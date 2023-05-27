السبت, مايو 27, 2023
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أين الأب الحقيقي للطفل في الصورة؟! .. معك 7 ثوانٍ فقط لتثبت أنّك خارق الذكاء

"هذا اللغز الذهني هو طريقة ممتعة لاختبار مستوى ذكائك بناءً على القرار الذي تتخذه أثناء الحل"

كتب أنس السالم
أين الأب الحقيقي للطفل في الصورة؟ watanserb.com
أين الأب الحقيقي للطفل في الصورة؟
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وطن – هذا لغز لاختبار معدل الذكاء الخاص بك، فقط الأشخاص الذين لديهم عقل حاد يمكنهم حل هذا اللغز، فهل يمكنك اكتشاف أين الأب الحقيقي للطفل في الصورة في غضون 7 ثوانٍ؟.

لغز لاختبار معدل الذكاء الخاص بك

هذا اللغز الذهني هو طريقة ممتعة لاختبار مستوى ذكائك بناءً على القرار الذي تتخذه أثناء حل دعابة الدماغ.

في ظل هذه الأنواع من ألغاز الذكاء، تحتاج إلى تحليل المشكلة بعناية والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير التحليلي والمنطقي.

تجعل لعبة ألغاز الذكاء لغزًا بسيطًا أكثر إثارة من خلال إضافة عنصر ممتع إلى الألغاز.

تحتاج إلى التفكير بشكل خلاق للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة. لذلك، توصلنا إلى لغز مثير للاهتمام حيث يتعين عليك تحديد الأب الحقيقي للطفل في الصورة.

أصحاب العقل الحاد يمكنهم اكتشاف الأب الحقيقي للطفل في الصورة خلال 7 ثوانٍ!

في الصورة، يمكنك أن ترى امرأة تحمل طفلها في يدها. يقف ثلاثة رجال بالقرب من المرأة وطفلها.

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ومع ذلك ، فإن واحدًا فقط من هؤلاء الرجال الثلاثة هو الأب الحقيقي للطفل.

يتحدى اللغز المشاهدين للعثور على الرجل الذي هو الأب الحقيقي للطفل من خلال سؤال “من هو الأب؟”.وفق موقع “jagranjosh

أصحاب العقل الحاد يمكنهم اكتشاف الأب الحقيقي للطفل في الصورة خلال 7 ثوانٍ!
أصحاب العقل الحاد يمكنهم اكتشاف الأب الحقيقي للطفل في الصورة خلال 7 ثوانٍ!

أنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية فائقة قبل الإجابة على هذا اللغز لأن الإجابة ليست بسيطة كما تعتقد.

هل اكتشفت الأب الحقيقي للطفل في 7 ثوانٍ؟

يطلب منك هذا اللغز العثور على الرجل الذي هو الأب الحقيقي للطفل.

الرجال الثلاثة مرقمون 1 و 2 و 3 في الصورة.

إذا نظرت بعناية إلى ميزات الرجال الثلاثة ، فستتمكن من تحديد الأب الحقيقي للطفل.

قارن بين لون عيون الطفل والرجال الثلاثة. الرجل الثالث له نفس لون عين الطفل.

إذن الجواب على لغز العقل هذا هو أن الرجل الثالث (رقم 3) هو الأب الحقيقي للطفل.

الأب الحقيقي للطفل
الأب الحقيقي للطفل هو الرجل الثالث (رقم 3)

هذا اللغز الدماغي هو مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك.

أخبرنا، هل اكتشفت الأب الحقيقي للطفل في أحجية الذكاء هذه؟.

المصدرjagranjosh - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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