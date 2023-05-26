الجمعة, مايو 26, 2023
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إطلالة جريئة بسعر خيالي.. أحمد سعد يقلب المسرح في جدة السعودية (شاهد)

الفنان المصري أحمد سعد أطلً بـ "لوك" جديد أكثر شباباً وانفتاحا جعله محل انتقادات واسعة من قبل جمهوره ومتابعيه

كتب فهمي الورغمي
إطلالة جريئة بسعر خيالي.. أحمد سعد يقلب المسرح في جدة السعودية (شاهد) watanserb.com
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وطن- أثار الفنان المصري أحمد سعد الجدل بإطلالته الغريبة في حفله الأخير بموسم جدة في السعودية، حيث ظهر بتيشيرت شفاف مخرم وبحلق في أذنه، ما أثار استياء البعض من جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة أحمد سعد في جدة السعودية

وأطلّ الفنان المصري أحمد سعد بـ “لوك” جريء نوعاً ما باللون الأسود، اعتمد فيه على جيليه دون أكمام مع ارتداء الشبك تحتها، وبنطلون يعتبر Over Size وحذاء رياضي.

وانتقد الكثيرون إطلالة أحمد سعد واصفين إياها بالغير لائقة والمخالفة للذوق العام ولتقاليد المجتمع السعودي، في حين دافع آخرون عن حرية الفنان في اختيار ملابسه وأسلوبه.

وكان أحمد سعد قد أحيى حفلا غنائيا برفقة الفنان محمد فؤاد وشقيقه عمرو سعد، وقدم باقة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور.

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وشارك الفنان عمرو سعد شقيقه أحمد سعد في الحفل، حيث استقبله الجمهور بالتصفيق عند صعوده على المسرح، وقدم الثنائي أغنية جديدة تحمل اسم «شكلك عامل عملة»، وتفاعل معها الجمهور.

 

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وتباينت المعلومات حول سعر إطلالة أحمد سعد، فذكرت بعض المصادر أن سعر الاطلالة كاملة وصلت إلى 2000 دولار، بينما سعر التيشرت المشبك على موقع dsquared2 وصل الى حوالي 9800 دولار.

وكان أحمد سعد، نشر أمس الخميس، صورا من حفله في جدة السعودية عبر حسابه في إنستغرام وعلق قائلاً: “من الحفل العظيم أمس بجدة، شكرا”.

 

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من هو الفنان أحمد سعد؟

أحمد سعد هو فنان مصري متعدد المواهب، يجمع بين الغناء والتلحين والتمثيل. وُلد في 20 أغسطس 1981 في القاهرة، وهو شقيق الممثل الشهير عمرو سعد.

بدأ مشواره الفني في الموشحات والأناشيد الدينية، ثم انتقل إلى الغناء الشعبي والرومانسي. أصدر أول ألبوم له عام 2003 بعنوان “أشكي لمين”، وحقق نجاحا كبيرا بأغاني مثل “حبيبي روحي” و”عزيز عيني”.

أصدر ألبومه الثاني عام 2007 بعنوان “وحشتني عيونك”، واستمر في تقديم الأغاني الشعبية والرومانسية التي تلامس مشاعر الجمهور. كما شارك في تأليف وغناء أغاني لعدة أفلام ومسلسلات، مثل “الشبح” و”دكان شحاتة” و”الاختيار 2″.

حصل على عدة جوائز فنية، منها جائزة أفضل تتر لمسلسل الاختيار 2 من مجلة دير جست.

وفي الأثناء، لم يقتصر مجال عمله على الغناء فقط، بل دخل عالم التمثيل أيضاً، وشارك في عدة أعمال درامية وسينمائية، مثل “إحنا الطلبة” و”على وضعك” و”كان ضيفًا في كل من: عايزة أتجوز، وفاصل ونتابع”.

على المستوى الشخصي، تزوج أحمد سعد أربع مرات، منها ثلاث مرات من فنانات مشهورات، هن ريم البارودي وسمية الخشاب وعليا بسيوني. لديه ثلاثة أولاد من زوجته الأولى لبنى بيومي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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