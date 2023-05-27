أغنية زفاف الأمير الحسين لراغب علامة ستعرض على الملكة رانيا أولا

- Advertisement -

وطن- أعلن الفنان اللبناني راغب علامة، عن تحضيره لأغنية خاصة بحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة آل السيف دون ذكر تفاصيل عن محتواها.

ومن المقرر أن يُقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير “الحسين بن عبد الله” و”رجوة آل سيف” في الأول من يونيو 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب ما تم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية لهيئة تنشيط السياحة الأردنية على “إنستجرام”، فإن الحفل سيُقام في “استاد عمان” الدولي في مدينة الحسين الرياضية في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرازون، وزين عوض، إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة، والنجمان المصريان تامر حسني وأحمد سعد.

أغنية راغب علامة لحفل زفاف ولي العهد

وقال النجم اللبناني راغب علامة بخصوص الأغنية الخاصة بزفاف الأمير الحسين، في تصريحات صحفية إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وهي من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد، وكشف أن الأغنية سيتم إرسالها للملك عبدالله والملكة رانيا ليتسنى لهما سماعها قبل حفل الزفاف.

وعبر راغب علامة عن سعادته بالمشاركة في الحفل الملكي والجماهيري الذي سيقام في العاصمة الأردنية عمّان بعد أيام.

- Advertisement -

وأكد في لقاء مصور لـموقع “فوشيا” الفني أنه يكن كل الحب والاحترام للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.

وقال إن حفل زفاف الأمير حسين هي فرحة للسعودية والأردن على حد سواء، واستدرك: “أكن كل الاحترام للملك عبد الله والملكة رانيا كما للشعب السعودي الذي ربطته علاقة مصاهرة مع الأردنيين.”

وتابع راغب علامة أن مشاركته في الحفل كانت مساهمة بسيطة منه، ليعبر عن محبته لهم ويقدم لهم التبريكات على طريقته الخاصة، وأضاف أن علاقته بالأردن وشعب الأردن علاقة قديمة وأنه يكن لهم كل الاحترام والمحبة.

وكان السوبر ستار -كما يلقبه معجبوه- قد ظهر منذ أيام في حفل تخرّج طلاب “مدرسة القديس جاوريوس” التي يترأس مجلس إدارتها. وبدا في إحدى الصور مع الطالب هادي حيدر وهو من ذوي الهمم، الذي شكر علامة على تقديره له بشهادة الطالب الأكثر مثابرة، كما أثنى الفنان اللبناني بدوره على جهوده المميّزة في تحصيل العلم وأكد له حجز مقعده الدراسي الدائم في مدرسته.

في حفل تخرّج طلاب مدرسة القديس جاوريوس التي بترأس مجلس ادارتها السوبر ستار راغب علامة الطالب هادي حيدر من ذوي الهمم يشكر السوبر ستار راغب علامة على تقديره بشهادة الطالب أكثر مثابرة، وعلامة بدوره يثني على جهوده المميّزة في تحصيل العلم ويؤكد له حجز مقعده الدراسي الدائم في مدرسته.… pic.twitter.com/sxPCM3riGT — S a i d H a r i r i 🇱🇧سعيد الحريري (@saidhariri) May 26, 2023

إلى ذلك، يعمل راغب علامة على سلسلة من الحفلات ويشارك هذه السنة برحلة “الباخرة” الخاصة التي يشارك فيها فنانون من العالم العربي، وتنطلق نهاية آب/أغسطس المقبل بين اليونان وتركيا.