذبن مشاهديهم وقد أثبتوا ذلك في الحلقة الأولى مع كيم كارداشيان بصفتها الشخصية الرئيسية.

لا تعيش كيم كارداشيان أفضل لحظاتها فيما يتعلق بحياتها العاطفية وقد جعلتها معروفة في برنامج الواقع الخاص بها.

كيم ، التي بدأت بعد طلاقها من مغني الراب كاني ويست في مواعدة الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، قامت بإنهاء علاقتهما بعد فترة وجيزة من بدايتها.

خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد من مسلسل The Kardashians ، كشفت كيم أنها تشعر مؤخرًا بمزيد من التوتر وأن تفشي الصدفية لديها أصبح أكثر تواترًا بسبب ذلك.

سلوكيات كاني السلبية

وبحسب ما نقلت صحيفة “الماركا“، قالت كيم أن كل هذا هو نتيجة لسلوكيات زوجها السابق ، كاني ، الذي يتعين عليها التعامل معه.

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لم يعد كاني ينتمي إلى عائلة كارداشيان ، لكن تعليقاته المعادية للسامية. والتقليل من شأن كيم واتهام زوجته السابقة بعدم السماح له برؤية أطفالهما ، أطلقت العنان للجنون ليس فقط على المستوى الإعلامي ، ولكن أيضًا على مستوى الأسرة.

أرادت كيم كارداشيان توضيح هذا الموقف خلال مسلسها الواقعي وقالت: “على الرغم من كل الأشياء المجنونة التي قالها كاني عنا ، لم أعلق أو أنشر أي شيء. لقد اختلق قصة مجنونة عني وعن الفيديو الإباحي الخاص بي” .

خدعه ستضر الأطفال أكثر من الشريط الإباحي

وأوضحت كيم أن زوجها السابق، مغني الراب، لطالما قلل من شأنها بسبب شريطها الإباحي.

أنهت كيم حديثها بمهاجمة كاني: “كل الخدع والألاعيب التي يقوم بها، ستلحق الضرر بالأطفال يومًا ما أكثر مما سيفعل بهم الفيديو الإباحي الخاص بي”.

وتابعت كيم: “يجب أن أجلس هنا ولا أقول أي شيء على الإطلاق.. لأنني أعرف يومًا ما أن أطفالي سوف يقدرون ذلك ويتفهمون الأمر. وأنا أعلم أن هذا هو أفضل شيء بالنسبة لهم “.

حزينة على “بيت”

وكشفت كيم أنها تشعر بعدم الأمان لمواعدة شخص جديد بعد كل هذه الدراما مع كاني. وعبرت عن شعورها بالذنب تجاه بيت ديفيدسون بسبب ما عاناه من زوجها السابق على مدار 9 أشهر مدة مواعدتهما.

وقالت كيم: “من سيرغب في مواعدتي؟ لدي أربعة أطفال وأنا في الأربعينيات من عمري.. من يريد التعامل مع الدراما؟”.

وأضافت النجمة الأمريكية: ” أنا الآن عزباء ولا أود الدخول في علاقة جديدة وهذا أمر جيد.. وانفصالي عن بيت لم يكن سيئا أنا فخورة بنفسي لأننا تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر وتواصلنا بشكل جيد ولكنه أمر محزن”.

وأكدت كيم أنها تبحث عن الحب مرة أخرى وتنتظر الشخص المناسب.