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عُماني أسكن والدته دورة المياه إرضاء لزوجته.. دار الزمان وهذا ما حدث له (فيديو)

جوخة الفارسية رئيسة "جمعية إحسان" العمانية كشفت تفاصيل صادمة عبر برنامج "بودكاست رسائل" مع "إيناس ناصر" على إذاعة "الوصال" العمانية

كتب خالد الأحمد
عُماني أسكن والدته دورة المياه إرضاء لزوجته.. دار الزمان وهذا ما حدث له watanserb.com
عُماني أسكن والدته دورة المياه
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وطن- كثيرًا ما نسمع قصصاً سواءً عن عهد قد مضى، أو أحاديث في المجالس تتداول عن العقوق حول أن فلانا ترك والده أو والدته وهو لا يقوى على شيء بعد أن بلغ أحدهما من الكبر عتيا وأكل عليه الدهر وشرب، ولكن “الأيام دول”- كما يقال- ويعاقب فاعل هذه الكبيرة دائما من جنس عمله.

وعلى مبدأ “كما تدين تدان” روت رئيسة جمعية إحسان العمانية “جوخة الفارسية” قصة مؤثرة عن عقوق الوالدين، لرجل كان يُسكن أمه في دورة مياه فتدور الحياة لتضعه زوجته في نفس المكان عند مرضه في كبره.

قصة صادمة عن العقوق من سلطنة عمان

وقالت “الفارسية” عبر برنامج “بودكاست رسائل” مع الإعلامية “إيناس ناصر” على إذاعة “الوصال العمانية“، إن أحد الأشخاص وضع والدته في غرفة خلف منزله مخصصة كدورة مياه على فراش رقيق من الإسفنج.

وتابعت بينما كانت المذيعة تحاول تمالك نفسها من البكاء، أنها ذهبت مع عدد من النساء إلى مكان الأم فأصيبوا بصدمة كبيرة، وقالت إن المرأة كانت تريد زاوية في منزل ابنها، ولكن زوجته كانت تمتنع عن إيواءها في المنزل.

وتابعت رئيسة “جمعية إحسان” أن والدة الرجل توفيت بعد ذلك وأصبح كبيراً في السن ومريضاُ في القلب، فقامت زوجته بوضعه في نفس المكان.

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وأضافت: “من ليس فيه خير لأمه لا خير فيه لك”، وأكدت “جوخة الفارسية” أنها شاهدت هذه القصة بأم عينها ولم تسمع بها من الغير، وأكملت: “الدنيا دوارة وكما تدين تدان وسيأتي يوم لا ينفع فيه الندم.”

وتابعت العمانية المهتمة بكبار السن في حديثها، أنه يجب على الآباء أن يكونوا بمثابة “مرآة عاكسة” لأبنائهم للخير مع والديهم.

وقالت إن “الاهتمام بالأم أو الأب في أدق تفاصيلهما أمام الأبناء هو بمثابة دورة تدريبية لهم، للطريقة التي سيعاملوك بها في المستقبل، وعندما تخور قواك وتصبح عاجزاً”.

واستشهدت الخبيرة العمانية بالآية الكريمة: “وبالوالدين إحساناً” مضيفة أن الله ذكر الوالدين في القرآن لقيمتهما وعلو شأنهما، وأوصى بهم وبالذات الأم التي ذكرها رسول الله “صلى الله عليه وسلم” عدة مرات قبل أن يذكر الأب.

عُماني أسكن والدته دورة المياه إرضاء لزوجته
عُماني أسكن والدته دورة المياه إرضاء لزوجته

عقوق الوالدين والقانون العماني

يذكر أن القانون العماني لم يغض الطرف عن مسألة عقوق الوالدين، بل جعل من يقوم بذلك مرتكباً لجريمة يعاقب عليها قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/74) في الباب الرابع منه والذي تضمن الجرائم والعقوبات التي تمس الدين والعائلة.

وفي البند (5) من هذا الباب نص في المادة (217) على أنه: (يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيّب ولداً دون سن السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو ألجأه إلى التسول والاستجداء، وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات”.

ووفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ عدد كبار السن في سلطنة عمان حتى نهاية عام 2020 (151,290) وهذا ما يمثّل نسبته (6%) من إجمالي عدد سكان سلطنة عمان، كان منهم (69,234) من الذكور و(82,056) من الإناث، ويبلغ عدد المتزوجين منهم (99,422)، وغير المتزوجين (6,375).

ويحظى المسن في السلطنة باهتمام وتقدير كبير من ذويه وأفراد مجتمعه باعتباره مصدراً للمشورة السليمة لما يتمتع به من خبرة وحكمة وبصيرة في إدراك الأمور؛ بل وتأتمرُ الأسرة بأوامره ونصائحه ويجعله الناس دائماً في مصدر الصدارة في كل محفل، ورمزاً لمكانتها في المجتمع .

المصدرالوصال العمانية ,تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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