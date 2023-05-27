شاكيرا تتعرض لخيانة جديدة من صديقها الحميم كارلوس فيفز بسبب بيكيه وكلارا شيا!

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وطن- تعرض المغني والممثل الكولومبي، كارلوس فيفز والصديق الحميم لمواطنته “شاكيرا”، لهجوم قوي من قبل معجبي المغنية الكولومبية وصلت حدّ وصفه بالخائن.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه لم يمضِ وقت طويل على تحميل شاكيرا مقطع فيديو مصحوبًا بنصٍّ أرادت فيه أن تشيد بكارلوس فيفز، الذي تعاونت معه في فيلم La Bicicleta، ما أكد أنهما صديقان حميمان.

شاكيرا تشيد بصديقها كارلوس فيفز

ولكن كلماتها أحدثت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً في نهاية النص الذي فاجأ الجميع.

وقالت: “إن إرثك لا يقدر بثمن لأنه يمثلنا جميعًا، وهو يبني لنا ويطير عالياً مثل كوندور فوق الجبال”، الأمر الذي جعل كثيرين يعتقدون أن كارلوس فيفز قد توفي.

كارلوس فيفز يبدي إعجابه بصورة بيكيه وكلارا شيا

لكن بعيدًا عن الحقيقة، كما هو الحال اتهم كارلوس فيفيز بخيانة صديقته شاكيرا، بعد تعليقه على الصورة الأخيرة لجيرارد بيكيه وشريكته كلارا شيا.

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هجوم أتباع شاكيرا على كارلوس فيفز

ورصد المعجبون على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في صورة لاعب كرة القدم السابق وشريكه، كان هناك إعجاب صادم، ولكن مع الهجوم عليه قام بإزالة الإعجاب.

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وقالت صحيفة “ماركا“، إنه على الرغم من ذلك، لم تتأخر ردود أتباع محبي “شاكيرا” التي كانت قاسية جدًا على كارلوس فيفز.

وقال أحد المعجبين: “كارلوس فيفز الذي من المفترض أن يكون حميمًا مع شاكيرا، أبدى إعجابه بصورة بيكيه وصديقته، ولم يجرؤ حتى جوداس على فعل كثير”.

وردّ آخر بالقول: “كارلوس فيفيس أعطى إعجاباً لصورة بيكيه مع كلارا شيا على إنستغرام. خيانة لم يسبق لها مثيل في هذا البلد”.

وكان جيرارد بيكيه قد التقط صورة ظهر فيها عاري الصدر مع شريكته كلارا شيا من داخل المنزل الريفي الذي يملكه لاعب برشلونة السابق مع عائلته في سيردانيا.