الجمعة, مايو 26, 2023
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شاكيرا تتوسل إلى توم كروز التوقف عن هذا الأمر.. وتؤكد أنها لا تريد إحراجه أو الإساءة إليه!

مصدر مقرب من شاكيرا أكد أنها غير منجذبة إليه وليس لها أي اهتمام رومانسي رغم شعورها بالاطراء من جانبه

كتب سالم حنفي
شاكيرا تتوسل إلى توم كروز التوقف عن هذا الأمر.. وتؤكد أنها لا تريد إحرجه أو الإساءة إليه! watanserb.com
شاكيرا مع توم كروز
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وطن- انتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من مظاهر الرومانسية المزعومة حول المغنية الكولومبية شاكيرا منذ وصولها إلى ميامي ، حيث تقيم الآن مع ولديها ميلان وساشا .

وخلال سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في ميامي قبل بضعة أسابيع ، شوهدت المغنية الكولومبية تقضي بعض الوقت مع العديد من المشاهير ، بما في ذلك الممثل الشهير توم كروز .

كما شوهدت “شاكيرا” تتناول العشاء مع سائق الفورمولا 1 لويس هاميلتون وتم ربطها مؤخرًا بنجم ميامي هيت جيمي باتلر، حيث حضرت إحدى مباريات هيت مما زاد من حدة التكهنات.

رسالة شاكيرا لتوم كروز

ووفقا لصحيفة “ماركا” نقلا عن وسائل إعلامية عديدة، فقد أبدى نجم هولييود توم كروز اهتمامًا قويًا بمقابلة شاكيرا ، ومع ذلك فإن المغنية الكولومبية كانت “تتوسل” إليه للتوقف عن مغازلتها.

وأوضح مصدر أن شاكيرا غير منجذبة إليه وليس لها أي اهتمام رومانسي رغم شعورها بالاطراء، موضحا أنها كانت ببساطة ودية ونقلت رسالتها إلى كروز بطريقة مهذبة.

وبحسب الصحيفة، فقد وجدت المغنية الكولومبية شاكيرا الشائعات مسلية وليس لديها نية لمتابعة أي شيء آخر مع توم كروز ، على الرغم من أنهما قضيا وقتًا “ممتعًا” عندما التقيا في حدث Formula 1.

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وتحدث أصدقاء عائلة شاكيرا ، مثل آنا لورديس مارتينيز وإميليو إستيفان ، مؤكدين أن التفاعلات بين شاكيرا وكروز كانت ودية ولا تدل على علاقة رومانسية .

وأكد مارتينيز أن “ميامي كانت دائماً موطن شاكيرا وملجأها”، قائلا:”على الرغم من أنها كانت تعيش في إسبانيا معظم الوقت ، إلا أن ميامي كانت دائمًا مكانًا تحبه”.

وأضاف:”عندما يكون الأصدقاء في ميامي ، يجتمعون معًا. تريد الصحافة خلق قصة حب ، لكنها تعرف توم لفترة طويلة. إنها تركز على عائلتها.”

 

وكانت التقارير الواردة من تلك المقابلة قد أكدت أن الممثل كان مفتونًا تمامًا بالمغنية، حتى أنه أخبر دائرته المقربة أنه شعر بوجود صلة معها وأنه يريد استكشافها.

لكن وفقًا لمصدر مقرب من شاكيرا، فإن المغنية تشعر بالاطراء لكنها لا تزال غير مهتمة بمواعدة توم كروز.

شاكيرا لا تريد الإساءة لتروم كروز

وقال المصدر أن الرسالة كانت بسيطة إلى حد ما ، توم كروز ممثل رائع وربما رجل عظيم، ومع ذلك ، لا تريد شاكيرا الإساءة إليه وأرادت أن تطمئن العالم بأنها كانت ودية معه فقط.

وأضاف: “لا توجد نية من شاكيرا لإحراج نجم Top Gun أو إزعاجه ولكن ليس هناك أي اهتمام رومانسي من جانبها على الإطلاق.

وتابع المصدر:” إذا كانت هذه هي نيتها حقًا ، فقد أحرج توم كروز نفسه بالفعل، موضحا أنه على الرغم من أن شاكيرا ليست أصغر منه بهذه الهشاشة، إلا أنها لا تزال تبدو وكأنها تبلغ من العمر عشرين عامًا.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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