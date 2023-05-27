الانتخابات الرئاسية التركية.. هل يدفع كيليجدار أوغلو ثمن جنون العظمة؟

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وطن- تُظهر ملصقات الحملة المنتشرة في شوارع إسطنبول كمال كيليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي المعارض، ذا المظهر الصارم، برسالة بسيطة بينما يسعى لجذب الناخبين، وهي رسالة “سيعود السوريون”.

سعى كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) المدعوم من تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، حتى وقت قريب إلى إبراز نفسه كشخصية جدّية يأمل في توجيه البلاد نحو الحرية والديمقراطية والحب. لكن بالنسبة للسوريين، لم تكن رسائل كيليتشدار أوغلو الأخيرة تعبّر عن محبة.

يهدف كيليجدار أوغلو إلى التوفيق بين أهدافه المزعومة المتمثلة في إعادة البلاد نحو الديمقراطية وسيادة القانون مع التهديدات بإعادة ملايين اللاجئين إلى منطقة الحرب، وهو إنجاز من شأنه أن يتعارض مع القانون الدولي.

حظي خطاب كيليجدار أوغلو المناهض للاجئين بموافقة هذا الأسبوع عندما ألقى زعيم حزب النصر اليميني المتطرف في تركيا، أوميت أوزداغ، الذي شنّ حملة بلا هوادة لإعادة السوريين، بثقله وراء زعيم المعارضة.

وقالت كريستال أتيس، التي استخدمت اسمًا مستعارًا: “السوريون عمومًا مهتمون بكيفية تعامل المرشحين مع قضية الهجرة”.

كان جميع السوريين الذين تحدثت معهم “ميدل إيست آي”، خائفين من التحدث بشكل رسمي خوفًا من تعرضهم لأعمال انتقامية. رفض العديد من السوريين التحدث بشكل صحيح، حتى بشكل غير رسمي.

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مستوًى محبط من الجهل

خلال حملته، اتهم كيليجدار أوغلو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسماح لـ”10 ملايين” لاجئ بدخول البلاد، مما أدى إلى تضخيم التقديرات الرسمية لعدد اللاجئين في تركيا. عندما سمعت “أتيس” هذا الرقم، قالت إنها شعرت بأنها “تريد خنق الرجل بسبب أكاذيبه”.

وزعم كيليجدار أوغلو بعد ذلك أن عدد المهاجرين “غير الشرعيين” قد يرتفع إلى 30 مليونًا في السنوات القليلة المقبلة.

وأضافت أتيس (25 عامًا): “إنه أمر محبط للغاية، مستوى جهل الناس بالأشخاص الذين يعيشون بجوارهم ويعملون معهم”.

“أتيس”، التي تعمل في مؤسسة إعلامية وهي الآن مواطنة تركية، تقول إنها ستصوت يوم الأحد لصالح أردوغان، وقالت: “أشعر الآن بأمان أكبر في الحصول على الجنسية، لكنني لست مرتاحًا جدًا لإخبار الناس بذلك هذه الأيام”.

وعندما ذهبت أتيس للتصويت في 14 مايو، شعرت بالتنهد عندما لم يقل لها أحد أيّ شيء مسيئاً. قالت: “من الواضح أنني أجنبية”، في إشارة إلى اسمها الناطق بالعربية.

وأضافت: “لكنني شعرت بجنون العظمة واستمريت في الاستماع لسماع ما سيقولونه وراء ظهري، إذا كان هناك أي شيء”.

هذا الشعور بجنون العظمة والحذر هو أحد الأشياء التي كان على العديد من السوريين التعامل معها لسنوات، وقد أصبح أكثر حدة خلال فترة الانتخابات.

وعندما حصل أردوغان على 49.4 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، تنفس العديد من السوريين تنهيدة جماعية. حصل كيليجدار أوغلو على 44.9 في المائة من الأصوات، فيما اعتبر أكبر تحدٍّ انتخابي لحكم أردوغان الذي دام 20 عامًا، ومع ذلك، تغيرت عادات السوريين اليومية.

انتخابات على أساس الخوف والذل

قال يحيى (25 عامًا)، لموقع Middle East Eye: “تجنب السوريون عمومًا الانخراط في المناقشات السياسية وامتنعوا عن الخروج علنًا ما لم يكن ذلك ضروريًا”.

وصل يحيى إلى تركيا لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث انحدر الصراع السوري إلى حرب أهلية شاملة، وهو بصدد إنهاء درجة الماجستير في الهندسة الرياضية في إسطنبول وهذه هي الانتخابات الأولى التي يحقّ له التصويت فيها.

وقال يحيى إنه صوت لأردوغان في الجولة الأولى، وسيفعل ذلك مرة أخرى في الجولة الثانية.

مثل العديد من السوريين الآخرين الذين تمكّنوا من الحصول على الجنسية التركية، قام يحيى بتغيير اسمه رسميًا إلى اسم أقرب إلى التركي، “لتجنب العنصرية في كل من المؤسسات الحكومية والخاصة”.

وفي حين أن تغيير اسمك إلى اسم تركي ليس شرطًا للحصول على الجنسية، فقد اختار كثيرون العملية التطوعية في محاولة للاندماج بشكل أفضل في المجتمع وتجنب الحديث عن خلفيتهم السورية.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن تركيا تستضيف نحو 3.9 مليون لاجئ، معظمهم فرّوا من الصراع في سوريا المجاورة.

وقال يحيى بسبب “الخوف والإذلال” الذي عاناه السوريون من خطابات المعارضة، بدأ السوريون في تجنب التحدث باللغة العربية في الأماكن العامة وقصروا على نزهاتهم.

المحاولة الأخيرة

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد موقع Middle East Eye بظهور تصدعات في المعارضة التركية في أعقاب خطاب كيليجدار أوغلو المناهض للهجرة، مع استقالة العديد من أعضاء أحد أحزاب المعارضة الصغيرة.

وقال الموقعون في خطاب استقالتهم، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “مسلمين ديمقراطيين”: “هنا نعلن علنًا للجمهور: لن نكون في صف أولئك الذين يدافعون عن مناهضة الهجرة بطريقة تدوس على الكرامة الإنسانية”.

وأضافت الرسالة: “لن نقف إلى جانب لغة تهين اللاجئين الذين لجأوا إلى بلادنا وليس لديهم أي غرض آخر سوى العيش والعيش بأمان وسلام”.

وتتعارض محاولة كيليجدار أوغلو الأخيرة لاستهداف اللاجئين بشكل ملحوظ مع موقف أردوغان. قبل يومين من الانتخابات في 14 مايو، تعهّد الرئيس التركي بعدم إجبار السوريين على العودة إلى منطقة الحرب.

ويكفي فحص الخطاب المهين الذي انخرطت فيه المعارضة على مدى السنوات الخمس الماضية. هذا الخطاب يسعى إلى عزل السوريين في تركيا اجتماعيًا وثقافيًا، بحسب محمد (29 عامًا).

يوم الأحد، قال محمد، الذي يحمل الجنسية التركية وغيّر تهجئة اسمه ليكون “لراحة البال”، إنه سيصوت لأردوغان مرة أخرى.

وأضاف: “بينما أشعر بأمان أكبر نسبيًا، إلا أنني أفكر في ملايين آخرين من السوريين الذين يعيشون في خوف خلال هذه اللحظة”.