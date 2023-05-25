الخميس, مايو 25, 2023
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كيم كارداشيان تكشف عن حقن البوتوكس في جزء غريب من جسدها!

كيم كارديشيان أكدت على أنها ليست في عجلة من أمرها للارتباط مجددا بعد انفصالها عن بيت ديفيدسون العام الماضي

كتب سالم حنفي
كيم كارديشيان تكشف عن حقن البوتوكس في جزء غريب من جسدها! watanserb.com
كيم كردشيان
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وطن- اعترف نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بإجراء جراحة تجميلية في الموسم الأخير من The Kardashians.

وكشفت كيم كارداشيان عن الموقع الغريب لحقن مادة البوتوكس ، في مقطع من برنامج تلفزيون الواقع الشهير.

ونشرت كيم كارداشيان البالغة من العمر 42 عامًا مقطعًا من الموسم الأخير على سناب شات وألمحت إلى الدراما القادمة بين الأختين الأيقونيتين، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

مشروع جديد

وبحسب ما ورد، فإنه مع قرب نهاية المقطع ، تحدثت كيم إلى مدرب الصوت حيث بدأت الأخوات مشروعًا جديدًا.

وقالت في التعليق الصوتي: “نحن نسجل ألبومًا. إنهم يجعلوننا ندرس دروسًا في الغناء.”

ثم أظهر الفيديو كيم كارداشيان أثناء إحدى الدروس ، حيث أوضح مدرب الصوت: “أنا أستخدم عضلات في رقبتي”.

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كيم كارداشيان تكشف عن حقن رقبتها بالبوتوكس

لتجيب كيم كارداشيان بعد ذلك بقولها: “من المحتمل أن يكون نصفي من مادة البوتوكس ، لذلك لا يمكنني، مثلك”، لتؤكد على انها حقنت رقبتها بالبوتوكس.

كيم كارديشيان
كيم كارديشيان

كيم كارداشيان عازبة منذ انفصالها عن بيت ديفيدسون

يأتي ذلك بعد أن كشفت النجمة أنها تخطط لأخذ وقتها في العثور على شريك جديد في محاولة لتجنب ارتكاب “نفس الأخطاء” التي ارتكبتها في الماضي.

يشار إلى أن كيم كارداشيان عازبة منذ انفصالها عن العاشق السابق بيت ديفيدسون في أغسطس 2022 ، لكنها تعترف بأنها ستظل دائمًا “رومانسية ميؤوس منها”.

وفي حديثها عن أحدث بودكاست On Purpose With Jay Shetty ، قال مؤسس SKIMS إن هناك “العديد من العوامل” التي يجب مراعاتها عند الدخول في علاقة جديدة ، خاصة عندما تكون أماً لأربعة أطفال.

وقالت كيم كارداشيان: “أنا بالتأكيد سأستغرق وقتي ، وأعتقد أن هناك العديد من العوامل خاصة عندما يكون لديك أطفال وتكون على دراية بالأشخاص الذين يدخلون في حياتك.”

وتابعت: “إذا كان بإمكاني النظر إلى كل ما فعلته بشكل خاطئ ومحاولة عدم ارتكاب نفس الأخطاء وأخذ وقتي حقًا ، أعتقد أنه يجب أن يكون مختلفًا بالنسبة لي.

كيم كارديشيان
كيم كارديشيان

كيم كارداشيان ليست في عجلة من أمرها للارتباط

وأضافت:”أعتقد أنني سأكون دائمًا رومانسية ميؤوس منها وأريد دائمًا أن أكون في حالة حب وبالتأكيد أحب مشاركة حياتي مع شخص ما وأحب خلق حياة مع شخص ما.”

وعلى الرغم من زواجها ثلاث مرات في الماضي، قالت النجمة إنها ليست في عجلة من أمرها للعثور على الحب مرة أخرى وشددت على أن إبقاء نفسها مشغولة يمنعها من الشعور بالوحدة.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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