السبت, مايو 27, 2023
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السودان: فيديو مثير لقصف قوات الدعم السريع تحت الأشجار (لقطات جوية)

الجيش السوداني أعلن استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى المتقاعدين، وقال إن الخطوة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار

كتب خالد السعدي
فيديو مثير لقصف قوات الدعم السريع watanserb.com
فيديو مثير لقصف قوات الدعم السريع
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وطن- بثت وسائل إعلام سودانية، لقطات مصورة تم التقاطها بالأقمار الاصطناعية توثّق قصفا تشنه قوات الجيش السوداني على مواقع لقوات الدعم السريع في إطار الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي.

وأظهر مقطع فيديو، قصفا دقيقا للغاية تشنه قوات الجيش السوداني، على قوات الدعم السريع وهي تختبئ تحت الأشجار وسط الأحياء السكنية التي تحوّلت إلى ساحات للمعارك.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنا أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.

وأسفر الاقتتال الدامي في السودان، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق منظمة “أكليد” غير الحكومية.

استدعاء قوات الاحتياط

وفي مؤشر على أن الأزمة في طريقها نحو التفاقم، أعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى المتقاعدين، وقال الجيش الذي يقوده عبدالفتاح البرهان، إن الخطوة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار.

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وقال بيان لوزارة الدفاع السودانية: “دعما للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار، فقد تقرر استدعاء كامل لكل ضباط وضباط صف وجنود معاشيي القوات المسلحة (المتقاعدين) لدعم الجهود العسكرية”.

ويشمل قرار الاستدعاء، الضباط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد أعمارهم على 65 عاما، ويكون بناء على اللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، على أن يتم الإبلاغ لأقرب وحدة عسكرية، اعتبارا من الإثنين الموافق 29 مايو.

دعوة لحمل السلاح

كما دعت وزارة الدفاع، كل القادرين على حمل السلاح، إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المتقاعدون، وقالت: “توجيه نداء لكل المتقاعدين من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل تأمينا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم والعمل وفق خطط هذه المناطق.

البرهان يطلب ترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية

سياسيا، طلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية “يونيتامس” فولكر بيرتس.

وقال البرهان في رسالة بعثها للأمين العام: “بيرتس مارس في تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة التدليس والتضليل بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية”.

وأضاف: “بيرتس أصر على رفضه بوسائل وأساليب غير أمينة رغم ما اعترى هذا الاتفاق من ضعف وثغرات وإشارات سالبة مثلت بؤر توتر في الساحة السياسية والاجتماعية وأفضى إلى ما حدث من تمرد ومواجهات عسكرية”.

وفي تلويح خطير، أشار البرهان إلى أن “قائد قوات الدعم السريع (محمد حمدان دقلو) لم يقدم على ما أقدم عليه لولا تلقيه إشارات ضمان وتشجيع من أطراف أخرى من بينها بيرتس، بحسب ما أفضى به المتمرد حميدتي لبعض من سعى لاحتواء التوتر قبل انفجار الوضع”، وفق الرسالة.

صدمة غوتيريش

ردا على ذلك، قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أنطونيو غوتيريش “مصدوم” من طلب البرهان، ترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية “يونيتامس” فولكر بيرتس.

جاء ذلك في تغريدة على حساب “الناطق الرسمي” لغوتيريش، نقلها حساب موقع أخبار الأمم المتحدة على تويتر، وجاء في التغريدة: “يشعر الأمين العام بالصدمة بشأن خطاب تلقاه من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان”

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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