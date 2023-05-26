التحقيق مع السيناتور روبرت مينينديز وزوجته بشأن رشوة ضخمة من شركة مرتبطة بالحكومة المصرية

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وطن- قالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل تحقق في ما إذا كانت هناك مزاعم بتقديم هدايا باهظة الثمن إلى سناتور نيو جيرسي روبرت مينينديز وزوجته ، بما في ذلك سيارة مرسيدس بنز وشقة فاخرة في العاصمة وأموال ومجوهرات.

وفقًا للمصادر ، يريد المحققون معرفة ما إذا كانت الهدايا – التي تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات – جاءت من مالك أو شركاء شركة Edgewater التي فازت بعقد حصري مثير للجدل لأداء شهادة اللحوم الحلال مع الحكومة المصرية – على الرغم من أن مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية اشتكوا من أن شركة نيوجيرسي ليس لديها خبرة سابقة في هذا المجال.

وقال مينينديز الأسبوع الماضي: “أنا متأكد من أن الأمر لن ينتهي بأي شيء على الإطلاق.”

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، إلى جانب وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب الأمريكية ، يبحثون ما إذا كان السناتور وزوجته الجديدة نادين أرسلانيان قد استلموا هدايا بشكل غير لائق من مالك أو شركاء تنظيم الدولة الإسلامية. EG حلال – وما إذا كان السيناتور قد اتخذ أي إجراء في المقابل.

ويشغل روبرت مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، للمساعدة في الإشراف على مليارات الدولارات من المساعدات لمصر.

وقال تشاك روزنبرغ المحلل القانوني في شبكة إن بي سي نيوز: “من الواضح أن المدعين سيرغبون في معرفة ما إذا كانت الأموال والشقق والسيارات قد أعطيت للسناتور أو لشخص قريب منه مقابل أحد أفعاله الرسمية”.

بالإضافة إلى التحقيق في أي مخطط مقايضة محتمل ، قالت مصادر مطلعة على الأمر إن المحققين الجنائيين في مصلحة الضرائب يبحثون في ما إذا كانت الهدايا المزعومة قد تم تفسيرها بشكل صحيح في الإقرارات الضريبية من قبل السناتور وزوجته.

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وتم إصدار جولة جديدة من مذكرات الاستدعاء لهيئة المحلفين الكبرى هذا الأسبوع فيما يتعلق بتحقيق وزارة العدل في الفساد مع أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي.

الشركة حصلت على عقد حصري للتصديق على صادرات اللحوم الحلال

يشار إلى أنه في عام 2019 ، حصلت IS EG Halal على عقد حصري مع الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال في جميع أنحاء العالم، حيث أطلقت الحكومة المصرية فجأة سبع شركات عريقة في جميع أنحاء العالم ، وخسرت تلك الشركات الملايين في الأعمال لصالح شركة Edgewater – وهي شركة يديرها مسيحي لديه خبرة قليلة سابقة في إصدار الشهادات الإسلامية لواردات وصادرات اللحوم الدولية.

وقال أحد المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة والذي تم شطب عقد شركته فجأة ، إن الصناعة في جميع المجالات كانت “مصدومة ومذهلة ومفاجئة”.

صفقة ضد المنطق

من جانبه، قال بيتر باراديس ، نائب المفتش العام المساعد السابق في وزارة الزراعة الأمريكية: “إنها تتحدى المنطق”.

ولم يلعب باراديس أي دور في التحقيق الجنائي الحالي مع السناتور وعلاقته بـ IS EG Halal. لكن باراديس يشير إلى تقارير وزارة الزراعة الأمريكية السابقة حول الجدل بما في ذلك تقرير ذكر أن IS EG حلال “ليس له علاقة سابقة بصناعة لحوم الأبقار الأمريكية أو المنظمات الإسلامية.”

وأضاف:”هذه الشركة ليس لديها سجل حافل للقيام بهذه الأنواع من الشهادات – ومع ذلك فإن الدولة المعنية تخصصها باعتبارها الكيان الوحيد لأداء هذه المهمة؟” .

وقالت مصادر مطلعة على الأمر ، في إطار التحقيق الجاري ، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يدرس ما إذا كان أي مسؤول تنفيذي أو مساعد في IS EG دفع أي رشوة لأي مسؤول مصري.

وقالت المصادر إن ضباط الخدمة الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية ومقرهم مصر قاموا بتسليم الوثائق ذات الصلة إلى وزارة العدل.

وقال روزنبرغ: “إذا كان ممثلو هذه الشركة يدفعون للمسؤولين المصريين مقابل مقابل ، مقابل خدمات ، للحصول على ميزة في مجال الأعمال ، فهذه جريمة”. وأوضح أن أي مدفوعات من هذا القبيل يمكن أن تنتهك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

مالك الشركة وعلاقته بزوجة السيناتور

وأشارت مصادر قريبة من IS EG Halal إن المالك وائل حن كان صديقًا قديمًا لزوجة السناتور – وأن الصداقة كانت موجودة قبل وقت طويل من لقاء نادين أرسلانيان بالسيناتور. وقال مصدر مطلع على الشركة إن أرسلانيان تلقت هدايا من بينها مجوهرات على مر السنين من المالك.

قالت مصادر مطلعة على الأمر إن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان المسؤولون المصريون على علم بالعلاقات بين IS EG Halal وزوجة السناتور وما إذا كان هناك أي جهد من قبل أي مسؤول مصري لمحاولة إدارة عملية نفوذ أجنبي مرتبطة بمينديز – الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.