بيكيه يحطم آمال شاكيرا بالعودة إليها بشكل نهائي بعد قيامه بهذا الأمر برفقة كلاراشيا

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وطن- يثير كل من لاعب برشلونة السابق، جيرارد بيكيه” وعشيقته الجديدة كلارا شيا الاهتمام أينما ذهبوا، على الرغم من أنهما يحاولان المرور دون أن يلاحظهما أحد، إلا أن هناك دائمًا عيون وآذان متطفلين تهتم بما يفعلانه وتستمع إلى ما يقولانه.

وتصدر الزوجان العصريان على الساحة الإسبانية ومسألة التقدم في علاقتهما بعد الذي روته شاكيرا جزئيًا في أغانيها حديث الصحافة، الامر الذي جعلهما أيضًا أبطال الأخبار أسبوعًا بعد أسبوع.

وفي هذا السياق، استغل لاعب كرة القدم السابق وصديقته الساعات الأخيرة من فترة ما بعد الظهر في يوم الجمعة للظهور مجددا متخفيين.

خرج متخفيين بألوان داكنة

ووفقا لمصادر تحدثت لموقع “فانيتاتيس”، فقد ظهر الزوجان وهما يرتديان ألوانًا داكنة، حيث ظهر بيكيه، باللون الرمادي (يشمل القبعة) ، وكلارا باللون الأسود ، مع أحذية مريحة.

وبحسب ما تم رصده، فإنه في الساعة 7:00 مساءً، وصل الزوجان إلى متجر مجوهرت في باسيو دي غراسيا ،و هناك ، عرفهم مديرو المؤسسة وبمجرد وصولهم ، وبعد تحية موجزة ومهذبة ، تم نقلهم إلى المنطقة التي طلبوها: حامل ساعات Audemars Piguet ، وهي علامة تجارية حصرية للساعات الفاخرة.

خاتم في الطريق

وبعد إجراء المشاورات واتخاذ القرارات ذات الصلة ، طار موضوع جديد على المحادثة ، عندما سأل أحد العاملين في متجر المجوهرات الحصري الزوجين عن الخاتم الذي كانا قد اشترياه في الماضي، فكان رد بيكيه واضحًا: ” إنهم يصلحون الأمر الآن” ، ربما في إشارة إلى حقيقة أنهم كانوا يعدّلونه وفقًا لحجم الإصبع الذي اختارته صديقته.

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ووفقا للموقع ، فإن تعليق “بيكيه” أثار بسرعة أسئلة بين المقربين منهم، هل سيكون خاتم خطوبة؟ هل يمكن أن يطلب بيكيه من كلارا شيا الزواج؟

العلاقة بين بيكيه وكلارا شيا في تطور مستمر

وبحسب الموقع، فإن المواعدة بينهما مستمرة لأكثر من عام بقليل حيث نمت علاقتهما على قدم وساق.

وصرح مصدر مقرب من بيكيه لـ”فانيتاتيس” أن العلاقة بين لاعب كرة القدم السابق وكلارا تشيا تتطور من قوة إلى قوة، لذلك لن يفاجأ أحد إذا كانت خطط الزفاف على الطاولة.