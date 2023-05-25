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هل سيحضر الأمير ويليام وزوجته كيت حفل زفاف ولي العهد الأردني؟

من المقرر أن يتزوج الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا من خطيبته السعودية الأنسة رجوة آل سيف في الأول من يونيو

كتب ايمان الباجي
هل سيحضر الأمير ويليام وزوجته كيت حفل زفاف ولي العهد الأردني؟ watanserb.com
الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون
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وطن- تستعد العائلة المالكة الأردنية لإقامة احتفالات ضخمة الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يتزوج الأمير الحسين، الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، من خطيبته السعودية الأنسة رجوة آل سيف في الأول من يونيو.

حفل زفاف ولي العهد الأردني

شاركت الملكة رانيا متابعي صفحتها على “إنستجرام” مجموعة من الصور المذهلة من حفل ليلة الحناء الذي أقامته خصيصًا للآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن، والذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي.

حفل الحناء الذي أقامته الملكة رانيا للآنسة رجوة

وسيُقام حفل الزفاف في قصر الزهران في العاصمة الأردنية عمان. وقد أكد الكثير من الملوك والأمراء حضورهم حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين.

لكن هل سيكون أمير وأميرة ويلز من بين الضيوف؟

العلاقات الأردنية – البريطانية

وفقا لصحيفة “hellomagazine“، تحافظ العائلة المالكة البريطانية على علاقات وثيقة مع العائلة المالكة الأردنية، حيث كان الملك عبد الله والملكة رانيا ضمن الملوك الأجانب الحاضرين – البالغ عددهم قرابة 200 شخص – في مراسم تتويج الملك تشارلز في وستمنستر أبي يوم 6 مايو.

كما تحدثت رانيا، التي تزوجت الملك عبد الله عام 1993، في مقابلة لـCNN وبمشاعر كلها اعتزاز وفخر كبير عن أميرة ويلز – كيت ميدلتون – بعد أن سافرت إلى المملكة المتحدة في سبتمبر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

طفولة كيت في الأدرن

الأردن يحمل ذكريات خاصة لكيت. انتقلت عائلتها إلى البلاد عندما كان عمرها عامين فقط.

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كما نشرت لاحقََا عائلتها صورة أٌخذت في الثمانينيات في الأردن تظهر كيت وهي طفلة صغيرة رفقة والدها مايكل وشقيقتها بيبا.

صورة ليكت في الأردن رفقة والدها مايكل وشقيقتها بيبا

وخلال جولة قام بها في الشرق الأوسط في عام 2018 مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين، تحدث الأمير ويليام عن طفولة زوجته كيت في الأردن.

وفي حديثه مع الرئيسة التنفيذية لمنظمة Save the Children، رانيا المالكي، قال ويليام: “لقد أحبت كيت المكان هنا، لقد أحبته كثيراََ. إنها مستاءة للغاية لأنني أتيت إلى هنا بدونها.”

ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأمير ويليام في الأردن

وفي عام 2021، نشر الأمير ويليام وزوجته كيت، رفقة أولادهما الثلاثة الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس صورة خاصةً بالكريسماس التُقطت خلال رحلة لهم إلى الأردن.

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وأولادهما الثلاثة الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس في الأردن

كما زارت العائلة المكونة من خمسة أفراد مدينة البتراء القديمة.

هل سيحضر الأمير ويليام وزوجته كيت حفل زفاف ولي العهد الأردني؟

من المحتمل أن يستمتع ويليام وكيت بعطلة عائلية أخرى في الأردن الأسبوع المقبل لتتزامن مع حفل الزفاف الملكي، خلال النصف الأول من شهر مايو.

ومن بين أولئك الذين أكدوا حضورهم لحفل زفاف ولي العهد الأردني، ولي العهد فريدريك وزوجته الأميرة ماري، الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد، وزوجها لأمير دانيال، وولي عهد النرويج هاكون، وزوجته والأميرة تسوغوكو.

المصدرhellomagazine، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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