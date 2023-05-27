جولة في عقل الناخب التركي.. صراع محموم بين أردوغان وكليجدار أوغلو من يحسمه؟

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وطن – يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في انتخابات الإعادة الرئاسية يوم الأحد، وسط توقعات بمنافسة حامية ومحتدمة.

تُجرى الانتخابات بعد قرابة أربعة أشهر من مقتل أكثر من 50 ألف شخص في زلزال 6 شباط / فبراير وتشريد أكثر من 5.9 مليون شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا، كما جاء وسط أزمة اقتصادية خطيرة وما يقول المحللون إنه تآكل ديمقراطي في ظل حكومة أردوغان، وفق تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية.

كيف تجري انتخابات تركيا؟

تجري تركيا انتخابات كل خمس سنوات. يمكن تسمية المرشحين للرئاسة من قبل الأحزاب التي تجاوزت عتبة 5٪ من الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، أو أولئك الذين جمعوا ما لا يقل عن 100 ألف توقيع لدعم ترشيحهم.

من هم المتنافسون؟

يتنافس المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات ، أردوغان وكليجدار أوغلو.

أردوغان هو أطول زعيم تركي خدمة منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة ، وظل في السلطة لمدة عقدين من الزمن ، أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس.

وتمكن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا ، الذي بدأ حكمه بحريات دينية واسعة النطاق وازدهار اقتصادي ، من تعزيز سلطته على مر السنين وشهد انهيار اقتصاد تركيا البالغ 800 مليار دولار في حالة ركود كارثي وسط سياسات مالية غير تقليدية.

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وقال مرشح تحالف الأجداد اليميني سنان أوغان ، الذي حصل على 5.17٪ من الأصوات في الجولة الأولى، إنه يؤيد أردوغان في جولة الإعادة وحث ناخبيه على دعمه.

وكان أوغان قد اشترط تأييده لأي من المرشحين بسياسات متشددة تجاه اللاجئين وبعض الجماعات الكردية التي يعتبرها إرهابية.

وصعد كليجدار أوغلو ، وهو نائب يمثل حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2002 – وهو نفس العام الذي شهد صعود حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إلى السلطة – السلم السياسي ليصبح سابع رئيس لحزبه في عام 2010.

وُلد زعيم الحزب في إقليم تونجلي الشرقي ذي الأغلبية الكردية ، وخاض الانتخابات العامة في تركيا عام 2011 لكنه خسر ، ليحتل المرتبة الثانية بعد أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

يمثل كليجدار أوغلو الحزب الذي شكله قبل 100 عام مصطفى كمال أتاتورك ، الأب المؤسس لتركيا الحديثة والعلماني المتشدد، ويقف في تناقض صارخ مع حزب أردوغان ذي الجذور الإسلامية وقاعدته المحافظة.

على الرغم من ميوله العلمانية ، إلا أن مرشح المعارضة وتحالفه تعهدوا بتمثيل جميع فصائل المجتمع التركي ، وهو ما يقول المحللون إنه ظهر في ائتلافه المتنوع.

منذ التصويت ، اتخذت خطاباته ما وصفه المحللون بـ “تحول في السرعة” ، حيث تعهد كليجدار أوغلو بإعادة ملايين المهاجرين الذين يستضيفهم تركيا.

ما هي التداعيات الدولية؟

تعد تركيا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم ويبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة ، وتقع في قلب نظام عالمي يزداد استقطابًا.

تركيا عضو في الناتو ولديها ثاني أكبر جيش في الحلف ، وقد عززت علاقاتها مع روسيا في السنوات الأخيرة. أثارت صداقة أردوغان المتنامية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدهشة في الغرب ، لا سيما وسط هجوم موسكو المستمر على أوكرانيا.

في تحد للولايات المتحدة ، اشترت تركيا حتى أسلحة من روسيا في عام 2019 ، وتسببت في العام الماضي في إزعاج خطط الناتو التوسعية من خلال تعطيل عضوية فنلندا والسويد.

وفي مقابلة حصرية مع بيكي أندرسون من “سي إن إن”، قال أردوغان إن تركيا لديها علاقة “خاصة” ومتنامية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: “لم نصل إلى مرحلة نفرض فيها عقوبات على روسيا مثلما فعل الغرب.. لسنا ملزمين بالعقوبات التي يفرضها الغرب.. نحن دولة قوية ولدينا علاقة إيجابية مع روسيا.”

وأضاف: “روسيا وتركيا بحاجة إلى بعضهما البعض في كل مجال ممكن”.

فيما قال كليجدار أوغلو إنه لن يسعى إلى محاكاة علاقة أردوغان التي تحركها شخصية مع بوتين ، وبدلاً من ذلك إعادة ضبط علاقة أنقرة بموسكو لتكون “مدفوعة من الدولة”.

لكن محللين قالوا إنه حتى لو تمت الإطاحة بأردوغان في استطلاعات الرأي ، فإن التحول في السياسة الخارجية لتركيا ليس أمرا مفروغا منه. في حين أشارت شخصيات مقربة من المعارضة إلى أنه في حالة الانتصار ، فإنها ستعيد توجيه تركيا إلى الغرب ، يقول آخرون إن قضايا السياسة الخارجية الأساسية من المرجح أن تظل دون تغيير.

على الرغم من خلافاتهم، كانت تركيا مفيدة لحلفائها الغربيين في عهد أردوغان. في العام الماضي ، ساعدت أنقرة في التوسط في صفقة تصدير حبوب تاريخية بين أوكرانيا وروسيا ، بل وزودت أوكرانيا بطائرات بدون طيار لعبت دورًا في مواجهة الهجمات الروسية. وبينما لا تزال السويد تنتظر انضمامها إلى الناتو ، سُمح لفنلندا بالدخول.

ما هي اهتمامات الناخبين الرئيسية؟

تتصدر قائمة اهتمامات الناخبين حالة الاقتصاد والأضرار التي سببها الزلزال. حتى قبل كارثة شباط (فبراير) ، كانت تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار وأزمة العملة التي شهدت في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاع التضخم إلى 85٪.

قال سنان أولجن ، الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مؤسسة EDAM الفكرية في اسطنبول: إن ذلك أثر على القوة الشرائية للجمهور وهو “السبب الأساسي وراء تآكل شعبية أردوغان، وقال: “سيكون هذا هو العائق الرئيسي لأردوغان”.

ويقول المحللون إن الناخبين يدلون بأصواتهم أيضًا بناءً على من يرون أنه أكثر قدرة على إدارة تداعيات الزلزال، فضلاً عن حماية البلاد من الكوارث المستقبلية ، مضيفين أن شعبية أردوغان لم تأخذ التأثير السياسي المتوقع.

قال أولجن: “هناك نقاش حول البرنامج الانتخابي الذي يوفر الحل الصحيح لمعالجة نقاط الضعف هذه وتعزيز مرونة تركيا في مواجهة هذه الكوارث الوطنية”.

بصرف النظر عن الاقتصاد وإدارة الحكومة للكوارث الطبيعية المتكررة في تركيا ، من المحتمل أن يكون الناخبون قلقين من ابتعاد أردوغان عن الديمقراطية – وهو أمر قامت المعارضة بحملة لعكس اتجاهه.

في مقابلته مع CNN، دافع أردوغان عن سياساته الاقتصادية ونفى قمع الحريات.

من المرجح أن يفوز؟

على الرغم من مواجهة أقوى معارضة حتى الآن لحكمه ، فإن مستقبل أردوغان لا يبدو قاتمًا كما توقع البعض في وقت سابق من هذا العام.

ويحظى الرئيس بدعم قطاع ديني كبير ، والذي يبدو أنه قد تأثر بالكاد بسبب الاقتصاد المتعثر أو استجابة الحكومة المبكرة المخزية للزلزال.

ويجادل منتقدو أردوغان بأنه زاد من تحفيز قاعدة دعمه من خلال توجيه مزاعم غير مدعومة إلى معسكر المعارضة، واتهم كليجدار أوغلو بالتواطؤ مع الجماعات الكردية وأشار مرارًا وتكرارًا إلى زعيم المعارضة – وهو عضو في الأقلية العلوية المسلمة الليبرالية – على أنه مسلم غير جيد بما فيه الكفاية.

وقال سونر كاجابتاي ، الزميل الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “استراتيجية غير المسلمين الصالحين والمدعومة من قبل الإرهابيين.. جذبت الناخبين اليمينيين الذين كان من المفترض أن يختاروا كليجدار أوغلو”.

ويجادل كاجابتاي بأنه على الرغم من أن رسالة أردوغان لم يتردد صداها في المدن التركية الكبرى والساحل الجنوبي الغني نسبيًا ، والتي صوتت جميعها لصالح المعارضة إلى حد كبير ، إلا أنها حصلت على الدعم اللازم من الأجزاء الأكثر فقرًا من البلاد ، وبالتحديد في المناطق الوسطى وعلى ساحل البحر الأسود. .

وقال: “هناك ، تم قمع دعم كليجدار أوغلو لأن الناخبين اليمينيين الذين دعمت أحزابهم كليجدار أوغلو لم يختاروه”.

جادل النقاد بأن رسائل أردوغان تضخمت أيضًا بسبب نفوذه الواسع على وسائل الإعلام التركية.

ومع ذلك ، فإن جولة الإعادة يوم الأحد هي أول جولة رئاسية ثانية على الإطلاق في تركيا. في عام 2019 ، خسر حزب أردوغان الحاكم المدن الرئيسية في انتخابات رئاسة البلدية ، بما في ذلك مسقط رأسه ، إسطنبول. في 14 مايو ، ذهبت غالبية أصوات اسطنبول إلى المعارضة.

وختم التقرير: “يبقى أن نرى ما سيحدث في انتخابات الأحد ، ولكن إذا فاز أردوغان بأغلبية ساحقة ، قال كاجابتاي “سيتم تبرئته من السياسات الاقتصادية غير التقليدية ، والافتقار إلى حكم القانون ونهاية الاستقلال الاجتماعي”.