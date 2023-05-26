الجمعة, مايو 26, 2023
الرئيسيةحياتناأسماء جلال تتصدر التريند بإطلالة عارية.. أظهرت منطقة حساسة من جسدها
حياتنا

أسماء جلال تتصدر التريند بإطلالة عارية.. أظهرت منطقة حساسة من جسدها

الفنانة المصرية أسماء جلال احتفلت بعيد ميلادها الـ28

كتب خالد السعدي
أسماء جلال watanserb.com
الفنانة المصرية أسماء جلال
- Advertisement -

وطن – تصدرت الفنانة المصرية أسماء جلال، تريند موقع تويتر في مصر، بعدما انتشر مقطع فيديو مثير لها بمناسبة عيد ميلادها.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة عارية، أظهرت فيها أجزاء حساسة من جسدها، حيث كانت تستعد لجلسة مكياج، على أنغام إحدى الأغنيات، ثم جلست لتضع الميكاب، وتظهر أجزاء من جسدها.

وأشاد الكثير من النشطاء بالإطلالة التي ظهرت عليها أسماء جلال، فقالت ناشطة: “الدلوعة الي سمارها يجنن أسماء جلال”.

وكتب محمد : “أكاد من فرط جمال أسماء جلال اذووووووب يجدعان واخده حلاوه الدنيا كلها ليها بجد”.

- Advertisement -

وغرد فادي: “برميل الكاريزما أسماء جلال”.

وذكرت شيماء: “أسماء بالتدريج بتاخد الهايب اللي كانت حوالين ياسمين صبري وأنا أدعم بصراحة عالأقل أسماء جلال نغشه وفيها الروح”.

وذكرت سارة: “اسماء جلال عاملة قلبان بسبب اخر فيديو ليها بتاع عيد ميلادها ميعرفوش انها كدا كدا قمر من ايام ما كانت موديل محجبة لكوافير ليلة العمر”.

واحتفلت الفنانة المصرية أسماء جلال بعيد ميلادها الـ 28 بصور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام“.

وشاركت أسماء جلال جمهورها ومتابعيها عبر موقع إنستغرام، صورة لها بالأبيض والأسود من أحدث جلسة تصوير لها برفقة قطعة “كب كيك” صغيرة.

أسماء جلال
أسماء جلال في جلسة تصوير لعيد ميلادها 28

 

يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل مسلسل “الهرشة السابعة” من بطولة وشاركها في البطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان، أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي في مصر.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ملابسات احتجاز ناشط مصري في لبنان.. أسئلة غريبة وجهت له وسبب إطلاق سراحه

زيدان يرفض العرض المغريّ لتدريب النصر السعودي.. وهذه قيمته

مقرب من ابن زايد يستفز اليمنيين بالترويج للانفصال وهجوم ناري

“المرأة التي تتزوج بعد الخلع تمارس الزنا”.. تصريح منسوب لشيخ الأزهر يفجر جدلا

إحتاج إلى 5 غرز.. تفاصيل إصابة كريم بنزيما في الدوري الإسباني (صور)

رسالة صلاح المؤثرة إلى جماهير ليفربول (صور)

“أهانت الملك محمد السادس”.. حكم جديد ضد ناشطة مغربية يثير جدلا

جمال لافت.. الملكة رانيا في أبهى حلة بحفل تخرج الأمير هاشم

ملفوفة بسجادة.. جثة مبارك الرشيدي تحل لغز اختفائه وكلمة السر “وافد مصري”

فيديو لعثمان الخميس أثار جنون كاتب إماراتي وكوهين يصطاد في الماء العكر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC