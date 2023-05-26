لا يمكن إيقافه.. طريق سحري لتهريب الأسلحة والمسيرات الإيرانية إلى روسيا

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وطن – تبدو مياه بحر قزوين هادئة بشكل مخادع، لكن هذا الطريق البحري – الذي يوفر مسارًا مباشرًا بين إيران وروسيا – مشغولا بشكل متزايد بحركة الشحن، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة المشتبه بها من طهران إلى موسكو.

جاء ذلك في مستهل تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت فيه إنّه مع تعمق التعاون بين البلدين، يتم استخدام طريق بحر قزوين لنقل الطائرات بدون طيار والرصاص وقذائف الهاون التي اشترتها الحكومة الروسية من النظام الإيراني لتعزيز مجهودها الحربي في أوكرانيا ، وفقًا للخبراء.

تعتيم متزايد

وتُظهر بيانات التتبع أن السفن في المنطقة أصبحت “مظلمة” بشكل متزايد – مما يشير إلى نية متزايدة للتعتيم على حركة البضائع.

والعام الماضي ، كشفت بيانات من Lloyd’s List Intelligence عن ارتفاع حاد في سبتمبر في عدد الثغرات في بيانات تتبع السفن في بحر قزوين.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان حكومتي الولايات المتحدة وأوكرانيا أن موسكو حصلت على طائرات بدون طيار من طهران الصيف الماضي.

وازداد استخدام روسيا للطائرات بدون طيار الإيرانية في الخريف ، بما في ذلك ضد البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا.

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ويقول محللون إن حلفاء أوكرانيا الغربيين لن يكون لديهم سوى القليل من القوة لوقف عمليات تسليم الأسلحة هذه.

وقال مارتن كيلي ، كبير محللي الاستخبارات في شركة EOS Risk Group الأمنية: “لا يوجد خطر على الصادرات الإيرانية في بحر قزوين بسبب الدول المجاورة – ليس لديهم القدرة أو الدافع لاعتراض مثل هذه الأنواع من التبادلات”. أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان ، وجميع الجمهوريات السوفيتية السابقة ، هي الدول الأخرى التي لها موانئ على بحر قزوين.

وأضاف كيلي أنها “بيئة مثالية لهذه التجارة أن تمر دون معارضة”.

تواصلت شبكة CNN مع حكومتي إيران وروسيا للتعليق لكنها لم تتلق ردًا.

قفزة كبيرة

وكانت هناك قفزة عامة في عدد السفن في بحر قزوين التي أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها بين أغسطس وسبتمبر من عام 2022 ، وفقًا لكيلي.

ولا يزال عدد الثغرات في بيانات تتبع السفن مرتفعًا حتى الآن في عام 2023 ، وفقًا لبيانات من Lloyd’s List Intelligence.

وهذه الظاهرة مدفوعة إلى حد كبير بالسفن التي ترفع العلم الروسي والتي ترفع العلم الإيراني ، وعلى وجه الخصوص ، نوع سفن الشحن القادرة على حمل الأسلحة ، وفقًا لبريدجيت دياكون ، محللة البيانات ومراسلة Lloyd’s List ، المتخصصة في تحليل الملاحة البحرية العالمية.

ويتطلب قرار المنظمة البحرية الدولية، من معظم السفن أن تحمل نظام تتبع يوفر تلقائيًا معلومات الموقع وتحديد الهوية للسفن الأخرى والسلطات الساحلية.

ولأسباب تتعلق بالسلامة ، من المفترض أن تقوم أنظمة التعرف التلقائي (AIS) هذه بإرسال البيانات في جميع الأوقات ، مع استثناءات محدودة. لكن السفن قادرة على إيقاف تشغيل تتبع نظام AIS، وهو تكتيك يمكن استخدامه لإخفاء أجزاء من رحلتهم ، أو إخفاء الوجهات ، أو الذهاب إلى “الظلام” عند الاتصال بالميناء.

