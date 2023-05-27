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عشيقة رونالدو السابقة بملابس داخلية شفافة فقط.. هل يحظرها “انستجرام؟! (شاهد)

أوضحت إيرينا أن اختياراتها المبهرة للأزياء "قد تطورت" على مدار العقد الماضي لكن لم يكن الجميع متكيّفين مع مظهرها شبه العاري

كتب رفيف عبدالله
عشيقة رونالدو السابقة بملابس داخلية شفافة فقط.. هل يحظرها
إيرينا شايك
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وطن– تركت عارضة الأزياء إيرينا شايك معجبيها في حالة صدمة وذهول، حين تفاخرت بجسدها المتناسق، بملابس داخلية شفافة، في مهرجان “كان” هذا الأسبوع.

فستان شفاف

نشرت إيرينا شايك (37 عامًا)، لقطات مثيرة على إنستغرام لها في حفلة لمجلة فوغ البريطانية يوم الأربعاء على هامش فعاليات مهرجان كان في نسخته الـ76.

 

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استعرضت إيرينا التي سبق لها أن واعدت كريستيانو رونالدو، وبرادلي كوبر، جسدها الرائع في فستان أسود شبك شفاف لا يغطي شيئاً، من غوتشي، مع بيكيني بنفس اللون أسفله.

إيرينا شايك لم تكن ترتدي أي شيء تقريبًا على الإطلاق في مدينة كان

قامت إيرينا باستكمال المظهر الشفاف مع جوارب تصل إلى الركبة وصندل أسود، وغطت رقبتها بعقد ضخم من الألماس.

رؤية جديدة

أوضحت إيرينا أن اختياراتها المبهرة للأزياء “قد تطورت” على مدار العقد الماضي.

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وقالت عارضة الأزياء الروسية في حديث لشبكة CNN: “هذا وقت جديد برؤية جديدة.. وأردت أن أستغل اللحظة وأرتدي أزياءً مختلفة للاستمتاع، والحرية، والتعبير عن جانب مختلف من شخصيتي وإبداعي”.

تألقت النجمة في حفلة Vogues البريطانية في المهرجان الفرنسي
بالطبع، لقد تعاملت مع المعجبين ببعض اللقطات المخادعة في غرفة النوم

وعلق معجبو إرينا عبر انستجرام على جسدها المثير، حين شاركت بعض اللقطات من وراء الكواليس يوم الأربعاء.

إعجاب وانتقادات أيضاً

علق أحد المتابعين المتعطشين: “شكرًا لك دائمًا على منح السعادة للرجال برؤية جسدك المثير من الداخل والخارج”.

وقال معلقٌ ثانٍ: “أرجو أن تنجبوا المزيد من الأطفال. هذا العالم يحتاج إلى جمال طبيعي”.

علق المعجبون على الطبيعة الخادعة لزيها شبه العاري

ومع ذلك، لم يكن الجميع متكيّفين مع مظهرها شبه العاري.. حيث انتقد آخرون عارضة الأزياء بسبب ملابسها الاستفزازية، حسب تعبيرهم.

كتب أحد المعجبين: “جميل، مثير، ومع ذلك فهو غير ضروري للغاية بالنسبة لشخص يتمتع بمظهر غير عادي. الملابس الشفافة غبية”.

ووافقَه آخر الرأي: “لست بحاجة إلى ذلك لجذب الانتباه، فأنت لست كاردي بي! اعتدتي أن تكوني جميلة جداً.. وحسنة المظهر وأنيقة، لا تفقدي ذلك”.

عشاق من المشاهير

بالإضافة إلى إطلالتها الرائعة على منصة عروض الأزياء، لدى إيرينا سلسلة مثيرة للإعجاب بنفس القدر من عشاق المشاهير السابقين.

انفصلت عارضة الأزياء الشهيرة عن نجم هوليوود برادلي كوبر في عام 2019 ولديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى ليا.

كانت العارضة مع كريستيانو رونالدو لمدة خمس سنوات بين 2010-2015 قبل لقاء برادلي كوبر

قبل هوليوود، كانت إيرينا لا تزال في دائرة الضوء لأنها واعدت عملاق كرة القدم كريستيانو رونالدو في عام 2010 عندما قام بتحطيم الأرقام القياسية من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

المصدرانستقرام، رصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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