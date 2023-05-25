الخميس, مايو 25, 2023
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مؤثر.. آخر ظهور للفنان الكويتي أحمد جوهر وسبب وفاته (فيديو)

اشتهر أحمد جوهر في بداياته بأدوار بسيطة وجعله عشقه للأعمال التراثية يجازف ويخوض مجال الإنتاج

كتب خالد الأحمد
أحمد جوهر watanserb.com
الفنان الكويتي أحمد جوهر
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وطن – غيب الموت اليوم، الخميس 25 مايو 2023، في المملكة المتحدة الفنان الكويتي “أحمد جوهر” عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

سبب وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر

إذ كان “أحمد جوهر” يعاني من مشكلات صحية مختلفة، أبرزها أمراض القلب، والماء بالرئة، وكذلك ضيق في التنفس.كما عانى من جلطات في القلب سابقا، قبل الوعكة الصحية الأخيرة.

ويُعَدُّ أحمد جوهر من أهم الممثلين في الكويت، تخرج من «المعهد العالي للفنون المسرحية» بعام 1984.

وبدأ حياته الفنية كممثل، ثم انتقل إلى الإنتاج بالإضافة للتمثيل، وبالسنوات الأخيرة أصبح يقوم بكتابة أعمالة الفنية، كما أصبح مختصًا بتقديم الأعمال التراثية. وهو ابن عم الفنان شهاب جوهر وله صلة قرابة بالفنان عبد الحسين عبد الرضا.

واشتهر جوهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديماً بدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة ولكنه أشتهر في فترة التسعينات، وجعله عشقه للأعمال التراثية يجازف ويخوض مجال الإنتاج ويؤسس مركز الأبرق للإنتاج الفني.

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رغم أنه كان في بداية مشواره وأول عمل قام بإنتاجه عام 1993 هو مسلسل “طش ورش”. دخل مجال الكتابة و التأليف عام 1998 بمسلسل “طير الخير”.

هكذا تدهورت صحة أحمد جوهر

وتناقلت بعض المواقع في الأسابيع الأخيرة أنباء عن تدهور حالة الفنان الصحية ودخوله العناية المركزة بمستشفى مبارك قبل أن يتم نقله إلى المملكة المتحدة للعلاج.

وظهر الفنان الراحل قبل أسابيع من رحيله وهو على سرير المستشفى يناشد المعنيين لعلاجه.

وكتبت “علياء جوهر” ابنة شقيقه في صفحات السوشال ميديا: “عمي احمد جوهر فعلا تعبان وبالعناية ويحتاج للعلاج بالخارج.. بليز الي يبي يتاكد يكلم أحد من اقاربه اللي اهما احنا واحنا نشرنا المناشدة لان وضعة سيء”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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