وأوضحت دياكون إنه في نهاية عام 2022، تُظهر بيانات Lloyd’s List Intelligence أن هناك زيادة طفيفة في “مكالمات الموانئ المظلمة المحتملة” إلى روسيا وموانئ بحر قزوين الإيرانية.

وتابعت: “من المشكوك فيه أن تتحرك السفينة من أحد الموانئ وتعود دون الاتصال بميناء آخر”، إلا إذا كانت السفينة تنقل البضائع إلى سفينة أخرى بدلاً من الميناء.

ثغرات عديدة

وحدثت معظم الثغرات في بيانات التتبع لسفن الشحن التي ترفع العلم الروسي والتي ترفع العلم الإيراني بالقرب من مينائي أمير أباد وأنزالي الإيرانيين، وكذلك في نهر الفولغا الروسي ومينائها في أستراخان ، وفقًا لـ Lloyd’s List Intelligence.

وباستخدام بيانات من MarineTraffic ، وهي شركة تتبع وتحليلات بحرية ، تتبعت سي إن إن سفينتين ترفعان العلم الروسي وسفينتان ترفعان العلم الإيراني يقول المحللون إنها أظهرت سلوكًا مشبوهًا منذ الغزو الشامل ومن المحتمل أن تكون مرتبطة بتجارة الأسلحة.

وظهرت عدة أنماط – يمكن رؤية بعض السفن وهي تقوم بالرحلة من الموانئ الإيرانية إلى أستراخان ، على الرغم من أنها لم تقم بإجراء مكالمة ميناء رسمية هناك.

ويمكن رؤية السفن الأخرى التي سلط الخبراء الضوء على أنها مشبوهة في الظلام عند اقترابها من ميناء أميراباد الإيراني وميناء أستراخان الروسي ، أو يمكن رؤيتها وهي تغلق بيانات التتبع الخاصة بها لفترات طويلة من الزمن.

وعلى الرغم من أن المحللين يقولون إنه من الصعب بشكل قاطع معرفة ما هي البضائع الموجودة على هذه السفن، باستثناء روايات شهود العيان أو صور الأقمار الصناعية ، فإن أنماط النشاط الشائن المشتبه به في بحر قزوين تدعم تقارير الاستخبارات الغربية عن صادرات الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا.

وقال كيلي: “هناك علاقة بين طلب روسيا طائرات بدون طيار من إيران ، ومكالمات الموانئ المظلمة في بحر قزوين ، وزيادة نشاط AIS المظلم”.

تعميق العلاقات بين موسكو وطهران

حتى قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ، كان هناك اهتمام واهتمام متزايد بمسار بحر قزوين ، يأتي إلى حد كبير من الجانب الإيراني.

وذكرت دياكون لشبكة CNN: “أعتقد أنه طريق تم التغاضي عنه ، ولكن لسنوات ، أرادت الدول التي تقع على حدود بحر قزوين تعزيز هذا الطريق البحري وتحقيق المزيد من التجارة” ، مشيرًا إلى أن تعزيز طريق التجارة كان منذ فترة طويلة على جدول أعمال دول المنطقة.

وأضافت أن بحر قزوين – حيث تمتلك أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان أيضًا موانئ – يشهد الكثير من التجارة المشروعة وهو طريق رئيسي لنقل البضائع إلى الأسواق الآسيوية، لكنها قالت إنها أيضًا “نقطة ساخنة للسفن الخاضعة للعقوبات”.

وذكرت شركة الاستشارات البوسفور “أوبزرفر” التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها لشبكة CNN، أن النظام الإيراني استثمر في تحسين ميناء أستراخان الروسي قبل الحرب لتعزيز خيارات الشحن إلى أوروبا عبر طريق يمكن أن يتحايل على العقوبات.

وقالت البوسفور أوبزرفر، إن إيران تساعد روسيا أيضًا في مشروعها الذي دام سنوات لتجريف نهر الفولغا ، مما سيسمح بتسليم الشحنات الثقيلة إلى ميناء أستراخان وإلى البحر الأسود وما وراءه ، باستخدام قناة فولغا دون.

