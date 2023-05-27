السبت, مايو 27, 2023
الرئيسيةحياتنالعنة فيديو كيم كارداشيان الإباحي تلاحقها.. طليقها كاني ويست يعاقبها بطريقة غريبة!
حياتنا

لعنة فيديو كيم كارداشيان الإباحي تلاحقها.. طليقها كاني ويست يعاقبها بطريقة غريبة!

كتب رفيف عبدالله
لعنة فيديو كيم كارداشيان الإباحي تلاحقها.. طليقها كاني ويست يعاقبها بطريقة غريبة! watanserb.com
كيم كارداشيان
- Advertisement -

وطن- بدأ الموسم الثالث من مسلسل The Kardashians هذا الأسبوع ولم تترك الحلقة الأولى أحدًا غير مبالٍ بما مر بها.

توتر وصدفية

تعرف الأخوات في العائلة كيف يجذبن مشاهديهم وقد أثبتوا ذلك في الحلقة الأولى مع كيم كارداشيان بصفتها الشخصية الرئيسية.

لا تعيش كيم كارداشيان أفضل لحظاتها فيما يتعلق بحياتها العاطفية وقد جعلتها معروفة في برنامج الواقع الخاص بها.

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

كيم ، التي بدأت بعد طلاقها من مغني الراب كاني ويست في مواعدة الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، قامت بإنهاء علاقتهما بعد فترة وجيزة من بدايتها.

خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد من مسلسل The Kardashians ، كشفت كيم أنها تشعر مؤخرًا بمزيد من التوتر وأن تفشي الصدفية لديها أصبح أكثر تواترًا بسبب ذلك.

سلوكيات كاني السلبية

وبحسب ما نقلت صحيفة “الماركا“، قالت كيم أن كل هذا هو نتيجة لسلوكيات زوجها السابق ، كاني ، الذي يتعين عليها التعامل معه.

- Advertisement -

لم يعد كاني ينتمي إلى عائلة كارداشيان ، لكن تعليقاته المعادية للسامية. والتقليل من شأن كيم واتهام زوجته السابقة بعدم السماح له برؤية أطفالهما ، أطلقت العنان للجنون ليس فقط على المستوى الإعلامي ، ولكن أيضًا على مستوى الأسرة.

كيم كارداشيان
كيم لا تشعر بعدم الأمان لمواعدة شخص جديد بعد كل هذه الدراما مع كاني

أرادت كيم كارداشيان توضيح هذا الموقف خلال مسلسها الواقعي وقالت: “على الرغم من كل الأشياء المجنونة التي قالها كاني عنا ، لم أعلق أو أنشر أي شيء. لقد اختلق قصة مجنونة عني وعن الفيديو الإباحي الخاص بي” .

خدعه ستضر الأطفال أكثر من الشريط الإباحي

وأوضحت كيم أن زوجها السابق، مغني الراب، لطالما قلل من شأنها بسبب شريطها الإباحي.

أنهت كيم حديثها بمهاجمة كاني: “كل الخدع والألاعيب التي يقوم بها، ستلحق الضرر بالأطفال يومًا ما أكثر مما سيفعل بهم الفيديو الإباحي الخاص بي”.

كيم كارداشيان
أكدت كيم أنها تبحث عن الحب مرة أخرى وتنتظر الشخص المناسب

وتابعت كيم: “يجب أن أجلس هنا ولا أقول أي شيء على الإطلاق.. لأنني أعرف يومًا ما أن أطفالي سوف يقدرون ذلك ويتفهمون الأمر. وأنا أعلم أن هذا هو أفضل شيء بالنسبة لهم “.

حزينة على “بيت”

وكشفت كيم أنها تشعر بعدم الأمان لمواعدة شخص جديد بعد كل هذه الدراما مع كاني. وعبرت عن شعورها بالذنب تجاه بيت ديفيدسون بسبب ما عاناه من زوجها السابق على مدار 9 أشهر مدة مواعدتهما.

وقالت كيم: “من سيرغب في مواعدتي؟ لدي أربعة أطفال وأنا في الأربعينيات من عمري.. من يريد التعامل مع الدراما؟”.

وأضافت النجمة الأمريكية: ” أنا الآن عزباء ولا أود الدخول في علاقة جديدة وهذا أمر جيد.. وانفصالي عن بيت لم يكن سيئا أنا فخورة بنفسي لأننا تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر وتواصلنا بشكل جيد ولكنه أمر محزن”.

وأكدت كيم أنها تبحث عن الحب مرة أخرى وتنتظر الشخص المناسب.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

كيم كارداشيان تكشف عن حقن البوتوكس في جزء غريب من جسدها!

حياتنا

زوجة كاني ويست الشقراء عارية تماماً.. شريط لاصق فقط على ثدييها وعضوها الحساس (شاهد)

حياتنا

كيم كارداشيان تكشف عن عدد الرجال الذين واعدتهم.. رقم مخيف!

حياتنا

كيندال جينر حديث ليلة عالم الموضة بنيويورك.. زي شفاف كشف حلمات صدرها ومؤخرتها (شاهد)

حياتنا

أماندا هولدن تكشف سبب بروز حلمات صدرها تحت ملابسها.. ما علاقة كيم كارداشيان؟!

حياتنا

كيليان مبابي وكيم كارداشيان.. صحفية فرنسية تكشف مفاجأة بينهما!

حياتنا

كيم كارداشيان في مراهقتها.. صور لم تنشر من قبل تصدم متابعيها! (شاهد)

حياتنا

ما تفعله كيم كارداشيان مع المساجين في الحبس الانفرادي يجدد الجدل حولها

حياتنا

كيم كارداشيان بصور عارية رداً على زواج كاني ويست سراً!!

حياتنا

بعد شهرين من طلاقه .. كاني ويست يتزوج سراََ من شبيهة كيم كارداشيان (صور)

حياتنا

شعر كيم كارداشيان يصدم متابعيها بعدما فضحت ابنتها حقيقته! (فيديو)

حياتنا

بطن كيم كارداشيان الحقيقي بدون فوتوشوب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رقصة إيلون ماسك العجيبة وكأنه يتعذب تنتشر بجنون عبر مواقع التواصل (فيديو)

القصة الكاملة لمصادرة أقمشة خضراء في نابلس.. هل كانت ستُطبَع لحماس؟

جولة في عقل الناخب التركي.. صراع محموم بين أردوغان وكليجدار أوغلو من يحسمه؟

عمرو أديب يعلق على رقص وغناء الشيخ القارئ ممدوح عامر.. ما قاله غير متوقع! (فيديو)

مريم حسين بروب الاستحمام وسط الشموع ورقصة خاصة لرواد الفندق! (فيديو)

نادين الراسي بفستان شبك أشبه بقميص النوم في أحضان فنان شهير! (فيديو)

إطلالة فاضحة للسعودية مودل روز من مهرجان كان (شاهد)

بعد ضجة في مصر.. المقرئ ممدوح عامر يبرر فيديو الرقص: “أنا إنسان”

الشبه بين للا سلمى ورجوة آل سيف يلفت الأنظار.. جمال عربي أصيل

أغنية زفاف الأمير الحسين لراغب علامة ستعرض على الملكة رانيا أولا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC