السبت, مايو 27, 2023
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أغنية زفاف الأمير الحسين لراغب علامة ستعرض على الملكة رانيا أولا

سيكون الفنان اللبناني راغب علامة من ضمن مجموعة من الفنانين العرب الذين سيحيون حفل زفاف ولي العهد الأردني على السعودية رجوة آل سيف

كتب خالد الأحمد
النجم اللبناني راغب علامة watanserb.com
النجم اللبناني راغب علامة
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وطن- أعلن الفنان اللبناني راغب علامة، عن تحضيره لأغنية خاصة بحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة آل السيف دون ذكر تفاصيل عن محتواها.

ومن المقرر أن يُقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير “الحسين بن عبد الله” و”رجوة آل سيف” في الأول من يونيو 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب ما تم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية لهيئة تنشيط السياحة الأردنية على “إنستجرام”، فإن الحفل سيُقام في “استاد عمان” الدولي في مدينة الحسين الرياضية في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرازون، وزين عوض، إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة، والنجمان المصريان تامر حسني وأحمد سعد.

أغنية راغب علامة لحفل زفاف ولي العهد

وقال النجم اللبناني راغب علامة بخصوص الأغنية الخاصة بزفاف الأمير الحسين، في تصريحات صحفية إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وهي من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد، وكشف أن الأغنية سيتم إرسالها للملك عبدالله والملكة رانيا ليتسنى لهما سماعها قبل حفل الزفاف.

وعبر راغب علامة عن سعادته بالمشاركة في الحفل الملكي والجماهيري الذي سيقام في العاصمة الأردنية عمّان بعد أيام.

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وأكد في لقاء مصور لـموقع “فوشيا” الفني أنه يكن كل الحب والاحترام للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.

وقال إن حفل زفاف الأمير حسين هي فرحة للسعودية والأردن على حد سواء، واستدرك: “أكن كل الاحترام للملك عبد الله والملكة رانيا كما للشعب السعودي الذي ربطته علاقة مصاهرة مع الأردنيين.”

أغنية راغب علامة لحفل زفاف ولي العهد
أغنية راغب علامة لحفل زفاف ولي العهد

وتابع راغب علامة أن مشاركته في الحفل كانت مساهمة بسيطة منه، ليعبر عن محبته لهم ويقدم لهم التبريكات على طريقته الخاصة، وأضاف أن علاقته بالأردن وشعب الأردن علاقة قديمة وأنه يكن لهم كل الاحترام والمحبة.

وكان السوبر ستار -كما يلقبه معجبوه- قد ظهر منذ أيام في حفل تخرّج طلاب “مدرسة القديس جاوريوس” التي يترأس مجلس إدارتها. وبدا في إحدى الصور مع الطالب هادي حيدر وهو من ذوي الهمم، الذي شكر علامة على تقديره له بشهادة الطالب الأكثر مثابرة، كما أثنى الفنان اللبناني بدوره على جهوده المميّزة في تحصيل العلم وأكد له حجز مقعده الدراسي الدائم في مدرسته.

إلى ذلك، يعمل راغب علامة على سلسلة من الحفلات ويشارك هذه السنة برحلة “الباخرة” الخاصة التي يشارك فيها فنانون من العالم العربي، وتنطلق نهاية آب/أغسطس المقبل بين اليونان وتركيا.

المصدرتويتر، موقع فوشيا، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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