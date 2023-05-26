فيديو انتصار الشريف.. سعودية ظهرت في موضع غير لائق بين ابنتيها

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وطن – أثير موجة عارمة من الغضب، بعد انتشار مقطع فيديو وُصف بأنه غير لائق للتيك توكر السعودية الشهيرة انتصار الشريف التي اعتادت أن تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو، انتصار الشريف وهي تقف في موضع غير لائق بين ابنتيها، وانخرطن (الثلاثة) في إجراء حركات مثيرة وغير لائقة.

انتصار الشريف برفقة إبنتيها عبر التيك توك❤️. pic.twitter.com/yhSQoLgBjT — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 24, 2023

انتشار مقطع الفيديو، أثار حالة من الجدل العارم بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت الناشطة نورة الحربي: “انتصار الشريف في أسوأ ظهورها على تيك توك مع الأسف هذه أصبحت أسوة لبناتنا .. المشاهير ليس لهم رسالة إلا هدم الأسرة وحشمة المرأة”.

انتصار الشريف في أسوأ ظهورها على تيك توك

مع الأسف هذه أصبحت أسوة لبناتنا

المشاهير ليس لهم رسالة إلا هدم الأسرة وحشمة المرأة.#اثير_ال_خلبان #الفيحاء_الاتحاد pic.twitter.com/RCgiPC9KoW — نورة الحربي (@n_alharbi112) May 25, 2023

وكتب خالد: “ما نعرف الاشكال هذه.. ما عندنا تيك توك ولا سناب ولا انستغرام”.

ما نعرف الاشكال هذه

ما عندنا تيك توك ولا سناب ولا استغرام — khaled (@khaled1978x) May 25, 2023

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وغرد سعيد: “أغلبهم مطلقات وهذه مب صغيرة في الثلاثينات هذه تستحق تكون زوجة ولا خرابة الأسرة”.

اغلبهم مطلقات وهذه مب صغيرة في الثلاثينات هذه تستحق تكون زوجة ولا خرابة الاسرة — Saeed (@Saeed96450620) May 25, 2023

وسخرت ناشطة: “معناها تبي احد يتزوجها علشان تعقل.”.

معناها تبي احد يتزوجها علشان تعقل. — Whightbird (@binazizy) May 25, 2023

وانفعل ناشط: “حسبنا الله على من كان السبب”.

حسبنا الله علا من كان السبب — نبـ░ـض❶ (@Nbd_77) May 25, 2023

قال نبيل: “من أي بلد هيدول ؟.. تذكرون يوم كنتو تستهزئون بباقي الدول.. سبقتوهم للأسف”.

من أي بلد هيدول ؟ 🤔

تذكرون يوم كنتو تستهزئون بباقي الدول!

سبقتوهم للأسف — Nabeel نبيل باسيل (@medoo0643) May 25, 2023

وكان مقطع فيديو، قد تم تداوله مؤخرا لمشهورة تيك توك السعودية انتصار الشريف، وهي تكشف سرا عائليا، يخص اختيها شريفة، وسمية، وهو السر الذي اعتبره الكثيرون صادما.

فيديو للخبر الذي صدم حضور حفل توثيق انتصار الشريف. pic.twitter.com/fJtLyaSquF — Golden Dose (@GoldenDose) May 24, 2023

وظهرت انتصار في الفيديو، وهي تقوم بتحية المتابعين، ثم أعلنت السر، قائلة: “حابة أقول لكم إن سمية وشريفة بناتي مو إخواتي”.

يُشار إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يواجه اتهامات بنشر ممارسات الانحلال وضرب الهوية السعودية المحافظة التي عُرفت عنها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح لكنها تحولت – بموافقته – إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.