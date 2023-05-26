السبت, مايو 27, 2023
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أسماء الأسد تقطف الورود.. صورة لوكالة الأنباء الفرنسية فجرت عاصفة غضب

اتهم النشطاء، الوكالة الفرنسية بالمساعدة في التستر على انتهاكات الحكومة السورية ، والتي يقول مراقبو حقوق الإنسان إنها ترقى إلى جرائم حرب.

كتب خالد السعدي
أسماء الأسد تقطف الورود.. صورة لوكالة الأنباء الفرنسية فجرت عاصفة غضب watanserb.com
أسماء الأسد
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وطن- أثارت صورة التقطتها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) ، وهي تصور أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي تقطف الورود في ريف دمشق ، موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم النشطاء، الوكالة الفرنسية بالمساعدة في التستر على انتهاكات الحكومة السورية ، والتي يقول مراقبو حقوق الإنسان إنها ترقى إلى جرائم حرب.

وتم نشر الصورة في الأصل في 25 مايو من قبل رئيس مكتب وكالة “فرانس برس” في لبنان وسوريا أسيل طبارة ، مع التعليق: “السيدة الأولى السورية أسماء الأسد تحصد الورود الدمشقية في قرية المراح بريف دمشق ، في 25 مايو 2023. ”

أسماء الأسد تقطف الورود
أسماء الأسد تقطف الورود

وسرعان ما تلقى المنشور مئات التعليقات والتغريدات ، بدءًا من السخرية والغضب إلى الكفر ، قائلاً إن المنشور يساعد في تشتيت الانتباه عن تواطؤ الأسد في انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان.

ووجه المستخدمون انتقاداتهم إلى كل من الوكالة وأسماء الأسد، حيث وضع العديد من المستخدمين صور الأسد والمشاركة في موسم الحصاد جنبًا إلى جنب مع المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في البلد الذي مزقته الحرب.

وقال ناشط يدعى محمد مالك: “الناس يموتون جوعاً لأول مرة في تاريخنا ، والشيء الوحيد الذي تفعله هو الوقوف أمام الكاميرات”.

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في وقت سابق من هذا الشهر ، أعيد قبول سوريا في جامعة الدول العربية، وهي الخطوة التي نددت بها واشنطن ونشطاء حقوقيون.

وعلى الرغم من أن معظم الانتقادات موجهة إلى بشار الأسد، إلا أن النشطاء والخبراء يقولون إن السيدة الأولى “مذنبة” أيضًا في جرائم الحرب.

وتطور صمت أسماء في البداية على تصرفات زوجها لاحقًا إلى دعم نشط، وتحولت صورتها من “وردة الصحراء” إلى ” سيدة الجحيم الأولى”.

وقارنت مونيكا ماركس ، المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط ، ما نشرته وكالة فرانس برس بمقالة فوغ الشهيرة 2011 ، “أسماء الأسد: وردة في الصحراء”.

المقال ، الذي تم حذفه منذ ذلك الحين ، كان صورة متوهجة لأسماء ذات الجنسية البريطانية-السورية المزدوجة ، حيث تم الإشادة بأسماء الأسد وبشار باعتبارهما زوجين ديمقراطيين إلى حد كبير، يركزان على الأسرة ويقضيان عطلة في أوروبا ، ويبنون المسيحية ويجعلان من سوريا “أسلم دولة في الشرق الأوسط”.

وحذفت أسيل طبارة تغريدتها في 26 مايو، لكن أكثر من اثنتي عشرة صورة ، بالإضافة إلى مقطع فيديو لأسماء في موسم قطف الورد ، ما زالت موجودة على موقع الوكالة. يواصل مستخدمو تويتر الآخرون مشاركة صور وكالة فرانس برس وانتقادها .

وانتقاد الصورة جزء من نقاش أوسع حول تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد.

وعلى مر السنين ، برزت أسماء كواحدة من أكثر المسؤولين الحكوميين والشركات نفوذاً في سوريا. يفصل مقال نشرته فايننشال تايمز الشهر الماضي نفوذها على قطاع الأعمال والاقتصاد السوري.

وفي عام 2021 ، قدمت شركة Guernica 37 القانونية لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة ملفين سريين إلى دائرة شرطة العاصمة في لندن لفتح تحقيقات في دورها في الحرب السورية .

ألقت أسماء خطبًا تدعم القوات المسلحة السورية ، التي استهدفت منذ أكثر من عقد من الحرب مناطق مدنية ، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ، بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة.

ويقول نشطاء إن مثل هذا الاستخدام العشوائي للقوة ، والذي يشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية ، يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية والوطنية ، بما في ذلك قانون المملكة المتحدة.

 

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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