الجمعة, مايو 26, 2023
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الهدهد

فيديو انتصار الشريف.. سعودية ظهرت في موضع غير لائق بين ابنتيها

مشهورة التيك توك انتصار الشريف تعرضت لانتقادات حادة بسبب هذا المشهد

كتب سالم حنفي
انتصار الشريف فيديو watanserb.com
التيك توكر السعودية الشهيرة انتصار الشريف مع ابنتيها
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وطن – أثير موجة عارمة من الغضب، بعد انتشار مقطع فيديو وُصف بأنه غير لائق للتيك توكر السعودية الشهيرة انتصار الشريف التي اعتادت أن تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو، انتصار الشريف وهي تقف في موضع غير لائق بين ابنتيها، وانخرطن (الثلاثة) في إجراء حركات مثيرة وغير لائقة.

انتشار مقطع الفيديو، أثار حالة من الجدل العارم بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت الناشطة نورة الحربي: “انتصار الشريف في أسوأ ظهورها على تيك توك مع الأسف هذه أصبحت أسوة لبناتنا .. المشاهير ليس لهم رسالة إلا هدم الأسرة وحشمة المرأة”.

وكتب خالد: “ما نعرف الاشكال هذه.. ما عندنا تيك توك ولا سناب ولا انستغرام”.

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وغرد سعيد: “أغلبهم مطلقات وهذه مب صغيرة في الثلاثينات هذه تستحق تكون زوجة ولا خرابة الأسرة”.

وسخرت ناشطة: “معناها تبي احد يتزوجها علشان تعقل.”.

وانفعل ناشط: “حسبنا الله على من كان السبب”.

قال نبيل: “من أي بلد هيدول ؟.. تذكرون يوم كنتو تستهزئون بباقي الدول.. سبقتوهم للأسف”.

وكان مقطع فيديو، قد تم تداوله مؤخرا لمشهورة تيك توك السعودية انتصار الشريف، وهي تكشف سرا عائليا، يخص اختيها شريفة، وسمية، وهو السر الذي اعتبره الكثيرون صادما.

وظهرت انتصار في الفيديو، وهي تقوم بتحية المتابعين، ثم أعلنت السر، قائلة: “حابة أقول لكم إن سمية وشريفة بناتي مو إخواتي”.

يُشار إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يواجه اتهامات بنشر ممارسات الانحلال وضرب الهوية السعودية المحافظة التي عُرفت عنها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح لكنها تحولت – بموافقته – إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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