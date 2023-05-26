مريم حسين بـ بيكيني خيطي .. حاولت مداراته وفشلت واستعرضت فخذها وصدرها! (شاهد)

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وطن- لا تتوقف الممثلة المغربية المثيرة للجدل مريم حسين عن مشاركة متابعيها ومعجبيها غالبية تفاصيل حياتها الخاصة والعامة.

وفي هذا السياق، شاركت مريم حسين متابعيها بمقطع فديو نشرته عبر خاصية “الاستوري” على انستغرام وهي تستمتع بيوم الخميس على إحدى حمامات السباحة.

وظهرت مريم حسين في الفيديو بمظهر جريء جدا، مرتدية بكيني قطعتين بلون أسود، محاولة مدارته بآخر من الصوف، إلا أن اتساع حبكة البكيني الصوف كشف ما تحته، وفشلت مريم حسين في مداراة نفسها.

مريم حسين بسيقان عارية

وفي مقطع آخر، شاركت مريم حسين متابعيها جلستها على حمام السباحة، مكتفية بعرض سيقانها العارية حتى أفخاذها أثناء استراحة قصيرة لها بعد خروجها من حمام السباحة.

عباية محتشمة ولكن!

وأخيرا، شاركت مريم حسين أيضا مقطعا آخرا لها مرتدية عباء مفتوحة من الصدر والجانب خلال تواجدها في أحد الاماكن التي قضت فيها أجازتها الأسبوعية.

وظهرت مريم حسين بشكل محتشم قبل ان تمد يدها لأخذ فنجان من القهوة العربية الذي قدم لها كضيافة، لينكشف بذلك جزء كبير من صدرها، وفخذها.

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مريم حسين بفستان جريء كشف أردافها

وكانت مريم حسين قد شاركت متابعيها قبل أيام قليلة حضورها لإحدى الحفلات الخاصة بملابس مثيرة، متعمدة الجلوس بطريقة تكشف المزيد من جسدها.

هل تعمدت؟

ونشرت مريم حسين عبر انستجرام، مقاطع وصوراً من الحفلة التي لم تتبيّن طبيعتها، لكنها ارتدت خلالها فستاناً باللون البرتقالي.

وتميز فستان مريم حسين بكونه بكم واحد، بينما كان بلا كم من جهة أخرى، عدا الفتحة الجانبية الكبيرة التي كشفت أردافها في أثناء جلوسها على الأريكة.