لحظة إخراج المصابين بعد انهيار إحدى الملاهي في مصر والكشف عن المسؤول (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثّق لحظات مأساوية لحادث سقوط لعبة ملاهي في مول شهير بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، وهي الحادثة التي أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات.

وأظهر الفيديو، حالة من الصراخ الهستيري بين المواطنين الذين كانوا موجودين في المول لحظة حدوث المأساة، وهم يحاولون انتشال المصابين بعد سقوط اللعبة.

سقوط لعبة داخل ملاهي بالأسكندرية و وقوع إصابات🤯! pic.twitter.com/tvs3kDshSj — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 26, 2023

وأصيب ثمانية أشخاص بينهم أطفال بعضهم في حال الخطر بسقوط لعبة في أحد الملاهي الضخمة داخل مجمع تجاري في منطقة سموحة شرقي مدينة الإسكندرية، حيث ساد رعب كبير قبل أن تستدعى الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الحادث.

وأظهر الكشف الميداني الأولي انفصال لعبة الملاهي الدوارة عن العامود الذي حملها حين كان يستقلها مواطنون بينهم أطفال، ما تسبب في سقوطهم على الأرض.

يأتي هذا فيما قال شهود إنّ الحادث نتج من خلل فني في لعبة الملاهي، وتحدثوا عن نقل مصابين إلى مستشفى في محافظة الإسكندرية لتلقي العلاج، وأن بعضهم في حال الخطر.

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فيما قال مصدر في المجمع التجاري بمنطقة سموحة إنّ أجهزة الأمن أوقفت المسؤول عن منطقة الألعاب والملاهي وأحد العاملين فيها للتحقيق معهما في الواقعة ومحاولة معرفة أسباب الحادث.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط لعبة بملاهي بمنطقة سموحة ووجود مصابين، انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تقرير الحماية المدنية عن توافر شروط الأمن الصناعي والحي لمعرفة وجود تراخيص للملاهي من عدمه.

بدورها، قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أميرة طهيو، في تصريحات لـ”سكاي نيوز”، إن الحادث وقع في منطقة الملاهي بمركز “غرين بلازا” التجاري الشهير في منطقة سموحة.

وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، هم صبي (15 سنة) وفتاة (17 سنة) وشاب (22 سنة) وآخر (19 سنة) وسيدة (26 سنة) ورجل (27 سنة)، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لاتخاذ اللازم.

وأشارت إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور في العمود الفقري والقدم والذراع، إضافة إلى جروح قطعية ونزيف بالأنف.

فيما قال رئيس حي شرق الإسكندرية أحمد حبيب، إن مدينة الملاهي لها رخصة مسجلة باسم مركز سموحة السياحي “غرين بلازا“.

وأضاف أن اللعبة التي سقطت ليست تابعة لمنطقة الملاهي المرخصة، ولها مالك آخر وضعها في أحد الممرات بالتواطؤ مع المدير المسؤول، لذلك وجبت محاسبتهما معا، وشدد حبيب على أن الأمن الصناعي يتحمل جانبا من المسؤولية، لأنه لم يسارع لتصحيح هذا الوضع المغلوط حتى وقع الحادث.

حادثة مشابهة

وهذا الحادث المُفزِع ليس الأول من نوعه، ففي مطلع مايو من العام الماضي، أصيبت ثلاث فتيات وشاب إثر سقوط صندوق من لعبة الساقية بملاهٍ في شبين القناطر، وذلك أثناء احتفال الفتيات بالعيد.

وأثناء استقلال الفتيات الثلاث الساقية سقط الصندوق على رأس الشاب ما أدى إلى إصابتهن وإصابة الشاب بإصابات بالغة، وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لإسعافهم وتحرر محضر في مركز شرطة شبين القناطرحمل رقم 10675 جنح مركز شرطة شبين القناطر.