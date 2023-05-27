تعرّف على البلدان الأوروبية الأقل استحمامًا في العالم..

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وطن-لا شكّ في أن النظافة الشخصيّة أمر مهم للغاية، على الرغم من اختلاف الخبراء حول ما إذا كان يجب على الأشخاص الاستحمام يوميًا. وفي هذا السياق، كشف تقرير جديد عن تصنيف للبلدان الأوروبية الأقلّ استحمامًا.

تعود هذه المعلومات إلى المستخدم Xavi Ruiz (@xruiztru) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي شارك صورة خريطة على ملفه الشخصي، تم الحصول عليها من ويكيبيديا وتحويلها إلى خريطة بواسطة Geomapped، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

الدول الأوروبية الأكثر استحمامًا

تتصدّر إيطاليا المرتبة الأولى، حيث يقول أكثر من 95٪ من السكان إنهم يستحمون يوميًا، ووفقًا لهذا المصدر، فإن الإيطاليين هم الأنظف في أوروبا.

ثم احتلّت البرتغال المرتبة الثانية، حيث تتراوح نسبة السكان الذين يستحمون كل يوم من 85 إلى 94٪، أي إنها نسبة عالية جدًا.

الدول الأوروبية الأقل استحمامًا

وفقًا لهذا الترتيب، تحتل اسبانيا المرتبة الثالثة مع اليونان. وبذلك تتراوح نسبة المواطنين الذين يستحمون يومياً بين 75٪ و 84٪، ونفس الشيء في اليونان.

وبينما تعتبر هذه البلدان التي تقع جميعها بشكل مثير للفضول في جنوب أوروبا، تأتي بلجيكا والدنمارك وتركيا وبلغاريا ورومانيا، والتي تتراوح نسبة الاستحمام فيها بين 65٪ و 74٪.

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هذه هي الدول الأوروبية التي يستحم فيها الناس بشكل أقل

بالنسبة للبلدان الأقل نظافة في القارة الأوروبية، فإن نسبة الأشخاص الذين يستحمون كلّ يوم في فرنسا أقل من 65٪، ونفس الشيء بالنسبة لألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الواقعة على وجه التحديد في شمال القارة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

في هذا الترتيب، لم يتم تحليل جميع البلدان لأن هناك بعض البلدان التي لا تقدم أو لا تمتلك مثل هذه البيانات، وقد تم استبعادها من هذه المعلومات.

وختمت الصحيفة بالقول، إنه قد تمت مشاركة هذه البيانات من قبل العديد من المستخدمين مما أدى إلى ظهور الكثير من التعليقات على الشبكة. ويمكن أن يكون لموقع البلدان الأكثر استحمامًا في معظم (دول جنوب أوروبا) له عدة تفسيرات، وبعضها يرجع إلى أنها بلدان عادة ما تكون فيها الحرارة شديدة مقارنة بالبلدان الشمالية الأخرى، ما يجعل سكانها يستحمّون بشكل أكبر، خاصة في الأشهر الأكثر حرارة.