والأسبوع الماضي ، وقع بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي صفقة لتمويل وبناء خط سكة حديد إيراني كجزء من المراحل الأولى لإنشاء “شريان نقل بين الشمال والجنوب” ، بحسب الكرملين. وقال بوتين إن خط السكة الحديد – الذي سيكون له فرع مركزي يمتد على طول بحر قزوين – سيساعد في ربط الموانئ الروسية على بحر البلطيق بالموانئ الإيرانية في المحيط الهندي والخليج ، مما يساعد على تعزيز التجارة العالمية لكلا البلدين.

وأوضحت أنيسة بصيري التبريزي ، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: “نحن نعلم أن الإدارة الحالية في إيران تدفع من أجل تحسين العلاقات مع الدول الشرقية ، ولكن على وجه الخصوص مع روسيا”. RUSI) ، وهي مؤسسة فكرية بريطانية.

وأشارت إلى أن ميزان القوى تغير منذ فبراير من العام الماضي ، بعد أن وجدت روسيا إيران كمزود طبيعي لقدرات الأسلحة لحربها في أوكرانيا”.

ولفتت إلى إن العدد الهائل للعقوبات التي فُرضت على روسيا في العام الماضي يمثل أيضًا تحديًا جديدًا للبلاد ، “بينما كانت إيران تتنقل في تلك البيئة منذ عدة عقود”.

“التصور السائد في موسكو هو أن إيران يمكن أن تعلم روسيا الكثير عن أدوات التهرب من العقوبات، وكيف يظل لديها اقتصاد مهم حتى عندما تُفرض العقوبات”، بحسب تبريزي.

وفي مارس الماضي، قال وزير المالية الإيراني إحسان خاندوزي لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “نحن نعرّف علاقاتنا مع روسيا بأنها استراتيجية ونحن نعمل معًا في العديد من الجوانب ، لا سيما العلاقات الاقتصادية”.

وتعتبر الولايات المتحدة ، إلى جانب الحلفاء الأوروبيين ، أنو نقل أسلحة طهران إلى روسيا ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، الذي تم تمريره للمصادقة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والسيطرة على نقل الأسلحة من إيران.

وقال المحلل في Bosphorus Observer ، يورك إيشيك: “هناك إمكانات كبيرة هنا لجميع أنواع انتهاكات العقوبات المختلفة” ، مضيفًا أن روسيا قد ترسل أيضًا قطع غيار ومعدات أخرى إلى إيران عبر طريق بحر قزوين ، وهو أمر غير قانوني في نظر الغرب. الدول.

ويتطلع المسؤولون الأمريكيون أيضًا إلى تعزيز إنفاذ العقوبات لمنع وصول إيران إلى التقنيات الأمريكية والغربية المستخدمة في الطائرات بدون طيار.

وفي يناير الماضي، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون لشبكة CNN في بيان: “نحن نبحث عن طرق لاستهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية من خلال العقوبات ، وضوابط التصدير ، والتحدث إلى الشركات الخاصة التي تم استخدام أجزائها في الإنتاج”.

وفي أبريل ، قام نائب الأدميرال براد كوبر ، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ، الأسطول الخامس الأمريكي ، بزيارة كل من تركمانستان وكازاخستان للاجتماع مع المسؤولين في المنطقة ومناقشة مجموعة من الموضوعات بما في ذلك كيف تعزز البحرية الأمريكية الشراكات وتسريع الابتكار في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن البحري الإقليمي، بحسب المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز.

أسلحة مرسلة جوا

كما اتهمت أوكرانيا وحكومات غربية ومحللون أمنيون إيران بإرسال أسلحة وإمدادات إلى روسيا بالطائرة.

قامت ثلاث شركات طيران إيرانية مملوكة للدولة، وواحدة من المفترض أن تكون خاصة، تسمى ماهان إير بتسليم طائرات بدون طيار “ومدربين” إلى موسكو ، وفقًا لبيان صادر في مارس 2022 عن مركز المقاومة الوطنية الأوكراني ، وهو هيئة رسمية.

