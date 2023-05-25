لا يعرفها الكثيرون..طرق ذكية لحماية أموالك من السرقة أثناء السفر

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وطن- الحفاظ على الأموال وتجنب فقدانها يعد أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لأي شخص يرغب في السفر.

فالتعرض للسرقة أو فقدان المال أمر مزعج خاصة عندما تكون في بلد أجنبي، مما يعكر مسار رحلتك وخطط سفرك.



ولتحمي نفسك من السرقة، كشف موقع “experthometips“، عن بعض النصائح والطرق التي يمكنك إتباعها لحماية أموالك ومتعلقاتك المهمة أثناء السفر.

تجنب حمل الكثير من المال

أولاً، ينصح العديد من الخبراء بتجنب حمل مبالغ نقدية كبيرة معك أثناء السفر.

في حين أنه من المفيد جدًا أن يكون لديك بعض العملات المحلية لدفع تكاليف النقل والطعام وما إلى ذلك، لكن الخبراء يحذرون من أن التجول مع رزمة كبيرة من الأوراق النقدية يمكن أن يسبب لك مشاكل كبيرة ويجعلك أكثر عرضة للسرقة.



لا تحسب أموالك أمام الناس



أثناء السفر، نصيحة جيدة أخرى يقول الخبراء إنه من الضروري إتباعها لتجنب السرقة هي “لا تحسب أموالك أمام الناس”.

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فإذا اكتشف اللصوص في الشارع أن لديك الكثير من المال، فهذا يجعلك تتعرض للسرقة أكثر.

لا تضع أموالك و بطاقاتك المهمة في محفظة واحدة

بغض النظر عن مقدار الأموال التي تحملها معك، فمن الأفضل فصلها وإخفاء مبالغ مختلفة في أماكن مختلفة في أمتعتك وحقيبة يدك.

فإذا سُرقت البعض من أموالك، فسيظل لديك بعض المال المتبقي خلال رحلتك.



والأمر نفسه ينطبق على بطاقات الائتمان. لا تضع كل أموالك وبطاقاتك الائتمانية في محفظة واحدة لأنه إذا سُرقت فأنت في ورطة كبيرة.



خذ فقط الأشياء البسيطة عند السفر



لكي تتمتع بسفر مريح، احذر من أخذ بعض الأشياء الثمينة معك.

فالأشياء التي لا ينصح بأخذها عند السفر هي الساعات والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمجوهرات.



احمل محفظة وهمية معك

إذا كنت ستتجه إلى منطقة معينة من العالم، حيث يمكن أن تكون السرقة مشكلة حقيقية، فكر في شراء محفظة وهمية قبل المغادرة.

يمكنك منح اللصوص محفظة مزيفة بها عدد قليل من بطاقات الائتمان النموذجية وبطاقات السحب الآلي منتهية الصلاحية.

احتفظ بهذه المحفظة في جيبك لتكون مُغرية للصوص ويمكنك تسليمها في لحظة إذا دعت الحاجة.

عليكَ بحقيبة ظهر مضادة للسرقة



يمكن أن تكون هذه الحقائب مفيدة جدًا في الحفاظ على الأموال أثناء السفر.

تستخدم هذه الأنواع من الحقائب تقنية تصميم مضاد للسرقة تسمى “تحديد التردد اللاسلكي” أو (RFID) والتي تعمل على تعقب حركة الأغراض.

