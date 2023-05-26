إطلالة جريئة بسعر خيالي.. أحمد سعد يقلب المسرح في جدة السعودية (شاهد)

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وطن- أثار الفنان المصري أحمد سعد الجدل بإطلالته الغريبة في حفله الأخير بموسم جدة في السعودية، حيث ظهر بتيشيرت شفاف مخرم وبحلق في أذنه، ما أثار استياء البعض من جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة أحمد سعد في جدة السعودية

وأطلّ الفنان المصري أحمد سعد بـ “لوك” جريء نوعاً ما باللون الأسود، اعتمد فيه على جيليه دون أكمام مع ارتداء الشبك تحتها، وبنطلون يعتبر Over Size وحذاء رياضي.

العناوين على الصورة :

احمد سعد يظهر بالحلق ..

احمد سعد يظهر بلباس شفاف ..

يعني ليه بنتقبل فنان اجنبي يلبس هيك بس لما يصير عربي منصير نتفلسف ..

يعمي المشكلة مش مشكلة لبس ،المشكلة مشكلة عقد ، لانه نصهم بدن يلبسوا هيك ومش قادرين لانهم عرب و منافقين ، ف بيتفلسفوا pic.twitter.com/hFcCTGNtsu — People بالعربي (@peoplebelarabi) May 26, 2023

وانتقد الكثيرون إطلالة أحمد سعد واصفين إياها بالغير لائقة والمخالفة للذوق العام ولتقاليد المجتمع السعودي، في حين دافع آخرون عن حرية الفنان في اختيار ملابسه وأسلوبه.

وكان أحمد سعد قد أحيى حفلا غنائيا برفقة الفنان محمد فؤاد وشقيقه عمرو سعد، وقدم باقة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور.

على فكره سميه الخشاب قالت عليه كده وما فيش حد صدقها والله العظيم لها لقاء في التلفزيون قالت على احمد سعد كده حرفي وعلني pic.twitter.com/9u8YSnakOP — Dr. Khaled El Meligy (@AlmlyjyKaml) May 26, 2023

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وشارك الفنان عمرو سعد شقيقه أحمد سعد في الحفل، حيث استقبله الجمهور بالتصفيق عند صعوده على المسرح، وقدم الثنائي أغنية جديدة تحمل اسم «شكلك عامل عملة»، وتفاعل معها الجمهور.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)

وتباينت المعلومات حول سعر إطلالة أحمد سعد، فذكرت بعض المصادر أن سعر الاطلالة كاملة وصلت إلى 2000 دولار، بينما سعر التيشرت المشبك على موقع dsquared2 وصل الى حوالي 9800 دولار.

وكان أحمد سعد، نشر أمس الخميس، صورا من حفله في جدة السعودية عبر حسابه في إنستغرام وعلق قائلاً: “من الحفل العظيم أمس بجدة، شكرا”.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)

من هو الفنان أحمد سعد؟

أحمد سعد هو فنان مصري متعدد المواهب، يجمع بين الغناء والتلحين والتمثيل. وُلد في 20 أغسطس 1981 في القاهرة، وهو شقيق الممثل الشهير عمرو سعد.

سمية الخشاب عن طليقها أحمد سعد: صوته رائع وموهبته ما تقلش عن أي فنان عالمي. pic.twitter.com/p8oQaMulzT — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 21, 2023

بدأ مشواره الفني في الموشحات والأناشيد الدينية، ثم انتقل إلى الغناء الشعبي والرومانسي. أصدر أول ألبوم له عام 2003 بعنوان “أشكي لمين”، وحقق نجاحا كبيرا بأغاني مثل “حبيبي روحي” و”عزيز عيني”.

أصدر ألبومه الثاني عام 2007 بعنوان “وحشتني عيونك”، واستمر في تقديم الأغاني الشعبية والرومانسية التي تلامس مشاعر الجمهور. كما شارك في تأليف وغناء أغاني لعدة أفلام ومسلسلات، مثل “الشبح” و”دكان شحاتة” و”الاختيار 2″.

ريم البارودى: أحمد سعد بعتلى رسالة بعد زواجه من سمية أنهت علاقتى بخطيبىhttps://t.co/ciL4fpJXdM pic.twitter.com/pTuaN3Fwg0 — اليوم السابع (@youm7) May 30, 2018

حصل على عدة جوائز فنية، منها جائزة أفضل تتر لمسلسل الاختيار 2 من مجلة دير جست.

وفي الأثناء، لم يقتصر مجال عمله على الغناء فقط، بل دخل عالم التمثيل أيضاً، وشارك في عدة أعمال درامية وسينمائية، مثل “إحنا الطلبة” و”على وضعك” و”كان ضيفًا في كل من: عايزة أتجوز، وفاصل ونتابع”.

على المستوى الشخصي، تزوج أحمد سعد أربع مرات، منها ثلاث مرات من فنانات مشهورات، هن ريم البارودي وسمية الخشاب وعليا بسيوني. لديه ثلاثة أولاد من زوجته الأولى لبنى بيومي.