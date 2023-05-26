“الله لا يبتليني بالموت ساجدا”.. تصريح صادم لطبيب سعودي شهير وغضب عارم

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وطن – أثار طبيب نفسي سعودي شهير، حالة من الجدل بعد تصريحه بأنه لا يتمنى الموت ساجدا، وذلك حسبما ظهر في مقطع فيديو له.

وقال الدكتور طارق الحبيب الاستشاري في الطب النفسي والمشرف العام على مراكز “مطمئنة” للاستشارات والتدريب: “كل إنسان يتمنى أن يموت وهو ساجد.. الله لا يبتليني بذلك”.

وأضاف: “أسأل الله أن يحقق أمنيتي.. أن أموت وأنا أشوف مريض وبعالجه بالمجان، لأن الإسلام يقوم على العبادة المتعددة وليست العبادة اللازمة (الفردية)”.

البروفسور طارق الحبيب : لا اتمنى ان أموت ساجداً بل اتمنى ان اموت وانا اعالج مريضاً بالمجان ! شارك ،،،،،،، pic.twitter.com/CxCjQUDFuY — أحمد الرحيلي (@alruhaily_a) May 25, 2023

أثار تصريح الحبيب حالة من الجدل بين النشطاء الذين تناقلوا تصريح الاستشاري النفسي السعودي بحالة من الصدمة.

فقال ” محمد عبدالرحمن الزندي: “لو طارق الحبيب قال يا رب إني أموت وأنا على طاعة وفي خدمة مرضاي ، على كلاً من تصريحه هذا والتصاريح السابقة يتضح كيف الطبيب النفسي بمخالطته للمرضى النفسيين يصبح بعد فترة زيهم عنده امراض نفسية، لذلك قديما ما كان مرغوب تخصص الطب النفسي ولا يدخلونه إلا مغصوبين بسبب المعدل”.

لو #طارق_الحبيب قال يارب اني اموت وانا على طاعة وفي خدمة مرضاي ، على كلاً من تصريحه هذا والتصاريح السابقة يتضح كيف الطبيب النفسي بمخالطته للمرضى النفسيين يصبح بعد فترة زيهم عنده امراض نفسية ،لذلك قديما ما كان مرغوب تخصص الطب النفسي ولا يدخلونه إلا مغصوبين بسبب المعدل pic.twitter.com/Z1kuDkhdmb — ‎ محمد عبدالرحمن الزندي (@moalzandi) May 26, 2023

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وغرد محمد الصقر: “الكشف عند طارق الحبيب قبل خمس سنوات بـ٣٠٠ ريال والآن بـ١٢٠٠ تضاعفت أربع مرات ويقول أتمنى أموت وأنا أعالج بالمجال لا يالكذوب”.

الكشفية عند طارق الحبيب قبل خمس سنوات ب٣٠٠ ريال والان ب١٢٠٠ تضاعفت اربع مرات ويقول اتمنى اموت وانا اعالج بالمجال لا يالكذوب — محمد الصقر (@Mkk49k) May 26, 2023

وغرد “حسن”: “تكون أخطاء غيرك هي من تقصيرك، الناس لا تعاملك بباطنك وإنما تتعامل مع ظاهرك، راجع نفسك وأعد تنظيم حياتك د. طارق الحبيب”.

تكون أخطاء غيرك هي من تقصيرك، الناس لا تعاملك بباطنك وإنما تتعامل مع ظاهرك، راجع نفسك وأعد تنظيم حياتك “ د.طارق الحبيب “🤍' — Hassan (@Hassan43852065) May 26, 2023

كتبت “منيرة”: “نصيحتي لك تبدأ من اليوم تعالج بالمجان يا طارق الحبيب إلا إذا عندك علم متى الله ياخذ روحك”.

نصيحتي لك تبدأ من اليوم تعالج بالمجان يا #طارق_الحبيب إلا إذا عندك علم متى الله ياخذ روحك ! https://t.co/zMr792GlhR — Mounira Al Qahtani (@Qahtanimo) May 26, 2023

وتفاعل أحمد: “يقول الدكتور طارق الحبيب اتمنى أن أموت وانا أعالج مريض على أن أموت وانا ساجد هذا انت يالحبيب أما مليار وسبعمائة مليون مسلم أنا على يقين تام إن كل واحد منهم يتمنى أن يموت وهو ساجداً لله سبحانه وتعالى وأنا أولهم”.

يقول الدكتور طارق الحبيب اتمنى أن أموت وانا أعالج مريض على أن أموت وانا ساجد هذا انت يالحبيب أما مليار وسبعمائة مليون مسلم أنا على يقين تام إن كل واحد منهم يتمنى أن يموت وهو ساجداً لله سبحانه وتعالى وأنا أولهم . — احمد (@rakaw111) May 26, 2023

جدل سابق

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الحبيب الجدل، ففي وقت سابق كان قد أثار ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها عن جيل الآباء أو ما يُعرف بـ”جيل الطيبين”.

وقال الحبيب في لقاء تلفزيوني سابق: “الله لا يعيد جيلنا والله لا يعيد جيل الطيبين تسميهم كانوا يدوسون على عيالهم ومقفل عليك، انت إذا زعلت على أبوك من الأول وش تسوي؟.. الحارة الي انا فيها في السعودية مسجد ومزرعة وبيت الجيران فأنت رضيت لماذا؟ لأنهم عاشوا السلطوية في علاقاتهم”.

من الخطأ أنه حينما يتطور الإنسان يتنكر للماضي الذي عاش البساطة بواقعها ..

حديث د طارق ، يعني أن كل الأجيال ستنتقد ماقبلها ، لاختلاف بيئة الأدوات والتعامل..

الله يعيد جيل الطيبين ويخليهم لنا وندعو بأن يغفر لهم ويرحمهم برحمته ..

التنكر ..مؤلم..

كل جيل له وماعليه ..

التعميم .. كارثة pic.twitter.com/QWR5dtU1Fj — سلطان المهوس (@msultan444) May 25, 2022

ورد الحبيب في مقطع فيديو مدته تتجاوز 7 دقائق، معقبا على تصريحاته مبينا الفروق ومقارنا فيه بين جيل الطيبين والجيل الحالي عبر قراءة اجتماعية نفسية.

وقال طارق الحبيب: “الفرق الأول (بين الجيلين) توفر وسائل النقل والمواصلات، قديما إذا فكرتوا تروحوا مكان تشيلوا هم الآن لا الشي الثاني قالوا جيل الطيبين طلعك يا طارق وغيرك من الدكاترة الآن في دكاترة أكثر”.

وأضاف: “الفرق الثالث المرونة الشخصية وقدرة الإنسان في مجتمعنا الآن للتكيف مع أخيه في نفس المجتمع أو غيره من المجتمعات الأخرى أكبر بكثير قديما إذا كانوا يشوفوا المتدين يكش كذا ولا يحتك فيه وهو من نفس الحي ويمكن ولد عمه الآن المسلم يشوف غير المسلم من مجتمع آخر ويبتسم وكذا”.