وفي عام 2011 ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة ماهان إير لنقل الأسلحة والمقاتلين والإمدادات لفيلق القدس الإيراني.

والعام الماضي ، حددت وزارة التجارة الأمريكية أربع طائرات شحن إيرانية تقول إنها طارت إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير الأمريكية ، حيث ربطت السلطات الأمريكية تلك الطائرات بـ “ردم المواد إلى روسيا”.

وقال بيان التجارة الأمريكية إن دعم مثل هذه الطائرات ينتهك ضوابط التصدير الأمريكية ، في ضوء “دعم إيران لآلة الحرب الروسية ، بما في ذلك التزويد الأخير بطائرات بدون طيار”.

وقامت CNN بتحليل بيانات التتبع من Flightradar24 لطائرات الشحن الأربع ، والتي تكشف بشكل جماعي أن الطائرات الإيرانية قامت بما لا يقل عن 85 رحلة إلى مطارات موسكو بين مايو 2022 ومارس 2023.

وقال كيلي من EOS Risk Group: “هناك بعض شركات الطيران الحكومية الإيرانية التي تنقل طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، ومع ذلك، من حيث مقارنة حجم ما يمكن نقله في رحلة واحدة ، تمنحك السفينة حجمًا وقدرة أكبر بكثير.”

وفي نوفمبر ، اعترف النظام الإيراني بأنه باع “عددًا محدودًا من الطائرات بدون طيار” لروسيا ، لكن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أصر على أنه تم توفير الأسلحة “في الأشهر التي سبقت بدء الحرب في أوكرانيا”. وتصر إيران على أن البيع لا ينتهك أحكام الأمم المتحدة.

تواصل روسيا ، التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل ، الاستهزاء بالعقوبات الغربية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العام الماضي إن التقارير التي تفيد بأن البلاد تستخدم طائرات إيرانية بدون طيار هي “استنتاجات لا أساس لها” ، على الرغم من أن أوكرانيا وحلفائها وخبراء تعقب الأسلحة وجدوا أدلة كثيرة على استخدامها في أوكرانيا .

ويتوقع المحللون أن تظل مستويات النشاط الشائن ومكالمات الموانئ “المظلمة” في بحر قزوين مرتفعة في عام 2023 ، وأن نفوذ موسكو على أكبر مسطح مائي داخلي في العالم لن يخضع للرقابة.

وقال إيشيك عن السفن التي تبحر في بحر قزوين: “ليس لديهم أي سلطة أخرى للاختباء منها”. وأشار أيضًا إلى أن “السفينة التي ترفع العلم الروسي تمنحك طبقة إضافية من الحماية” ، نظرًا لأن الدول والجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة تخشى استجواب السفن الروسية أو التدخل فيها ، وفقًا لإيشيك.

والتعاون المتزايد في هذا البحر الداخلي – بعيدًا عن نفوذ وتدخل الدول الغربية – يعزز قوة كل من موسكو وطهران.

وقال تبريزي: “كان بحر قزوين مسرحًا للمواجهة بين روسيا وإيران ، وهو الآن وسيلة محتملة للتهرب من العقوبات وتوفير الأسلحة المحتملة” ، مشيرًا إلى أن الدول لديها شراكة أكثر تكافؤًا الآن ، خاصة عندما يتعلق الأمر التعاون العسكري.

وأضاف: “فيما يتعلق بالتداعيات طويلة المدى على جبهة أكثر استراتيجية عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، لكن أيضًا على نطاق واسع، أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام للغاية مشاهدته ومن المحتمل أن يكون إشكاليًا للغاية بالنسبة للمصالح الغربية.”

وقال التبريزي إن إيران صدّرت طائرات بدون طيار ، أو قدرات طائرات بدون طيار، إلى وكلائها الإقليميين وحلفائها في الماضي ، واعتبر ذلك تهديدًا، لكني أعتقد أن حجم الصادرات الذي نشهده الآن مختلف.