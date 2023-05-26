بلومبيرغ لـ عبدالعزيز بن سلمان.. معركتك خاسرة ولا تنسى نفسك!

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وطن- شنت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية هجوما عنيفا وغير مسبوق على وزير الفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكدة على أن تصريحاته بلوم المضاربين ستأتي بنتائج عكسية على السعودية.

وقالت الوكالة محذرة في مقال للكاتب ديفد فيلكينغ بعنوان: “لا يمكن للمملكة أن تكسب معركتها النفطية مع المضاربين”، أن سياسة تهديد المضاربين غير فعالة.

وأوضحت الوكالة أنه في كل مرة تقريباً يقوم عبد العزيز بن سلمان بلوم المضاربين، على أنهم السبب في عدم استقرار أسعار النفط، وهذا دليل على أنه في موقف غير مستقر، وفي حالة أسوأ بكثير مما يريد أن يعترف بها.

وشددت الوكالة على أن الخطابات اللاذعة التي يصرح بها ابن سلمان؛ هي علامة أخرى على أن سياسة المملكة النفطية؛ تستخف بطريقة انتقال الطاقة المتسارع، ويبدو أنها تفشل في الاستماع إلى ما يقوله المال.

تصرفات حكومة “ابن سلمان” السبب في تراجع الاستثمارات النفطية

واعتبرت الوكالة أن تصرفات الحكومة التي يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ هي السبب في تراجع الإستثمارات في قطاع النفط، لأنه تسبب بزعزعة الثقة بين المستثمرين والدول المصدرة للنفط.

ولفتت إلى أنه بينما يقوم عبد العزيز بن سلمان بإلقاء اللوم على المضاربين في سوق النفط، يبدو أنه ينسى بأن المملكة نفسها مضاربة في سوق النفط أيضاً.

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رسائل متضاربة بين أعضاء أوبك+

من جانبها، أوضحت وكالة “رويترز” أن كبار منتجي أوبك وحلفائهم الرئيسيين أعطوا مجموعة من الرسائل المتضاربة بشأن التحركات المقبلة في سياسة النفط ، مما يجعل من الصعب بشكل خاص التنبؤ بنتائج اجتماع أوبك + القادم في أوائل يونيو حزيران.

وقالت إن تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، دفعت البائعين على المكشوف لـ”الحذر” بعد اتجاه السوق للصعود بنسبة تصل إلى 2٪.

وبحسب “رويترز”، فسر بعض المستثمرين تعليقات الأمير يوم الثلاثاء على أنها إشارة إلى أن أوبك + وأوبك وحلفائها بقيادة روسيا قد تدرس المزيد من تخفيضات الإنتاج عندما تجتمع في 4 يونيو في فيينا.

البائعون على المكشوف هم مستثمرون يراهنون على انخفاض أسعار النفط ، وبالتالي عندما تؤدي حركة غير متوقعة من قبل أوبك + لخفض الإنتاج إلى ارتفاع ، فإنهم يضطرون إلى إغلاق مراكزهم بخسارة.

تصريحات لبوتين مؤيدة لوزير النفط السعودي

ولفتت الوكالة إلى أنه قبل أسبوع واحد فقط من تعليق الأمير عبد العزيز ، بدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على نفس الموقف قائلاً إن تخفيضات إنتاج النفط ضرورية للحفاظ على مستوى سعر معين.

بوتين يتراجع

لكن بعد أسبوع فقط من ملاحظته ، في حديثه بعد أن أصدر الأمير عبد العزيز تحذيره للمضاربين ، قال بوتين إن أسعار النفط تقترب من مستويات “مبررة اقتصاديًا” ، مما يشير إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تغيير فوري في سياسة الإنتاج للمجموعة.

وتبع ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس قائلا إنه لا يتوقع خطوات جديدة من أوبك + عندما تجتمع في أكثر من أسبوع بقليل ، مضيفا أنه رأى سعر خام برنت أعلى من 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.

عبدالعزيز بن سلمان يحذر المضاربين

وكان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، قد صرح ، الثلاثاء، أنه سيبقي البائعين على المكشوف “متألمين” ودعاهم إلى”الحذر”، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر لتحالف أوبك+ لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل.

وقال إن “المضاربين، كما هو الحال في أي سوق، باقون، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل/نيسان، لست مضطرًا لكشف أوراقي… لكنني سأقول لهم فقط احذروا”.