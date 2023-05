عاد لينتقم.. حوت قاتل يهاجم يختاً وينهشه بأسنانه وأوشك أن يغرقه (شاهد)

- Advertisement -

وطن- نشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية تفاصيل هجوم مرعب من قبل حيتان الأوركا على يخت كان على متنه أربعة أشخاص على السواحل الإسبانية الجنوبية.

ووفقاً لما أكدته الصحيفة، فقد تسبّب هجوم حيتان الأوركا التي تسمى أيضاً بالحيتان القاتلة، بإلحاق أضرار جسيمة ليخت “ماستيك” بعد أن استمرّ باللحاق والاصطدام به وعضه بأسنانه.

ولفتت الصحيفة إلى أن أسنان الحوت اخترقت هيكل السفينة، بينما كانت في طريقها إلى جبل طارق، في الساعات الأولى من أول أمس، الخميس.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ البحري، إن الأضرار أجبرت طاقم اليخت، الذي يبلغ ارتفاعه 20 متراً، على الاتصال بالسلطات الإسبانية لطلب المساعدة، وقامت بدورها بإرسال سفينة استجابة سريعة وطائرة هليكوبتر تحمل مضخة ماء.

ونشرت البحارة البريطانية التي كانت على متن اليخت إبريل بويز، صوراً ومقاطع فيديو توثّق آثار الهجوم، على حسابها في تطبيق “إنستغرام”.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماعها وهي تقول: “يبدو الأمر كما لو كانوا يعضونها (السفينة)”.

🐋 Several Killer whales attacked a boat off the coast of southern Spain, breaking its rudder and breaching its hull.

وأضافت: “ما بدأ كلقاء فريد انتهى بقطع الأوركا للدفة، ثم شرع في تمزيق القارب لمدة ساعة. وجود ثقب ضخم في الهيكل يعني دخول المياه إلى أجزاء أخرى من اليخت وغرفة المحرك”.

واستطردت معربةً عن شعورها بالخوف: “يمكنني أن أقول بصراحة إنها كانت تجربة مخيفة. كلنا بأمان وأشعر بالامتنان لخفر السواحل”.

وتمّ سحب “ماستيك” إلى ميناء في مقاطعة قادس الإسبانية لإصلاحها.

وبحسب ما ورد، فإن حيتان الأوركا حول جبل طارق تسببت بالفعل في غرق يختين مؤخراً.

وقال أحد الناشطين على تويتر مُرفقاً مقطع فيديو كاملاً للهجوم: “أقنع الباحثون أنفسهم بأنها كانت لطيفة ومحبة للبشر حتى صدمها قارب أو اصطدمت بشبكة صيد. الآن خرجت من أجل الانتقام”.

A killer whale, White Gladis, is leading other orcas to attack yachts around Gibraltar, already causing two to sink. Researchers have convinced themselves that she was sweet and loving to humans until rammed by a boat or caught in a fishing net. Now she’s out for vengeance. pic.twitter.com/jJdyYUI1qC

— Mike (@Doranimated) May 24, 2023