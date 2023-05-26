السبت, مايو 27, 2023
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القبض على نائب مغربي بتهمة إدارة وكر للدعارة وإلقائه عاهرة من شرفة فيلته بعد ليلة صاخبة

مصادر أخرى تحدثت بأن النائب ياسين الراضي لا علاقة له بالقضية زاعمة أن الفتاة سقطت من شرفة المنزل بعد محاولتها مغادرة المكان بسبب تعرضها لسوء معاملة!

كتب سالم حنفي
القبض على نائب مغربي بتهمة إدارة وكر للدعارة وإلقائه عاهرة من شرفة فيلته بعد ليلة صاخبة watanserb.com
ياسين الراضي
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وطن- كشفت مصادر مغربية مطلعة بأن محكمة الاستئناف بالعاصمة، الرباط، أمرت بإيداع النائب عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي في السجن، بتهم خطيرة تتعلق بالقتل وإدارة وكر للدعارة.

وقال المصدر إن النائب الحالي والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي البالغ من العمر 33 عاما متهم مع مرافق له وفتاة أخرى، بمحاولة قتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عنه.

وبحسب ما أوردت المصادر التي تحدثت لموع “هسبريس“، فقد حدد قاضي التحقيق جلسة يوم 7يونيو/حزيران المقبل لبدء محاكمة النائب البرلماني ياسين الراضي، في حين تبحث الضابطة القضائية عن مشتبهبن آخرين في القضة.

سبب احتجاز ياسين الراضي

وتحدثت المصادر عن سبب توقيف وإيداع ياسين الراضي بسجن “العرجات”، موضحة أن ذلك جاءعلى خلفية إقدام أحد مرافقي ياسين الراضي على رمي فتاة من شرفة فيلا بالرباط، كانت تحتضن سهرة خاصة، حيث نقلت في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات، قبل أن يتم إخبار الشرطة القضائية التي أوقفت المعنيين بالأمر.

وأشارت مصادر أخرى، بأن ياسين الراضي أو أحد مرافقيه قام بإلقاء “عاهرة” من شرفة فيلته كانت متواجدة رفقته ورفقة أصدقائه خلال قضائهما ليلة صاخبة تضمنت شرب الخمور وممارسة الفجور، ما تسبب بكسر ظهرها

وفي رواية أخرى، تحدثت مصادر لموقع ” le360″ أن النائب ياسين الراضي لا علاقة له بالقضية، زاعمة أنه كان في منزله برفقة عدد من أصدقائه “رجال ونساء”عندما اندلع شجار عنيف بين اثنين من ضيوفه.

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سقوط الفتاة من شرفة المنزل

وزعمت المصادر أن إحدى الشابات تعرضت لـ”سوء معاملة ” وهمت بمغادرة المكان وسقطت من شرفة المنزل، لتجد نفسها بعد ذلك في قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات مصابة بجروح وصفت بالخطيرة.

وادعت المصادر أن النائب البرلماني ياسين الراضي، نجل إدريس الراضي أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري (قبل عزله من طرف الحزب)، “لا علاقة بالحادث وليس هو صاحب أعمال العنف ضد الفتاة “.

عزل ياسين الراضي من رئاسة جماعة سيدي سليمان

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت يوم 15 مايو/آيار الجاري قرارا يقضي بعزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، بناء على شكوى من عامل سيدي سليمان، وذلك بسبب تجاوزات جسيمة كشفتها المفتشية العامة للإدارة الترابية داخل الجماعة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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