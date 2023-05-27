السبت, مايو 27, 2023
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حياتنا

تعرّف على البلدان الأوروبية الأقل استحمامًا في العالم..

"معظم دول جنوب أوروبا هي الأكثر نظافة"

كتب معالي بن عمر
معدّل الاستحمام في البلدان الأوروبية watanserb.com
معدّل الاستحمام في البلدان الأوروبية
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وطن-لا شكّ في أن النظافة الشخصيّة أمر مهم للغاية، على الرغم من اختلاف الخبراء حول ما إذا كان يجب على الأشخاص الاستحمام يوميًا. وفي هذا السياق، كشف تقرير جديد عن تصنيف للبلدان الأوروبية الأقلّ استحمامًا.

تعود هذه المعلومات إلى المستخدم Xavi Ruiz (@xruiztru) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي شارك صورة خريطة على ملفه الشخصي، تم الحصول عليها من ويكيبيديا وتحويلها إلى خريطة بواسطة Geomapped، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

الاستحمام
الاستحمام كل يوم

الدول الأوروبية الأكثر استحمامًا

تتصدّر إيطاليا المرتبة الأولى، حيث يقول أكثر من 95٪ من السكان إنهم يستحمون يوميًا، ووفقًا لهذا المصدر، فإن الإيطاليين هم الأنظف في أوروبا.

ثم احتلّت البرتغال المرتبة الثانية، حيث تتراوح نسبة السكان الذين يستحمون كل يوم من 85 إلى 94٪، أي إنها نسبة عالية جدًا.

الدول الأوروبية الأقل استحمامًا

وفقًا لهذا الترتيب، تحتل اسبانيا المرتبة الثالثة مع اليونان. وبذلك تتراوح نسبة المواطنين الذين يستحمون يومياً بين 75٪ و 84٪، ونفس الشيء في اليونان.

وبينما تعتبر هذه البلدان التي تقع جميعها بشكل مثير للفضول في جنوب أوروبا، تأتي بلجيكا والدنمارك وتركيا وبلغاريا ورومانيا، والتي تتراوح نسبة الاستحمام فيها بين 65٪ و 74٪.

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هذه هي الدول الأوروبية التي يستحم فيها الناس بشكل أقل

بالنسبة للبلدان الأقل نظافة في القارة الأوروبية، فإن نسبة الأشخاص الذين يستحمون كلّ يوم في فرنسا أقل من 65٪، ونفس الشيء بالنسبة لألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الواقعة على وجه التحديد في شمال القارة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

في هذا الترتيب، لم يتم تحليل جميع البلدان لأن هناك بعض البلدان التي لا تقدم أو لا تمتلك مثل هذه البيانات، وقد تم استبعادها من هذه المعلومات.

وختمت الصحيفة بالقول، إنه قد تمت مشاركة هذه البيانات من قبل العديد من المستخدمين مما أدى إلى ظهور الكثير من التعليقات على الشبكة. ويمكن أن يكون لموقع البلدان الأكثر استحمامًا في معظم (دول جنوب أوروبا)  له عدة تفسيرات، وبعضها يرجع إلى أنها بلدان عادة ما تكون فيها الحرارة شديدة مقارنة بالبلدان الشمالية الأخرى، ما يجعل سكانها يستحمّون بشكل أكبر، خاصة في الأشهر الأكثر حرارة.

النظافة الشخصية
الاستحمام في أوروبا
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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