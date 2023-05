بسبب بوتين.. موقف محرج لمذيع BBC من مسؤول جنوب إفريقي :” كم قتل توني بلير في العراق؟”

- Advertisement -

وطن- أحرج الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا “فيكيل مبالولا” مُذيع برنامج (بي بي سي هارد توك) ستيفن ساكو، بعد ردّه بطريقة غير مُتوقعة على سؤال الثاني عن إمكانية اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند زيارته لبلده في آب/أغسطس القادم.

وكان ردّ الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا “فيكيل مبالولا” على تساؤل ساكور عبارة عن تساؤل مُضاد قال خلاله “هل تم اعتقال رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير بعد غزو العراق وقتل الملايين؟”.

وتابع السياسي الجنوب إفريقي في ردّه على مذيع برنامج (بي بي سي هارد توك) ستيفن ساكور قائلا “لو كان الأمر يعود لحزبنا (المؤتمر الوطني) فنرغب أن يأتي الرئيس بوتين بداية من الغد”.

وتطرق مبالولا إلى الجرائم التي ارتكبها الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق قائلا : “أين أسلحة الدمار الشامل؟ (يقصد التي أشارت إليها واشنطن ولندن كذريعة لغزو العراق عام 2003) ذهب توني بلير ( رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2007 وذلك لثلاث فترات رئاسية متتالية) إلى العراق وادعى أن هناك أسلحة دمار شامل.

"How many crimes has your country committed in Iraq? How many crimes have everyone else who is so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them?"

وتساءل قائلا “هل ترى من يقف ضد ذلك في بريطانيا؟ مات ملايين الأشخاص في العراق وأفغانستان ولا وجود لأسلحة الدمار الشامل. نحن نعرف حول ماذا تدور الحرب بين روسيا وأوكرانيا ونحن نريد السلام .

أوضح الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا “فيكيل مبالولا”، في رده على مُحاور الـ BBC قائلا: “بوتين هو رئيس دولة، هل تعتقد أنه يمكن اعتقال رئيس دولة في أي مكان؟”.

وتابع “كم عدد الجرائم التي ارتكبها بلدك في العراق؟ كم عدد الجرائم التي ارتكبها الآخرون حتى اليوم في العراق وأفغانستان؟ هل اعتقلتموهم؟.

وأضاف :” لقد أثرتم الكثير من الضجيج حول عمل بوتين من أجل السلام بين أوكرانيا وروسيا وفشلتم في حلّ الحرب”.

