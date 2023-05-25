الخميس, مايو 25, 2023
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من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟.. ما فعله خلايجة معها مُخجل وأحدث أزمة

الدولي المصري إمام عاشور اعتقد أن بعض الشباب كانوا يُعاكسون زوجته بينما كانا يتجولان سوية في أحد مولات مدينة الشيخ زايد

كتب فهمي الورغمي
إمام عاشور وزوجته watanserb.com
إمام عاشور وزوجته ياسمين حافظ
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وطن – كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل مثيرة للمشاجرة التي دارت مؤخراً بين اللاعب الدولي المصري إمام عاشور وصديقه، مع أربعة آخرين يحملون جنسية دولة عربية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة المصرية.

تفاصيل مشاجرة إمام عاشور مع أشخاص “غازلوا زوجته”

نقلت صحف مصرية تفاصيل التحقيقات التي فتحتها السلطات بمدينة الجيزة على إثر المشاجرة بين الدولي المصري إمام عاشور مع 4 آخرين، لاعتقاده أن أحدهم غازل زوجته، ياسمين حافظ.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء تواجد إمام عاشور وزوجته وصديقه، اعتقد اللاعب الدولي أن أحد الشباب عربي الجنسية قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية.

وأشارت إلى أن المشاجرة تطورت بشكل سريع بين الطرفين، حتى وصلت للاشتباك بالأيدي قبل أن تصل قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين.

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وتبين أن زوجة إمام عاشور، انصرفت عقب حدوث المشاجرة وقبل وصول القوات إلى المول، وتم السيطرة على الموقف، وطلب الطرفان التصالح والتراضي فيما بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

ونشرت صحف محلية صورا من موقع المشاجرة، وأكدت تحريات الشرطة أن المشاجرة اشتعلت بسبب اعتقاد إمام عاشور أن شابا غازل زوجته، ويحاول اعتراض طريقها.

من هو إمام عاشور؟

إمام عاشور هو لاعب كرة قدم مصري يلعب في مركز خط الوسط. ولد في السنبلاوين في 20 فبراير 1998، وبدأ مسيرته الكروية في غزل المحلة ثم انتقل إلى حرس الحدود.

إمام عاشور
انضم إمام عاشور إلى نادي الزمالك عام 2019 وحقق معه عدة بطولات محلية وإفريقية

في عام 2019، انضم إلى نادي الزمالك وحقق معه عدة بطولات محلية وإفريقية. كما شارك مع منتخب مصر تحت 23 سنة في كأس الأمم الأفريقية والأولمبياد.

وفي عام 2023، انتقل إلى نادي ميتييلاند الدنماركي. يتميز عاشور بسرعته وقوته وروحه القتالية وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها.

تعرّف على ياسمين حافظ

ياسمين حافظ هي زوجة اللاعب الدولي المصري إمام عاشور، الذي يلعب حالياً في نادي ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر.تزوجا في مارس/آذار 2023 بعد خطوبة استمرت لثلاثة أشهر.

ياسمين هي شقيقة نجم فريق ناشئي الزمالك 2005 ياسين حافظ، وتدرس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

امام عاشور وزوجته ياسمين حافظ
امام عاشور وزوجته ياسمين حافظ

تُعتبر ياسمين زوجة إمام الثانية، حيث كان متزوجا من قبل من فتاة أخرى.

ياسمين وإمام يتمتعان بعلاقة حب واحترام، ويشاركان جمهورهما بصور من حياتهما الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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