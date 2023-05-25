مؤثر.. آخر ظهور للفنان الكويتي أحمد جوهر وسبب وفاته (فيديو)

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وطن – غيب الموت اليوم، الخميس 25 مايو 2023، في المملكة المتحدة الفنان الكويتي “أحمد جوهر” عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

سبب وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر

إذ كان “أحمد جوهر” يعاني من مشكلات صحية مختلفة، أبرزها أمراض القلب، والماء بالرئة، وكذلك ضيق في التنفس.كما عانى من جلطات في القلب سابقا، قبل الوعكة الصحية الأخيرة.

ويُعَدُّ أحمد جوهر من أهم الممثلين في الكويت، تخرج من «المعهد العالي للفنون المسرحية» بعام 1984.

وبدأ حياته الفنية كممثل، ثم انتقل إلى الإنتاج بالإضافة للتمثيل، وبالسنوات الأخيرة أصبح يقوم بكتابة أعمالة الفنية، كما أصبح مختصًا بتقديم الأعمال التراثية. وهو ابن عم الفنان شهاب جوهر وله صلة قرابة بالفنان عبد الحسين عبد الرضا.

وفاة الفنّان #أحمد_جوهر عن عمر يناهز 65 عاماً في لندن🇬🇧.. الله يرحمك يابو جوهر – #الكويت pic.twitter.com/7ufYyyheli — Jarah Aldhafeeri جراح الظفيري (@Q8J72) May 25, 2023

واشتهر جوهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديماً بدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة ولكنه أشتهر في فترة التسعينات، وجعله عشقه للأعمال التراثية يجازف ويخوض مجال الإنتاج ويؤسس مركز الأبرق للإنتاج الفني.

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رغم أنه كان في بداية مشواره وأول عمل قام بإنتاجه عام 1993 هو مسلسل “طش ورش”. دخل مجال الكتابة و التأليف عام 1998 بمسلسل “طير الخير”.

هكذا تدهورت صحة أحمد جوهر

وتناقلت بعض المواقع في الأسابيع الأخيرة أنباء عن تدهور حالة الفنان الصحية ودخوله العناية المركزة بمستشفى مبارك قبل أن يتم نقله إلى المملكة المتحدة للعلاج.

الصحفي نايف الشمري في زياره للفنان أحمد جوهر

الفنان أحمد جوهر من على سرير المرض :

كل من زارني أوأتصل فيني أحطه على راسي .@naif_alshemari #الكويت pic.twitter.com/8aI3JUV7Ob — زاجل نيوز (@zajeelnewskw) May 1, 2023

وظهر الفنان الراحل قبل أسابيع من رحيله وهو على سرير المستشفى يناشد المعنيين لعلاجه.

وكتبت “علياء جوهر” ابنة شقيقه في صفحات السوشال ميديا: “عمي احمد جوهر فعلا تعبان وبالعناية ويحتاج للعلاج بالخارج.. بليز الي يبي يتاكد يكلم أحد من اقاربه اللي اهما احنا واحنا نشرنا المناشدة لان وضعة سيء”.