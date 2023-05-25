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هكذا كان ضباط الأسد يغتصبون البنات.. شهادة مرعبة لمعتقلة سابقة (فيديو)

بحسب تقارير حقوقية فإن هناك 9774 امرأة ما زلن قيد الاعتقال والاختفاء القسري في سجون ومعتقلات النظام

كتب خالد الأحمد
النظام السوري يغتصب النساء watanserb.com
عدد المعتقلات السوريات في سجون النظام يبلغ أكثر من 40 ألفا
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وطن – لم يَدَع النظام السوري أي وسيلة لسحق المعارضة والمدنيين إلا واستخدمها، ومن بينها اللجوء إلى اغتصاب النساء، سواء كنّ مُعارِضات أو مجرد قريبات لمعارضين، من أجل معاقبة المعارضة وخنقها.

وعدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 7700 حالة من ضحايا العنف الجنسي أو التحرش بين أيدي القوات الموالية للنظام، من بينها أكثر من 800 حالة في السجن.

وبحسب تقارير حقوقية فإن هناك 9774 امرأة ما زلن قيد الاعتقال والاختفاء القسري، ومنهن 8096 مغيبات في سجون ومعتقلات النظام، وأن عدد المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا، بلغ 341 شخصا، من بينهم 44 امرأة.

شهادة صادمة لمعتقلة سورية سابقة

وتخشى النساء المفرج عنهنّ من الإدلاء بشهاداتهنّ حول ما تعرضن إليه في السجون، خوفا من تكرار اعتقالهن، فضلا عن عدم وجودهن في بيئات آمنة تسمح بذلك.

وكشفت الناشطة والمعتقلة السورية السابقة “نوار سليم عليو” جوانبا مما يتعرض له المعتقلات السوريات في سجون النظام السوري، وفق ما شاهدته أثناء فترة اعتقالها في أحد سجون بشار الأسد.

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وقالت “عليو” التي تعيش مع أبنائها في ألمانيا لبرنامج “جعفر توك” الذي يقدمه الإعلامي “جعفر عبد الكريم”، إنها شاهدت بنات صغيرات كان الضابط يختار البنت التي يريدها ويأخذها منهم ويعتدي عليها جنسياً.

وروت أن طفلة صغيرة تدعى “نور” ـ اعتذرت عن ذكر كنيتها ـ كانت حسب قولها تفرك جسدها بالأرض من شدة الالتهابات التي أصابتها نتيجة الاعتداءات الجنسية المتكررة.

ورأت هذا الشيء بعينها كما قالت، مضيفة أن إحدى الطفلات لا يتجاوز عمرها الـ 13 عاماً كانت ترمي بنفسها في حضنها، وبينما كانت يجب أن تلعب في الشارع أو الملعب يتم زجها في السجون الأسدية.

تداعيات وخيمة

وكانت “الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان” حذرت من ممارسات النظام السوري بحق النساء، والتي تتراوح ما بين الاغتصاب والتعذيب النفسي والجسدي وبين الإهانات والابتزاز داخل سجونه.

واعتبرت الشبكة أن النظام والميليشيات المرتبطة به تمارس انتهاكات بحق المعتقلات السوريات بشكل ممنهج ومستمر.

ونددت الشبكة بالتعذيب والتحرش الجنسي والابتزاز الذي تتعرض له المعتقلات في سجون النظام، وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات والاستغلال يخلف تداعيات وخيمة على النسيج الاجتماعي السوري.

واعتمدت الشبكة الأوروبية المتوسطية التي تضم أكثر من ثمانين مؤسسة ومنظمة حقوقية ناشطة في أكثر من 30 بلدا على البحر المتوسط، في إعداد تقريرها على شهادات 10 نساء جرى اختبارهن من بين عينة إجمالية شملت 53 مقابلة مع نساء سوريات احتجزن ثم تمت مقابلتهن ما بين عامي 2012 و2014.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قالت في أحد تقاريرها إن عدد المعتقلات السوريات يبلغ أكثر من 40 ألفا، وأن من بين أساليب الابتزاز اغتصابهن أمام أعين أقاربهن لانتزاع الاعتراف أو تعذيب أقارب النساء أمام أنظارهن لإجبارهن على الاعتراف.

المصدرالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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