أسماء جلال تتصدر التريند بإطلالة عارية.. أظهرت منطقة حساسة من جسدها

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وطن – تصدرت الفنانة المصرية أسماء جلال، تريند موقع تويتر في مصر، بعدما انتشر مقطع فيديو مثير لها بمناسبة عيد ميلادها.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة عارية، أظهرت فيها أجزاء حساسة من جسدها، حيث كانت تستعد لجلسة مكياج، على أنغام إحدى الأغنيات، ثم جلست لتضع الميكاب، وتظهر أجزاء من جسدها.

أسماء جلال pic.twitter.com/XNFbZFJGDh — اجدد صور الفنانين (@ExclusivestarsX) May 26, 2023

وأشاد الكثير من النشطاء بالإطلالة التي ظهرت عليها أسماء جلال، فقالت ناشطة: “الدلوعة الي سمارها يجنن أسماء جلال”.

الدلوعة الي سمارها يجنن أسماء جلال ❤️‍🔥📷👑 pic.twitter.com/exkTKF7SvD — 🌱جرجيرة 🌱 هانم (@GargeraHanem) May 25, 2023

وكتب محمد : “أكاد من فرط جمال أسماء جلال اذووووووب يجدعان واخده حلاوه الدنيا كلها ليها بجد”.

اكاد من فرط جمال اسماء جلال اذووووووب يجدعان واخده حلاوه الدنيا كلها ليها بجد♥️♥️♥️♥️@AsmaaGalalM pic.twitter.com/MZ06StU8XG — Mohamed Wageeh🇵🇸❤ (@Mohamed11968590) May 25, 2023

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وغرد فادي: “برميل الكاريزما أسماء جلال”.

وذكرت شيماء: “أسماء بالتدريج بتاخد الهايب اللي كانت حوالين ياسمين صبري وأنا أدعم بصراحة عالأقل أسماء جلال نغشه وفيها الروح”.

اسماء بالتدريج بتاخد الهايب اللي كانت حوالين ياسمين صبري وانا ادعم بصراحه عالأقل اسماء جلال نغشه وفيها الروح https://t.co/vOyuSz87H0 — shymaa @ (@ShymaaN) May 25, 2023

وذكرت سارة: “اسماء جلال عاملة قلبان بسبب اخر فيديو ليها بتاع عيد ميلادها ميعرفوش انها كدا كدا قمر من ايام ما كانت موديل محجبة لكوافير ليلة العمر”.

اسماء جلال عاملة قلبان بسبب اخر فيديو ليها بتاع عيد ميلادها ميعرفوش انها كدا كدا قمر من ايام ما كانت موديل محجبة لكوافير ليلة العمر — SARA ATEF (@SaraAtef1997) May 25, 2023

واحتفلت الفنانة المصرية أسماء جلال بعيد ميلادها الـ 28 بصور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام“.

وشاركت أسماء جلال جمهورها ومتابعيها عبر موقع إنستغرام، صورة لها بالأبيض والأسود من أحدث جلسة تصوير لها برفقة قطعة “كب كيك” صغيرة.

View this post on Instagram A post shared by Asmaa Galal أسماء جلال (@asmaa_galal)

يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل مسلسل “الهرشة السابعة” من بطولة وشاركها في البطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان، أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي في مصر.