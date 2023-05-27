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عاد لينتقم.. حوت قاتل يهاجم يختاً وينهشه بأسنانه وأوشك أن يغرقه (شاهد)

عام 2022 شهد الإبلاغ عن 207 هجمات من حيتان الأوركا على السفن في مضيق جبل طارق

كتب سالم حنفي
عاد لينتقم.. حوت قاتل يهاجم يختاً وينهشه بأسنانه وأوشك أن يغرقه (شاهد) watanserb.com
حوت قاتل يهاجم يختاً
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وطن- نشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية تفاصيل هجوم مرعب من قبل حيتان الأوركا على يخت كان على متنه أربعة أشخاص على السواحل الإسبانية الجنوبية.

ووفقاً لما أكدته الصحيفة، فقد تسبّب هجوم حيتان الأوركا التي تسمى أيضاً بالحيتان القاتلة، بإلحاق أضرار جسيمة ليخت “ماستيك” بعد أن استمرّ باللحاق والاصطدام به وعضه بأسنانه.

ولفتت الصحيفة إلى أن أسنان الحوت اخترقت هيكل السفينة، بينما كانت في طريقها إلى جبل طارق، في الساعات الأولى من أول أمس، الخميس.

اليخت يطلب النجدة

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ البحري، إن الأضرار أجبرت طاقم اليخت، الذي يبلغ ارتفاعه 20 متراً، على الاتصال بالسلطات الإسبانية لطلب المساعدة، وقامت بدورها بإرسال سفينة استجابة سريعة وطائرة هليكوبتر تحمل مضخة ماء.

ونشرت البحارة البريطانية التي كانت على متن اليخت إبريل بويز، صوراً ومقاطع فيديو توثّق آثار الهجوم، على حسابها في تطبيق “إنستغرام”.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماعها وهي تقول: “يبدو الأمر كما لو كانوا يعضونها (السفينة)”.

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حيتان الأوركا مزّقت اليخت بأسنانها

وأضافت: “ما بدأ كلقاء فريد انتهى بقطع الأوركا للدفة، ثم شرع في تمزيق القارب لمدة ساعة. وجود ثقب ضخم في الهيكل يعني دخول المياه إلى أجزاء أخرى من اليخت وغرفة المحرك”.

واستطردت معربةً عن شعورها بالخوف: “يمكنني أن أقول بصراحة إنها كانت تجربة مخيفة. كلنا بأمان وأشعر بالامتنان لخفر السواحل”.

وتمّ سحب “ماستيك” إلى ميناء في مقاطعة قادس الإسبانية لإصلاحها.

“عادت لتنتقم”

وبحسب ما ورد، فإن حيتان الأوركا حول جبل طارق تسببت بالفعل في غرق يختين مؤخراً.

وقال أحد الناشطين على تويتر مُرفقاً مقطع فيديو كاملاً للهجوم: “أقنع الباحثون أنفسهم بأنها كانت لطيفة ومحبة للبشر حتى صدمها قارب أو اصطدمت بشبكة صيد. الآن خرجت من أجل الانتقام”.

عام 2022 شهد 207 هجمات من حيتان الأوركا على السفن

ووفقاً لمجموعة البحث “جي تي أو إيه”، التي تتعقّب مجموعات الأوركا، فإن الحادث يأتي بعد 20 حادثاً على الأقل هذا الشهر وحدَه في مضيق جبل طارق بين السفن الصغيرة والحيوانات البحرية الكبيرة.

وأظهرت بيانات المجموعة، أنه “في عام 2022، كان هناك 207 تفاعلات تم الإبلاغ عنها بين حيتان الأوركا والسفن”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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