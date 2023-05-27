عشيقة رونالدو السابقة بملابس داخلية شفافة فقط.. هل يحظرها “انستجرام؟! (شاهد)

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وطن– تركت عارضة الأزياء إيرينا شايك معجبيها في حالة صدمة وذهول، حين تفاخرت بجسدها المتناسق، بملابس داخلية شفافة، في مهرجان “كان” هذا الأسبوع.

فستان شفاف

نشرت إيرينا شايك (37 عامًا)، لقطات مثيرة على إنستغرام لها في حفلة لمجلة فوغ البريطانية يوم الأربعاء على هامش فعاليات مهرجان كان في نسخته الـ76.

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استعرضت إيرينا التي سبق لها أن واعدت كريستيانو رونالدو، وبرادلي كوبر، جسدها الرائع في فستان أسود شبك شفاف لا يغطي شيئاً، من غوتشي، مع بيكيني بنفس اللون أسفله.

قامت إيرينا باستكمال المظهر الشفاف مع جوارب تصل إلى الركبة وصندل أسود، وغطت رقبتها بعقد ضخم من الألماس.

رؤية جديدة

أوضحت إيرينا أن اختياراتها المبهرة للأزياء “قد تطورت” على مدار العقد الماضي.

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وقالت عارضة الأزياء الروسية في حديث لشبكة CNN: “هذا وقت جديد برؤية جديدة.. وأردت أن أستغل اللحظة وأرتدي أزياءً مختلفة للاستمتاع، والحرية، والتعبير عن جانب مختلف من شخصيتي وإبداعي”.

وعلق معجبو إرينا عبر انستجرام على جسدها المثير، حين شاركت بعض اللقطات من وراء الكواليس يوم الأربعاء.

إعجاب وانتقادات أيضاً

علق أحد المتابعين المتعطشين: “شكرًا لك دائمًا على منح السعادة للرجال برؤية جسدك المثير من الداخل والخارج”.

وقال معلقٌ ثانٍ: “أرجو أن تنجبوا المزيد من الأطفال. هذا العالم يحتاج إلى جمال طبيعي”.

ومع ذلك، لم يكن الجميع متكيّفين مع مظهرها شبه العاري.. حيث انتقد آخرون عارضة الأزياء بسبب ملابسها الاستفزازية، حسب تعبيرهم.

كتب أحد المعجبين: “جميل، مثير، ومع ذلك فهو غير ضروري للغاية بالنسبة لشخص يتمتع بمظهر غير عادي. الملابس الشفافة غبية”.

ووافقَه آخر الرأي: “لست بحاجة إلى ذلك لجذب الانتباه، فأنت لست كاردي بي! اعتدتي أن تكوني جميلة جداً.. وحسنة المظهر وأنيقة، لا تفقدي ذلك”.

عشاق من المشاهير

بالإضافة إلى إطلالتها الرائعة على منصة عروض الأزياء، لدى إيرينا سلسلة مثيرة للإعجاب بنفس القدر من عشاق المشاهير السابقين.

انفصلت عارضة الأزياء الشهيرة عن نجم هوليوود برادلي كوبر في عام 2019 ولديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى ليا.

قبل هوليوود، كانت إيرينا لا تزال في دائرة الضوء لأنها واعدت عملاق كرة القدم كريستيانو رونالدو في عام 2010 عندما قام بتحطيم الأرقام القياسية من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.