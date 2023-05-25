من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟.. ما فعله خلايجة معها مُخجل وأحدث أزمة

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وطن – كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل مثيرة للمشاجرة التي دارت مؤخراً بين اللاعب الدولي المصري إمام عاشور وصديقه، مع أربعة آخرين يحملون جنسية دولة عربية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة المصرية.

تفاصيل مشاجرة إمام عاشور مع أشخاص “غازلوا زوجته”

نقلت صحف مصرية تفاصيل التحقيقات التي فتحتها السلطات بمدينة الجيزة على إثر المشاجرة بين الدولي المصري إمام عاشور مع 4 آخرين، لاعتقاده أن أحدهم غازل زوجته، ياسمين حافظ.

خناقة بين إمام عاشور وشباب خلايجة في مول شهير بسبب زوجته pic.twitter.com/2tIXyrWCJC — جريدة أهل مصر (@ahlmasrnews0) May 25, 2023

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء تواجد إمام عاشور وزوجته وصديقه، اعتقد اللاعب الدولي أن أحد الشباب عربي الجنسية قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية.

وأشارت إلى أن المشاجرة تطورت بشكل سريع بين الطرفين، حتى وصلت للاشتباك بالأيدي قبل أن تصل قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين.

مدير المركز الإعلامي بنادي ميتييلاند…. ميتييلاند يتابع بشكل مستمر تطورات تأهيل إمام عاشور، نأمل أن يتواجد اللاعب في انطلاق المعسكر التحضيري للموسم الجديد" pic.twitter.com/GWM2aSc0Dg — يوسف الصواف (@alswaf_ywsf) May 25, 2023

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وتبين أن زوجة إمام عاشور، انصرفت عقب حدوث المشاجرة وقبل وصول القوات إلى المول، وتم السيطرة على الموقف، وطلب الطرفان التصالح والتراضي فيما بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

ونشرت صحف محلية صورا من موقع المشاجرة، وأكدت تحريات الشرطة أن المشاجرة اشتعلت بسبب اعتقاد إمام عاشور أن شابا غازل زوجته، ويحاول اعتراض طريقها.

عاجل.. «اشتباك بالأيدي».. تفاصيل مشاجرة إمام عاشور داخل أحد المولات الشهيرةhttps://t.co/5Z0xxA1RA1 pic.twitter.com/cKTQLMrqkP — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) May 25, 2023

من هو إمام عاشور؟

إمام عاشور هو لاعب كرة قدم مصري يلعب في مركز خط الوسط. ولد في السنبلاوين في 20 فبراير 1998، وبدأ مسيرته الكروية في غزل المحلة ثم انتقل إلى حرس الحدود.

في عام 2019، انضم إلى نادي الزمالك وحقق معه عدة بطولات محلية وإفريقية. كما شارك مع منتخب مصر تحت 23 سنة في كأس الأمم الأفريقية والأولمبياد.

بعد الحصول على تصريح العمل ..الاعلان الرسمى لانضمام امام عاشور لنادى ميتييلاند الدنماركي والمتصدر حاليا ترتيب الدورى….كل الامنيات بالتوفيق ان شاءالله pic.twitter.com/C8zpcxbyXt — Eng.Ahmed El Kadi (@ahmedelkadi1950) February 15, 2023

وفي عام 2023، انتقل إلى نادي ميتييلاند الدنماركي. يتميز عاشور بسرعته وقوته وروحه القتالية وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها.

تعرّف على ياسمين حافظ

ياسمين حافظ هي زوجة اللاعب الدولي المصري إمام عاشور، الذي يلعب حالياً في نادي ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر.تزوجا في مارس/آذار 2023 بعد خطوبة استمرت لثلاثة أشهر.

زوجه امام عاشور على صفحته احب اقول لجمهور الزمالك ان امام زملكاوي وعمروا ماهيرجع مصر غير علي بيتو نادي الزمالك وكل ال بيتقال انو مضي في الاهلي اشاعات امام زملكاوي وكل العائلة زملكاوية وانا من عشاق الزمالك 🤍🏹 🌹🌹🌹❤☕🛳 pic.twitter.com/BvLDRediQB — ZAMALEK (@gamal_elhariry) April 14, 2023

ياسمين هي شقيقة نجم فريق ناشئي الزمالك 2005 ياسين حافظ، وتدرس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تُعتبر ياسمين زوجة إمام الثانية، حيث كان متزوجا من قبل من فتاة أخرى.

ياسمين وإمام يتمتعان بعلاقة حب واحترام، ويشاركان جمهورهما بصور من حياتهما الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي.