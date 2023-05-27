الشبه بين للا سلمى ورجوة آل سيف يلفت الأنظار.. جمال عربي أصيل

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وطن- استدعى ما وصفه البعض بالشبه الكبير بين خطيبة ولي العهد الأردني السعودية رجوة آل سيف، وللا سلمى طليقة ملك المغرب محمد السادس، اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل.

ويشار إلى أنه تم تحديد موعد عقد قران الأمير الحسين على رجوة بنت خالد آل سيف، في اليوم الأول من شهر، يونيو المقبل.

الملكة رانيا + للا سلمى = رجوة آل سيف pic.twitter.com/OgsDGzJC73 — Fajir🖋 (@ilfajir) August 18, 2022

هل تشبه رجوة آل سيف الأميرة للا سلمى؟

وجدير بالذكر أيضا أن الأميرة للا سلمى، مختفية عن الأنظار منذ سنوات عقب تسريب أخبار طلاقها من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وسط جدل وأنباء متضاربة عن مكان إقامتها الحالي.

ونشر نشطاء صورا للا سلمى ورجوة آل سيف، تظهر شبها كبيرا بينهما وسط إشادة واسعة بجمالهما الساحر، حسب وصفهم.

للا سلمي الزوجه السابقه لملك المغرب شبه رجوه خطيبه الحسين ولي عهد الاردن بشكل يثير التساؤلات pic.twitter.com/OsBHL2O2Xw — ⵕⵡⴰⵏ (@rwanmo94) May 12, 2023

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ويظهر الشبه الكبير بينهما تحديدا في صورة قديمة لـ للا سلمى، عندما كانت في نفس سن رجوة آل سيف تقريبا.

وتعد هذه الصورة التي تشبه فيها طليقة ملك المغرب رجوة بشكل كبير، أول صورة تنشر للأميرة للا سلمى بعد زواجها من محمد السادس.

وسبق أن سارع نشطاء على تويتر للفت النظر إلى الشبه الكبير بين المرأتين، بمجرد تداول صور خطوبة رجوة آل سيف على الأمير الحسين.

وجاءت التعليقات على صور الخطوبة في أغسطس الماضي، من قبيل: “فيها شبه من للا سلمى زوجة ملك المغرب”، “وأنا قلت كذا فيها شبه من للا سلمى عاد هذيك جمالها طاغي”.

وأيضا: “فيها شبه من للا سلمى جميله الله يحميها”، “سبحان الله كل ما اشوفها أتذكر الأميرة للا سلمى.”

فيها شبه من للا سلمى زوجة ملك المغرب — CandyMarwa 🇸🇦 (@candymarwa) August 18, 2022

حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

ويشار إلى أنه بفارغ الصبر يترقّب عموم الأردنيين مع العائلة المالكة، حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة آل سيف، في “قصر زهران” بالعاصمة عَمّان في الأول من يونيو المقبل.

وتتضمن مراسم الزفاف الملكي عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة في قصر زهران، وهو أحد أقدم وأجمل قصور عمان، والذي شهد زفاف الملك عبد الله والملكة رانيا، والملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور.

بعدها يتوجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية، حيث سيُقام حفل استقبال ومأدبة عشاء لضيوف الزفاف من أفراد العائلة المالكة والشخصيات المحلية والإقليمية والدولية.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

كما ستؤجل جميع الفعاليات الحكومية والخاصة التي كانت مقررة خلال هذه الفترة لإظهار احترام وتقدير لولي العهد وعروسه.

وتعرّف الأمير الحسين على الآنسة رجوة آل سيف من خلال زميلة مشتركة بينهما، وقد نشأ بينهما نصيب منذ أول لقاء. وأبدى الأمير سعادته بخطوبته من رجوة في مناسبات عديدة، مؤكّداً أنها شريكة حياته المثالية.