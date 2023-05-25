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وصلت للطعن بشرفها.. من يقف وراء حملة شيطنة السورية نوار عليو؟

لم يشفع للناشطة السورية تعرضها للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي في أقبية المخابرات في بدايات الحراك السلمي بسوريا

كتب خالد الأحمد
نوار عليو watanserb.com
الناشطة السورية نوار سليم عليو
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وطن – منذ بداية انخراطها في الثورة السورية تعرضت الناشطة السورية “نوار سليم عليو” لحملة تشهير عنيفة ومحاولات تشويه سمعة وشيطنة مجهولة الدوافع، ومنها اتهامها بتسهيل خطف المقدم “حسين هرموش وتسليمه للنظام”، رغم أنها كانت في مدينة درعا حينها -وفق شهود عيان- وأنها قامت بتسليم عدة ناشطين إلى الأمن السوري بعد إغرائهم للدخول إلى سورية.

حملة شيطنة تطال الناشطة السورية نوار عليو

وازدادت هذه الحملة في الآونة الأخيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبأسماء وهمية ومستعارة أغلب الاحيان، ولم يشفع لها تعرضها للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي في أقبية المخابرات بدايات الحراك السلمي، وهي التجربة التي دفعت ثمنها غاليا فيما بعد.

وروت نوار عليو وهي من مواليد اللاذقية 1983 وخريجة هندسة حاسوب لـ”وطن“، أن حملة التشهير هذه بدأت بعد تأسيس “اتحاد حرائر سوريا” من قبل امرأة لاجئة وبناتها بداية، اللواتي ادعين أنها عميلة للنظام السوري وأنها من قامت بتسليم المقدم حسين الهرموش، دون تقديم أي دليل رغم أنها كنت في درعا في الوقت الذي خطف فيه الهرموش ولم تعرفه أو تلتقي به يوماً.

نوار عليو
نوار عليو من مواليد اللاذقية 1983

وأضافت “عليو” أنها تعرضت للكثير من الشتائم ومحاولات التخوين والطعن بشرفها طوال السنوات الماضية، ولكن هذه السنة زادت هذه الحملة ضدها بذات الحجج الواهية من أناس فاشلين يريدون إشهار أنفسهم على حساب اسمها، ولا علاقة لهم بالثورة التي يجب أن تكون ثورة وحرية وكرامة وأخلاق، والثائر ليس بطعان أو لعان أو شتام، حسب وصفها.

ولفتت المعارضة السورية إلى أن بعض المفلسين ثورياً ربطوا اسمها بأسماء ضباط لدى النظام، وزعم البعض أنها ملازم أول في الفرع 237.

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وأضافت: “إذا كان لي علاقة بالنظام فلماذا لم أعد إلى حضن الوطن ولماذا أعيش كلاجئة في أوروبا”.

وكشفت الناشطة التي تعيش مع أبنائها في ألمانيا منذ سنوات أنها سلمت نفسها لكتيبة القدس 404 لواء حرس الحدود بتاريخ 2013/3/29، على خلفية الاتهامات الموجهة ضدها بعمالتها لصالح نظام الأسد من قبل “شبكة ساند سوريا الإخبارية”، وشخصيات أخرى. وبعد التحقيق معها ثبتت براءتها من التهم الملفقة بحقها لكن بعض النساء المفلسات ثوريا-كما تقول- لجأن إلى أسلوب الطعن بالشرف دون أي وازع ديني أو حتى أدلة.

“شبكة ساند” والدور المشبوه

واطلعت “وطن” على قرار البراءة الذي حمل الرقم 36 بتاريخ 30/ 3/ 2013 واتهم شبكة “ساند سوريا الاخبارية” بتلفيق تهم غير صحيحة للناشطة نوار عليو وملاحقة مدير الشبكة “وائل الخلف”، وتعميم اسمه على كافة الحواجز التابعة للجيش الحر وعلى الحدود والمعابر وصفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.

كما وضعت شبكته “ساند” ضمن لائحة المطلوبين للجيش الحر بتهمة تشويه سمعة الحرائر والقدح والذم بحقهن وإثارة الفتن بين الثوار والجيش الحر وللتكلم نيابة عن الجيش.

وكانت شبكة ساند حينها قد نشرت وثيقة أكد ناشطون أنها مزورة ضد “نوار سليم عليو” مستخدمة بعض برامج الكمبيوتر المختصة في التزوير والمعروفة لدى الكثير مثل برنامج الفوتوشوب بهدف التخوين من أجل الشهرة والمال ولتفنيد التزوير، وتم عرض الوثيقة على أحد المنشقين من إدارة المخابرات العامة. فأكد أن الفرع 235 هو فرع فلسطين، أي أنه تابع لشعبة المخابرات العسكرية والتزوير هو الختم رقم 235 إدارة المخابرات العامة، وأن الفرع 253 لا يخاطب الفرع 279 بل يخاطب رئاسة الشعبة , ثم إن 279 ليس فرع مكافحة الجاسوسية بل هو الفرع الخارجي المكلف بالتجسس أما الفرع 300 فهو فرع مكافحة الجاسوسية.

وهناك أمر هام في كافة الكتب والوثائق والمخاطبات ضمن الإدارة وهو عدم ذكر اسم المصدر بل رمزه -بحسب المصدر-.

ولفتت نوار إلى أن حملات التشهير ضدها أضرت بعائلتها المشتتة ما بين الأردن ولبنان، محملة الأشخاص الذين يشهرون بها كامل المسؤولية في حال تعرضت أو تعرض أيً من عائلتها لأي أذى -لا سمح الله- مشيرة إلى أنها ورغم كل حملات التشهير ضدها لا زالت تؤمن بمبادئ الثورة الأولى عام 2011 ولا تعترف بأي فصائل أو كيانات أنشئت باسم الثورة بعد هذا التاريخ.

نوار عليو
حملة تشويه وتخوين للناشطة السورية المعارضة نوار عليو

تشويه سمعة المعارضين

وبدورهما أكد الناشطان “فؤاد الحاج علي” و”أبو هيثم الغوطاني” وهما ناشطان ميدانيان أن الاتهامات للناشطة نوار بتسهيل اختطاف هرموش غير صحيحة على الإطلاق، فحينها كانت نوار معهم برفقة مجموعة من الإعلاميين والناشطين وغيرهم من اللاجئين في مخيم البشابشة بالأردن ولم يكن عددهم يتجاوز الـ 80 شخصاً أواخر العام 2011 عندما خُطف المقدم “حسين هرموش”.

ويسعى النظام السوري إلى تشويه سمعة معارضيه، خصوصاً النساء منهم. ويستخدم الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام سلاحاً في حملات التشهير العنيفة التي يشنّها لتصفية حساباته معهم.

وتهدف هذه الحملات لضرب المعارضة وتحجيم مصداقيتها وتقديمها للمجتمع على أنها لا أخلاقية وفاسدة عموماً، كما تقول الباحثة “غيثاء عساف”، مضيفة أن هذه الحملات تستهدف النساء خاصة بهدف اغتيالهن معنوياً وسياسياً وإقصائهن عن ساحة المعترك السياسي، وضرب أحزابهن وحركاتهن من خلالهن وإضعاف كياناتهن السياسية والمدنية.

وفي هذا وفاء من النظام لسياساته التي اتبعها مع المجتمع السوري في ابتزاز السوريين بملاحقة نساء بعض المناطق واعتقالهن تعسفياً وملاحقتهن وضرب بيئاتهن عبر إلحاق الأذى بهن بكل أشكاله.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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