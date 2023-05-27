السبت, مايو 27, 2023
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الشبه بين للا سلمى ورجوة آل سيف يلفت الأنظار.. جمال عربي أصيل

يظهر الشبه الكبير تحديدا بين خطيبة ولي العهد الأردني وطليقة ملك المغرب، في صورة قديمة لـ للا سلمى عندما كانت في نفس سن رجوة آل سيف تقريبا

كتب باسل النجار
للا سلمى ورجوة آل سيف watanserb.com
للا سلمى ورجوة آل سيف
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وطن- استدعى ما وصفه البعض بالشبه الكبير بين خطيبة ولي العهد الأردني السعودية رجوة آل سيف، وللا سلمى طليقة ملك المغرب محمد السادس، اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل.

ويشار إلى أنه تم تحديد موعد عقد قران الأمير الحسين على رجوة بنت خالد آل سيف، في اليوم الأول من شهر، يونيو المقبل.

للا سلمى ورجوة آل سيف
للا سلمى ورجوة آل سيف

هل تشبه رجوة آل سيف الأميرة للا سلمى؟

وجدير بالذكر أيضا أن الأميرة للا سلمى، مختفية عن الأنظار منذ سنوات عقب تسريب أخبار طلاقها من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وسط جدل وأنباء متضاربة عن مكان إقامتها الحالي.

ونشر نشطاء صورا للا سلمى ورجوة آل سيف، تظهر شبها كبيرا بينهما وسط إشادة واسعة بجمالهما الساحر، حسب وصفهم.

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الأميرة للا سلمى
رجوة آل سيف

ويظهر الشبه الكبير بينهما تحديدا في صورة قديمة لـ للا سلمى، عندما كانت في نفس سن رجوة آل سيف تقريبا.

وتعد هذه الصورة التي تشبه فيها طليقة ملك المغرب رجوة بشكل كبير، أول صورة تنشر للأميرة للا سلمى بعد زواجها من محمد السادس.

وسبق أن سارع نشطاء على تويتر للفت النظر إلى الشبه الكبير بين المرأتين، بمجرد تداول صور خطوبة رجوة آل سيف على الأمير الحسين.

وجاءت التعليقات على صور الخطوبة في أغسطس الماضي، من قبيل: “فيها شبه من للا سلمى زوجة ملك المغرب”، “وأنا قلت كذا فيها شبه من للا سلمى عاد هذيك جمالها طاغي”.

وأيضا: “فيها شبه من للا سلمى جميله الله يحميها”، “سبحان الله كل ما اشوفها أتذكر الأميرة للا سلمى.”

للا سلمى ورجوة آل سيف
للا سلمى ورجوة آل سيف

حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

ويشار إلى أنه بفارغ الصبر يترقّب عموم الأردنيين مع العائلة المالكة، حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة آل سيف، في “قصر زهران” بالعاصمة عَمّان في الأول من يونيو المقبل.

وتتضمن مراسم الزفاف الملكي عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة في قصر زهران، وهو أحد أقدم وأجمل قصور عمان، والذي شهد زفاف الملك عبد الله والملكة رانيا، والملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور.

بعدها يتوجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية، حيث سيُقام حفل استقبال ومأدبة عشاء لضيوف الزفاف من أفراد العائلة المالكة والشخصيات المحلية والإقليمية والدولية.

 

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حفل زفاف ولي العهد الأردني
حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

كما ستؤجل جميع الفعاليات الحكومية والخاصة التي كانت مقررة خلال هذه الفترة لإظهار احترام وتقدير لولي العهد وعروسه.

وتعرّف الأمير الحسين على الآنسة رجوة آل سيف من خلال زميلة مشتركة بينهما، وقد نشأ بينهما نصيب منذ أول لقاء. وأبدى الأمير سعادته بخطوبته من رجوة في مناسبات عديدة، مؤكّداً أنها شريكة حياته المثالية.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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