أم الأزمات.. كيف يؤثر التخلف الأمريكي عن سداد الديون على كل اقتصادات العالم؟

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وطن- كشف تقرير لشبكة “سي إن إن”، أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون له انعكاسات على اقتصادات كل دول العالم، واصفة الأزمة الحادثة بأنها أم الأزمات.

وقال التقرير، إن الاقتصاد العالمي تعرض لصدمتين هائلتين في ثلاث سنوات. وقد يكون على وشك أن يتعرض لصدمة ثالثة قد تحدث، تتمثل في أزمة ديون أمريكية.

وأصبح شبح عدم قدرة الحكومة الأمريكية على دفع فواتيرها يطارد الأسواق المالية الآن. بالنسبة لمعظم الناس، لا يمكن تصوّره، ربما لأن العواقب مروّعة للغاية. كانت هناك علامات يوم الجمعة على أن المفاوضات في واشنطن لزيادة المبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه تكتسب زخمًا. ولكن إذا حدث ذلك، فقد يجعل الأزمة المالية العالمية لعام 2008 تبدو وكأنها كانت مجرد نزهة.

قال داني بلانشفلاور، أستاذ الاقتصاد في جامعة دارتموث والمحدِّد السابق لأسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إن تداعيات التخلف عن السداد ستكون أسوأ مليون مرة، وإذا لم تتمكن أكبر كتلة اقتصادية متماسكة في العالم من دفع ديونها فإن العواقب وخيمة.

والاعتقاد بأن حكومة أمريكا ستدفع لدائنيها في الوقت المحدد يدعم الأداء السلس للنظام المالي العالمي. فهي تجعل من الدولار عملة احتياطي العالم وأوراق الخزانة الأمريكية حجر الأساس لأسواق السندات في جميع أنحاء العالم.

وقال موريس أوبستفيلد، زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مؤسسة فكرية بواشنطن: “إذا أصبحت مصداقية التزام وزارة الخزانة بالدفع موضع تساؤل، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث فوضى في مجموعة من الأسواق العالمية”.

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وخلال مواجهة عام 2011 بشأن رفع سقف الديون الأمريكية، انخفض مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية الرائدة بأكثر من 15٪. استمر المؤشر في الانخفاض حتى بعد التوصل إلى اتفاق، والذي حدث قبل ساعات فقط من نفاد أموال الحكومة.

وتجاهلت أسواق الأسهم إلى حدٍّ كبير أيّ تخلف عن السداد محتمل حتى الآن، حتى مع اقتراب ما يسمى بتاريخ X في 5 حزيران/يونيو. هذا هو الوقت الذي قد تنفد فيه أموال الحكومة، غير القادرة على اقتراض المزيد، وفقًا لوزيرة الخزانة جانيت يلين، التي قدّمت جدولًا زمنيًا محدثًا بعد ظهر يوم الجمعة. لا تزال يلين تعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.

وقالت: “أحد المخاوف التي تساورني هو أنه حتى في الفترة التي تسبق الاتفاق -عندما يحدث ذلك- يمكن أن يكون هناك ضائقة كبيرة في السوق المالية”.

لقد وضعت فيتش بالفعل التصنيف الائتماني لأمريكا بدرجة AAA، وهي أعلى درجاتها، تحت المراقبة لاحتمال خفض التصنيف بسبب سياسة حافة الهاوية السياسية.

أعادت هذه الخطوة ذكريات عام 2011، عندما خفضت S&P تصنيف الولايات المتحدة من “AAA” إلى “AA +”. لم تُعِدْ S&P حتى الآن هذا التصنيف الائتماني المثالي بعد أكثر من عقد من الزمان.

أي تخفيض، مهما كان صغيراً، يؤثر على تسعير تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأمريكية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المستقبلية. ارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل بالفعل وقفزت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة وسط حالة عدم اليقين.

“من سيء إلى أسوأ”

لا توجد سابقة تاريخية لتخلف الولايات المتحدة عن السداد، مما يجعل من المستحيل التنبؤ بكيفية حدوث ذلك ويصعب على المؤسسات الاستعداد.

تمّ تسليط الضوء على هذا في تعليق هذا الأسبوع من قبل رئيس واحد من أكبر المقرضين في العالم. أخبر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس جوليا تشاتيرلي مراسلة سي إن إن، أن المؤسسة لم يكن لديها “غرفة حرب خاصة” لإدارة التهديد. وأضاف: “لا أتوقع تخلّفاً عن السداد”.

توجد مثل هذه “غرفة الحرب” في JPMorgan Chase. أخبر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك يعقد اجتماعات أسبوعية للتحضير للتخلف عن السداد في الولايات المتحدة.

بالنسبة لكارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الهولندي ING، لا يمكن أن يكون هناك “رد فعل تلقائي” لهذه الكارثة.

في أحد السيناريوهات التي رسمها برزيسكي، يمكن للولايات المتحدة أن تتجنب التخلف عن السداد التقني لبضعة أسابيع من خلال الاستمرار في الدفع لحاملي السندات على حساب بنود الميزانية الأخرى، مثل الإنفاق على مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. سيكون هذا ما تسميه Moody’s Analytics “خرقًا” لسقف الديون. الخرق ليس بخطورة التخلف عن السداد، والذي سيحدث فقط إذا فشلت وزارة الخزانة في سداد الديون في الوقت المحدد.

وقال برزيسكي إن الأسواق ستظل في حالة اضطراب في مثل هذا السيناريو، لكنه لن يؤدي إلى “أم كل الأزمات”. ومع ذلك، إذا تعثّرت سندات الخزانة عن السداد، فإن ذلك من شأنه أن يثير “ذعرًا فوريًا في السوق”، كما أشار أوبستفيلد من معهد بيترسون.

ويعتقد الاقتصاديون في Moody’s Analytics، أنه حتى في حالة حدوث خرق لا يدوم أكثر من أسبوع، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، وستفقد 1.5 مليون وظيفة. كتبوا في ورقة بحثية هذا الشهر، وخصّصوا احتمالًا بنسبة 10٪ لخرق، مضيفًا أنه من المرجح أن يكون قصيرًا.

وكتبوا أنه إذا استمر المأزق السياسي خلال الصيف، حيث أعطت وزارة الخزانة الأولوية لمدفوعات الديون على سندات أخرى، فإن “الضربة التي سيتعرض لها الاقتصاد [الأمريكي] ستكون كارثية”. والناتج المحلي الإجمالي سيهبط بنسبة 4.6٪، وهو ما يكلّف 7.8 مليون وظيفة. ستنهار أسعار الأسهم، ومحو 10 تريليونات دولار من ثروة الأسرة، وسترتفع تكاليف الاقتراض.

إن الركود العميق في الولايات المتحدة، الناجم عن اختراق مطول أو تخلف الولايات المتحدة عن السداد، من شأنه أن يغرق الاقتصاد العالمي أيضًا.

في أي من هذين السيناريوهين، إذا ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية -التي تُستخدم في تسعير عدد لا يحصى من المنتجات والمعاملات المالية حول العالم- فإن تكاليف الاقتراض سترتفع في كل مكان. سيؤدي الذعر المالي إلى تجميد أسواق الائتمان وانهيار أسواق الأسهم.

يمكن للمستثمرين، الذين يشترون عادة سندات الخزانة في أوقات الأزمات، التخلص منها والتحوّل إلى السيولة بدلاً من ذلك. في المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، عندما انتشر جائحة الفيروس التاجي في مارس 2020، كان على مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ تدابير استثنائية لتجنب أزمة سيولة كاملة.

لقد خفضت أسعار الفائدة، وذهبت في موجة شراء سندات بمليارات الدولارات، وقدمت ضخّاً نقدياً ضخماً للمقرضين وفتحت خطوط ائتمان للبنوك المركزية الأجنبية من أجل الحفاظ على تدفق الدولارات عبر النظام المالي العالمي.

لكن نفس الإجراءات قد تكون غير كافية إذا كانت الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة موضع تساؤل.

قال أوبستفيلد: “من غير الواضح في أزمة التخلف عن السداد في وزارة الخزانة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه فعل ما يكفي حتى مع أنواع الجهود التي بذلها في مارس 2020”. “سيتطلب الأمر جهدًا أكبر بكثير لتحقيق الاستقرار في السوق، ويمكن أن يكون هذا الجهد ناجحًا جزئيًا فقط.. أو لن يكون ناجحًا على الإطلاق”.

نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أكثر تشاؤماً. صرّح لمراسل CNN Poppy Harlow هذا الأسبوع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي “ليس لديه القدرة على حماية الاقتصاد الأمريكي من الجانب السلبي للتخلف عن السداد”. وأضاف: “التخلف عن السداد سيكون رسالة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم لتقويض الثقة في أمريكا”.

القوة الخاصة للدولار

حتى لو تبخّرت الثقة في الولايات المتحدة، فقد يكون الضرر اللاحق بالدولار محدودًا. في عام 2011، تعززت العملة بعد أن دفعت صدمة تخفيض التصنيف الائتماني لمؤشر ستاندرد آند بورز المستثمرين إلى الاندفاع إلى الأصول الآمنة، مثل الدولار الأمريكي.

إن الدور البارز للعملة في الاقتصاد العالمي يترك للمستثمرين بدائل قليلة في أزمة، حتى عندما تنبع تلك الأزمة من داخل الولايات المتحدة.

بين عامي 1999 و2019، شكّل الدولار 96٪ من فواتير التجارة في الأمريكتين، و74٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و79٪ في بقية العالم، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

شكّلت العملة الأمريكية 60٪ من الاحتياطيات الأجنبية التي تمّ الكشف عنها على مستوى العالم في عام 2021، ويتم الاحتفاظ بالجزء الأكبر منها في شكل سندات الخزانة الأمريكية. الدولار هو أيضًا العملة المهيمنة في الخدمات المصرفية الدولية.

قال راندي كروسزنر، حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق وأستاذ الاقتصاد الآن في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو.

في نهاية المطاف، يمكن أن تساعد الحجة نفسها في دعم سوق الخزانة الأمريكية البالغ 24 تريليون دولار، وهو أمر من حيث الحجم أكبر من أي سوق سندات حكومية ذات جدارة ائتمانية مماثلة.

قال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز GeoEconomics التابع للمجلس الأطلسي: “ببساطة لا توجد أصول آمنة كافية متاحة للمستثمرين للخروج من سندات الخزانة”.

ولكن حتى لو تمتع الدولار وسندات الخزانة ببعض الحماية بفضل دورهما الضخم في التجارة والتمويل الدوليين، فإن هذا لا يعني أن تداعيات التخلف عن السداد في الولايات المتحدة لن تكون شديدة.

قال ليبسكي: “المحصلة النهائية هي أنه في حالة التخلف عن السداد، حتى لو حققت سندات الخزانة الأمريكية فوزًا قصير الأجل، سيظل الجميع -بما في ذلك الولايات المتحدة- يخسرون”.