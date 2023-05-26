الجمعة, مايو 26, 2023
الرئيسيةالهدهدبسبب بوتين.. موقف محرج لمذيع BBC من مسؤول جنوب إفريقي :" كم...
الهدهد

بسبب بوتين.. موقف محرج لمذيع BBC من مسؤول جنوب إفريقي :” كم قتل توني بلير في العراق؟”

السياسي الجنوب إفريقي أوضح أن بلاده غير معنية بقرارات المحكمة الجنائية التي أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق بوتين وأكد أنهم سيستقبلونه في آب/أغسطس القادم على هامش لقاءات مجموعة بريكس

كتب فهمي الورغمي
بسبب بوتين.. موقف محرج لمذيع BBC من مسؤول جنوب إفريقي :
بسبب بوتين.. موقف محرج لمذيع BBC من مسؤول جنوب إفريقي :" كم قتل توني بلير في العراق؟"
- Advertisement -

وطن- أحرج الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا “فيكيل مبالولا” مُذيع برنامج (بي بي سي هارد توك) ستيفن ساكو، بعد ردّه بطريقة غير مُتوقعة على سؤال الثاني عن إمكانية اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند زيارته لبلده في آب/أغسطس القادم.

سياسي جنوب إفريقي يُحرج مذيع “بي بي سي”

وكان ردّ الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا “فيكيل مبالولا” على تساؤل ساكور عبارة عن تساؤل مُضاد قال خلاله “هل تم اعتقال رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير بعد غزو العراق وقتل الملايين؟”.

وتابع السياسي الجنوب إفريقي في ردّه على مذيع برنامج (بي بي سي هارد توك) ستيفن ساكور قائلا “لو كان الأمر يعود لحزبنا (المؤتمر الوطني) فنرغب أن يأتي الرئيس بوتين بداية من الغد”.

وتطرق مبالولا إلى الجرائم التي ارتكبها الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق قائلا : “أين أسلحة الدمار الشامل؟ (يقصد التي أشارت إليها واشنطن ولندن كذريعة لغزو العراق عام 2003) ذهب توني بلير ( رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2007 وذلك لثلاث فترات رئاسية متتالية) إلى العراق وادعى أن هناك أسلحة دمار شامل.

- Advertisement -

وتساءل قائلا “هل ترى من يقف ضد ذلك في بريطانيا؟ مات ملايين الأشخاص في العراق وأفغانستان ولا وجود لأسلحة الدمار الشامل. نحن نعرف حول ماذا تدور الحرب بين روسيا وأوكرانيا ونحن نريد السلام .

جنوب أفريقيا ترحب بـ بوتين

أوضح الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا “فيكيل مبالولا”، في رده على مُحاور الـ BBC قائلا: “بوتين هو رئيس دولة، هل تعتقد أنه يمكن اعتقال رئيس دولة في أي مكان؟”.

وتابع “كم عدد الجرائم التي ارتكبها بلدك في العراق؟ كم عدد الجرائم التي ارتكبها الآخرون حتى اليوم في العراق وأفغانستان؟ هل اعتقلتموهم؟.

وأضاف :” لقد أثرتم الكثير من الضجيج حول عمل بوتين من أجل السلام بين أوكرانيا وروسيا وفشلتم في حلّ الحرب”.

وأكد مبالولا على موقفه حزبه الرافض لفكرة عدم الترحيب ببوتين في بلاده وقال “سنُرحب به للحضور كجزأ لايتجزأ من بريكس ( عند زيارته للبلد الأفريقي في أغسطس/ آب)، لكننا نعلم أننا مقيدون من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بذلك”.

ومعلوم هنا أن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، المدعومة من الأمم المتحدة، كانت قد أصدرت في 17 مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و “نقلهم بصورة غير القانونية” من أوكرانيا، حسبما قال رئيس المحكمة، بيوتر هوفمانسكي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

لا يمكن إيقافه.. طريق سحري لتهريب الأسلحة والمسيرات الإيرانية إلى روسيا

الهدهد

رئيس فاغنر يعلن قرارا هاما بشأن باخموت بعد خسائر فادحة صدمت بوتين

الهدهد

تصرف مخزٍ لجندي روسي مع جثة رفيقه الذي قتل بجانبه في أوكرانيا (شاهد)

الهدهد

في الرأس.. إصابة حرجة لقائد الجيش الأوكراني جراء ضربة روسية

الهدهد

روسيا تعتقل شخصا أحرق القرآن أمام مسجد بأمر من المخابرات الأوكرانية والأمريكية (شاهد)

الهدهد

هل استعان صدام حسين بـ 40 شبيها للخداع؟.. فيديو لمحاميه يحسم الجدل

الهدهد

اعتداء جنسي وأفعال مُخلة تتسبب بفضيحة لمنتخب العراق تحت العشرين

الهدهد

العراق: القبض على جماعة القربان الذين ينتحرون بالقرعة قرباناً للإمام علي بن أبي طالب (شاهد)

الهدهد

بعد هجوم زيلنسكي على روسيا في جدة السعودية.. رسالة قوية من بوتين إلى قادة العرب

الهدهد

مخبأ يوم القيامة.. جولة في ملجأ بوتين السري تحت الأرض ومواصفات مذهلة (شاهد)

حياتنا

مقاطع العراقية عنود الأسمر الجنسية تقودها للسجن.. تطور جديد بقضيتها

الهدهد

التقط خلسة.. فيديو “المدرس والطالبة” الصادم يفجر غضب العراقيين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الصراع في السودان.. تقرير مُروع يكشف هول ما يحدث على الأرض في صفوف المدنيين

بوساطة سلطنة عُمان وعلى أرضها.. صفقة تبادل أسرى بين إيران وبلجيكا وهذه تفاصيلها!

الكويت.. 15 مُصابا بعد عملية دهس مُروعة في قلب العاصمة والداخلية على الخط

شاكيرا تتوسل إلى توم كروز التوقف عن هذا الأمر.. وتؤكد أنها لا تريد إحراجه أو الإساءة إليه!

ستكون عبقرياً إن تمكنت من اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري في أقل من دقائق!

بالصور.. روبيرت دي نيرو يفتتح فندقا فاخرا في مراكش المغربية بمواصفات عالمية (شاهد)

فضيحة رشق موكب عبدالمجيد تبون في البرتغال بالبيض.. من المسؤول عن تسريب تحركات الرئيس؟!

تمثال الأمير عبد القادر يُشعل جدلا في الجزائر.. من هو “قاهر الاستعمار” الذي يعشقه الجزائريون؟

“أعظم ناس على الأرض”.. محمد فؤاد يُغازل السعوديين ويُبهر الجمهور بأدائه في فعاليات جدة

مريم حسين بـ بيكيني خيطي .. حاولت مداراته وفشلت واستعرضت فخذها وصدرها! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC